В Карагандинской области откроются 15 крупных спортивных объектов

Караганда. 18 сентября. Kazakhstan Today - В ближайшие два года в Карагандинской области появятся 15 крупных спортивных объектов, передает Kazakhstan Today.

Кроме того, в области пройдёт масштабная кампания по ремонту уже существующих и установке новых уличных спортивных площадок, сообщил руководитель Управления физической культуры и спорта Темирхан Абылаев.

Развитие массового спорта - одна из приоритетных задач государства. В Карагандинской области, для того чтобы привлечь к здоровому образу жизни как можно больше людей, строятся физкультурно-оздоровительные комплексы, спортивные залы и открытые спортплощадки.

15 крупных спортивных объектов откроются в регионе в ближайшие два года. В их числе ФОК в Темиртау, центры большого и настольного тенниса в Караганде, спорткомплексы в Жезказгане, Шахтинске и других населённых пунктах. Также строительство спортивных объектов в сёлах идёт по программе "Ауыл - Ел бесiгi". В посёлке Атасу планируется открытие бассейна, ФОКов - в Актасе и Ботакаре", - рассказал Темирхан Абылаев.

Помимо строительства новых объектов, в регионе идёт масштабный ремонт уже существующих. К примеру, в посёлке Аксу-Аюлы в порядок привели спортивную школу, в Караганде ремонт прошёл в ледовом дворце "Караганды-Арена". Здесь заменили кровлю, беговые дорожки, привели в порядок раздевалки и другие помещения. По Дорожной карте ремонтными работами охватили 11 объектов, среди которых Дворец спорта имени Нуркена Абдирова, специализированная детско-юношеская школа олимпийского резерва по лёгкой атлетике и другие.

Темирхан Абылаев отметил, что, несмотря на карантин, карагандинские спортсмены продолжали свои тренировки, а многие жители области даже испробовали новый формат онлайн-соревнований. Во время пандемии управление спорта провело забег и турнир по отжиманиям и подтягиваниям в режиме онлайн. Участники снимали свои результаты и видео или фиксировали их с помощью специальных мобильных приложений. Победители уже получили свои призы и выразили благодарность управлению за креативный подход к организации турниров.

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