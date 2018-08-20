В первый день Азиады-2018 казахстанские спортсмены завоевали четыре медали

Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
20 августа 2018
  • 12
  • :
  • 30
Новости регионов
33º Солнечно
днем 37º    ночью 28º
17:00
.
Aнонс

В первый день Азиады-2018 казахстанские спортсмены завоевали четыре медали20.08.2018
Спорт  09:44

Джакарта. 20 августа. Kazakhstan Today - По итогам первого дня Азиады-2018 Казахстан находится на пятом месте в общем медальном зачете, передает Kazakhstan Today.

Казахстанские спортсмены сумели завоевать четыре медали: одну золотую, одну серебряную и две бронзовые. Первую медаль стране принес фехтовальщик Дмитрий Алексанин - он победил в финале олимпийского чемпиона Рио-2016 Пак Сан Ена (Южная Корея) и выиграл золото. Затем копилку сборной Казахстана бронзой пополнил борец вольного стиля Саятбек Окасов (весовая категория до 65 килограммов) - он одержал победу над туркменом Батыром Борджаковым. Третья медаль также пришла из борьбы - в весовой категории до 74 килограммов казахстанец Данияр Кайсанов боролся за золото, но в итоге в решающем поединке проиграл узбеку Бекзоду Абдурахмонову и стал серебряным призером. Наконец, еще один "вольник" Адилет Давлумбаев (до 86 килограммов) выиграл бронзу, победив Алигаджи Гамидгаджиева (Кыргызстан), сообщает Sports.kz.


Что касается успехов Казахстана в командных видах спорта, то волейболистки победили сборную Китайского Тайбэя - 3:1 (25:15, 25:10, 20:25, 25:20); баскетбольная команда не оставила шансов Индонезии - 85:73 (18:14, 25:17, 23:13, 19:29), сборная Казахстана по водному поло разгромила Гонконг - 22:2, а сборная по хоккею с мячом взяла верх в матче с Таиландом - 3:1. С победы стартовали и теннисисты: Анна Данилина и Александр Недовесов обыграли вьетнамцев Ксиллу Фодор и Минха Туан Фам - 6:4, 6:4, а пара Гозаль Айнитдинова/Тимур Хабибулин разобралась с еще одним вьетнамским дуэтом - Саванна Нгуен/Фуонг ван Нгуен - 6:2, 6:2.

Азиатские игры-2018 проходят в двух индонезийских городах - Джакарта и Палембанг. Турнир продлится до 2 сентября. Сборная Казахстана представлена 440 спортсменами, которые выступят в 25 олимпийских видах спорта по 37 спортивным дисциплинам.
Просмотров: 2503
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   спорт
20.08.2018   10:24
В Карагандинской области в честь 350-летия Бухаржырау организовали масштабные состязания по национальным видам спорта
20.08.2018   09:44
В первый день Азиады-2018 казахстанские спортсмены завоевали четыре медали
20.08.2018   09:03
Казахстанский шпажист Алексанин стал чемпионом Азиады-2018
19.08.2018   21:12
Фото НОК РК
Казахстанский фехтовальщик выиграл золото Азиады-2018
17.08.2018   19:17
В воскресенье в Алматы состоится открытие чемпионата мира по футзалу среди студентов
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today