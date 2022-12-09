Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев

Фото: Минобороны РК
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд оборонной промышленности нужен для того, чтобы обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения, заявил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.
Дело в том, что в оборонной промышленности работают не только госпредприятия, но и частные, а также инвесторы. Получается, что по существующим соглашениям банки практически не финансируют оборонную промышленность. Это связано с ограничениями. Банкам ставят условие, чтобы привлекаемые финансы не участвовали в каких-то военных разработках. Но безопасность страны мы должны обеспечивать", - пояснил Ускенбаев.
Поэтому, по его словам, в Казахстане должен быть институт, который будет финансировать оборонную промышленность.
Министерство обороны должно заниматься защитой страны, а не производством. Его задача - сказать: "Дайте мне оружие, я буду защищать Родину", - заявил министр.
По его словам, задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько средств понадобится на создание такого фонда.
Для этого сначала нужно понять, какие виды вооружения нужны и кто будет готов его производить. Исходя из этого будем смотреть", - объяснил Ускенбаев.