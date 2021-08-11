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Токаев: Мы должны пропагандировать произведения Абая за рубежом

10.08.2021 6022
НУР-СУЛТАН. 10 АВГУСТА - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев призвал пропагандировать произведения Абая за рубежом, передаёт KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Сегодня День Абая. Мы возвеличиваем великого сына нашего народа, потому что все его творчество вобрало в себя наше национальное бытие, менталитет и мировоззрение. Мы должны пропагандировать произведения Абая не только внутри нашей страны, но и за рубежом", - написал глава государства в Твиттере.

 
Напомним, новый праздник - День Абая - учрежден 4 августа 2020 года. Абай Кунанбаев родился 10 августа 1845 года
 

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