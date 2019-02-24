Долг в размере 5,9 млрд тенге погасили казахстанцы в преддверии налоговой амнистии

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - В Казахстане 27 903 налогоплательщика погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 5,9 млрд тенге, передает Kazakhstan Today.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Минфина РК, в рамках налоговой амнистии физическим лицам будет списываться начисленная пеня при условии уплаты основного долга. В настоящее время органами госдоходов прорабатываются критерии физических лиц и суммы задолженности, по которым будет проведена налоговая амнистия. В ближайшее время выработанные предложения будут вынесены на согласование с заинтересованными государственными органами.

Правила списания суммы пеней и штрафов при условии уплаты суммы недоимки вводятся в действие с 8 февраля 2019 года.

По данным КГД, на сегодняшний день 27 903 налогоплательщика погасили сумму недоимки, числящейся по состоянию на 1 октября 2018 года, на общую сумму 5,9 млрд тенге.

Таким образом, уже в ближайшее время, после введения в действие Правил, вышеуказанным налогоплательщикам будут списаны пени на сумму 1,1 млрд тенге и штрафы на сумму 100 млн тенге", - подчеркнули в пресс-службе.

При этом в ведомстве отметили, что списание пени и штрафов будет проводиться без заявления налогоплательщика, за исключением тех налогоплательщиков, которые получили отсрочку/рассрочку по уплате налогов или находятся в реабилитационной процедуре.

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