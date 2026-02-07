Вторая АЭС в Казахстане: что известно о проекте и параметрах станции

Фото: Depositphotos

Астана. 6 февраля. KAZAKHSTAN TODAY - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали подробности строительства второй атомной электростанции в Казахстане, сообщает - В Агентстве Республики Казахстан по атомной энергии рассказали подробности строительства второй атомной электростанции в Казахстане, сообщает Zakon.kz





Речь идет именно о строительстве второй АЭС как отдельного инфраструктурного объекта. Это закреплено постановлением правительства Республики Казахстан от 26 января 2026 года № 40 "О строительстве и районе строительства ядерной установки "Вторая атомная электрическая станция". Документом официально подтверждено решение о реализации второго проекта АЭС и определен район ее размещения. Первая АЭС и вторая АЭС - это два самостоятельных проекта, реализуемых в рамках поэтапного развития атомной энергетики Казахстана", - разъяснили изданию.





Как отметили в агентстве, о сроках начала строительства говорить преждевременно. Сейчас возможна только оценка площадки и технические проработки. Реальные строительные работы могут начаться только после завершения полного цикла предпроектных исследований, а также получения всех необходимых регуляторных разрешений и лицензий для проекта строительства АЭС в установленном порядке.





В настоящее время рассматриваются реакторные технологии поколения III+, отвечающие современным международным требованиям безопасности. В качестве базового варианта обсуждается строительство станции суммарной мощностью до 2400 мегаватт с двумя энергоблоками по 1200 мегаватт.





По предварительным оценкам, при такой установленной мощности годовая выработка электроэнергии может составить порядка 18-19 млрд киловатт-часов, что позволит обеспечить стабильную базовую генерацию для энергосистемы страны.





С целью определения района строительства второй АЭС был проведен анализ трех потенциальных районов в Южной, Северной и Западной зоне единой электроэнергетической системы Казахстана. Анализ охватывал такие аспекты, как сейсмические и геологические характеристики, климатические факторы, свойства грунта, электросетевая инфраструктура, антропогенные условия, а также трансграничные риски рассматриваемых территорий", - объяснили в агентстве.





Однако подчеркивается, что строительство первой АЭС в Алматинской области в будущем не позволит полностью покрыть потребности южных областей страны в дополнительных генерирующих мощностях в связи с тем, что данные регионы демонстрируют стабильный рост энергопотребления. В дополнение к этому часть планируемых новых мощностей в южных регионах приходится на нестабильные возобновляемые источники энергии.





По итогам проведенных исследований 24 сентября 2025 года на заседании межведомственной комиссии по вопросам развития атомной отрасли РК в качестве района для строительства второй АЭС рекомендован Жамбылский район Алматинской области.



