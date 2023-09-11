75 млн тонн нефти в год - Смаилов о производственном потенциале Кашагана

Производственный потенциал Кашагана может достигать 1,6 млн баррелей нефти в сутки, а это порядка 75 млн тонн в год

Фото: пресс-служба премьер-министра РК

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Астана. 6 сентября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на торжественном мероприятии в честь 30-летия начала освоения казахстанского шельфа Каспийского моря с участием ветеранов нефтегазовой отрасли республики, - Премьер-министр РК Алихан Смаилов выступил на торжественном мероприятии в честь 30-летия начала освоения казахстанского шельфа Каспийского моря с участием ветеранов нефтегазовой отрасли республики, сообщает пресс-служба главы правительства.





Как отметил глава правительства, с 1993 года на Северном Каспии была проделана колоссальная исследовательская работа, которая позволила выявить десятки перспективных структур.





Главным результатом разведочного бурения стало объявление о коммерческом открытии месторождения Кашаган. Его уникальность в том, что оно обладает огромными запасами нефти и газа, но в то же время является сложным в части освоения", - сказал Алихан Смаилов.





По его словам, много усилий и средств было вложено в инновационные технологии для изготовления специализированного оборудования, подходящего именно для условий Кашаганского проекта.





Алихан Смаилов подчеркнул, что сегодня видны результаты этой кропотливой работы: добыто около 90 млн тонн нефти и 55 млрд кубометров газа, привлечены инвестиции на сумму более 60 млрд долларов, инвестировано свыше 17 млрд долларов в развитие местного содержания, обеспечены работой около 10 тысяч человек, а на пике строительства - более 40 тысяч.





По оценкам экспертов, производственный потенциал Кашагана может достигать 1,6 млн баррелей нефти в сутки, а это порядка 75 млн тонн в год.



