Против МОН идет информационная кампания - Токаев

Нур-Султан. 26 января. Kazakhstan Today - На расширенном заседании правительства глава государства призвал усилить ответственность вузов за нарушение академической честности и коррупционные правонарушения, передает Kazakhstan Today.

Правительство продолжает работу по сокращению вузов, предоставляющих некачественное образование. Однако отдельные вузы затягивают процесс закрытия до 1,5 лет, предпринимая различные процессуальные действия", - отметил Токаев.

Глава государства заявил, что против Министерства образования и науки идет информационная кампания.

Поручаю правительству принять соответствующие меры, при этом дополнительно усилить ответственность вузов за нарушение академической честности, коррупционные правонарушения, вплоть до лишения лицензии", - сказал он.

Кроме того, Токаев отметил, что качественные вузы нужно всесторонне укреплять.

Для обеспечения устойчивого развития, инклюзивности и равенства образования следует коренным образом модернизировать 15 базовых региональных вузов. Они должны выступить в качестве региональных центров притяжения талантов. Прошу правительство совместно с акиматами до 1 июля внести детальную дорожную карту с подходами, этапами и объемами финансирования", - добавил он.

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