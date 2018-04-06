В Алматы стартовал чемпионат мира по бильярду

Алматы. 5 апреля. Kazakhstan Today - В Алматы во дворце спорта имени Балуана Шолака стартовал чемпионат мира по бильярду, в дисциплине "динамичная пирамида", передает корреспондент Kazakhstan Today.

Сегодня на церемонии открытия чемпионата присутствовали заместитель акима Алматы Арман Кырыкбаев, руководитель управления физической культуры и спорта Алматы Абил Донбаев, представители Министерства культуры и спорта РК, международной и казахстанской федерации бильярда, а также ветераны спорта.

"Акимат Алматы приветствует всех участников этого чемпионата, который имеет большое значение для нашего города. От имени руководства города желаю всем участникам соревнования больших успехов. Благодарим нашего гостя, президента международной конфедерации пирамиды, депутата государственной думы РФ Павла Завального, в также организатора, президента федерации бильярда Казахстана Ансара Каранеева, и других наших друзей и спонсоров за вклад в развитие этого спорта", - сказал Арман Кырыкбаев.

После своего выступления он сделал первый удар и открыл этот чемпионат. Торжественная часть сопровождалась концертной и танцевальной программой.

Как сообщили в информационно-спортивном ХАБе, около 100 сильнейших спортсменов из 19 стран мира будут бороться за звание чемпиона. Победитель определится 8 апреля и получит кубок и денежный приз. Общий призовой фонд составляет 12 млн тенге.

Стоит отметить, что в турнире участвуют 64 игрока в мужской сетке и 32 - в женской. Среди них есть как молодые дарования, так и титулованные спортсмены, звезды мирового бильярда. Это Ярослав Тарновецкий (Украина), Сергей Крыжановский (Молдова), Артур Пивченко (Украина), Никита Ливада (Россия), Каныбек Сагынбаев (Кыргызстан), Владислав Осьминин (Россия), Леонид Швыряев (Россия), а также казахстанцы, трехкратный чемпион мира и победитель первенств Европы и Азии Алихан Каранеев, чемпионы мира по комбинированной пирамиде Ернар Чимбаев и Алибек Омаров, недавний победитель чемпионата РК Арби Муциев.

"К этому чемпионату мира мы готовились очень долго. Можно сказать, что наша сборная готова на 100 процентов. Приехали сильнейшие игроки из многих стран мира, хотим показать хороший результат и надеюсь, что кубок останется у нас дома", - отметил Алихан Каранеев.

Добавим, что чемпионат также параллельно проходит в клубе "Бастау" и транслируется на телеканале KazSport и на YouTube.

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