Национальные виды спорта включат в уроки физкультуры в Казахстане

Нур-Султан. 14 мая. Kazakhstan Today - Министерство культуры и спорта РК разработало Комплексный план развития физической культуры и массового спорта на 2020-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

Комплексный план предусматривает введение обязательного компонента по национальным видам спорта на занятиях по физическому воспитанию на всех уровнях образования. Также в документе прописано введение доплат учителям за проведение внеурочных занятий по физической культуре и спорту, сообщает Служба центральных коммуникаций.

Кроме того, реализация плана включает работу инструкторов по спорту с населением; организацию работы врачебно-физкультурных диспансеров в регионах.

В целом документ состоит из пяти основных направлений: нормативно-правовое обеспечение; школьный и студенческий спорт; расширение спортивных сетей; пропаганда и популяризация ЗОЖ; спортивно-массовые мероприятия. В Комплексном плане предусмотрено внесение 33 поправок в 8 законодательных актов, касающихся массового спорта. В настоящее время проект закона внесен в мажилис.

Также комплексным планом предполагается заключение меморандумов между региональными управлениями спорта и управлениями образования по обеспечению доступности спортивных залов общеобразовательных школ для работы спортивных секций всех возрастных групп населения.

Вместе с тем предполагается увеличение количества инструкторов по спорту для работы с населением в сельской местности, потребность в которых на сегодня составляет более 1000 человек. Данная мера позволит создать новые рабочие места, особенно на селе.

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