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Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев

08.12.2022, 17:13 22716
Зачем Казахстану фонд оборонной промышленности, рассказал Ускенбаев
Фото: Минобороны РК
Задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Фонд оборонной промышленности нужен для того, чтобы обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения, заявил, отвечая на вопросы журналистов, в кулуарах сената министр индустрии и инфраструктурного развития Каирбек Ускенбаев.

Дело в том, что в оборонной промышленности работают не только госпредприятия, но и частные, а также инвесторы. Получается, что по существующим соглашениям банки практически не финансируют оборонную промышленность. Это связано с ограничениями. Банкам ставят условие, чтобы привлекаемые финансы не участвовали в каких-то военных разработках. Но безопасность страны мы должны обеспечивать", - пояснил Ускенбаев.


Поэтому, по его словам, в Казахстане должен быть институт, который будет финансировать оборонную промышленность.

Министерство обороны должно заниматься защитой страны, а не производством. Его задача - сказать: "Дайте мне оружие, я буду защищать Родину", - заявил министр.


По его словам, задача государства - обеспечить Министерству обороны необходимые виды вооружения. При этом он не смог ответить на вопрос, сколько средств понадобится на создание такого фонда.

Для этого сначала нужно понять, какие виды вооружения нужны и кто будет готов его производить. Исходя из этого будем смотреть", - объяснил Ускенбаев.


 

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Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда

08.12.2022, 19:13 16446
Президент принял вновь избранного председателя Верховного суда
Фото: пресс-службы Акорды
Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства принял нового председателя Верховного cуда Асламбека Мергалиева. В ходе встречи были обсуждены вопросы развития судебной системы, сообщает пресс-служба Акорды.

Председатель Верховного cуда поделился своим видением концептуальных направлений совершенствования судебной системы с целью обеспечения верховенства права и повышения доверия к судам.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев отметил необходимость дальнейшего повышения качества правосудия и реализации мероприятий по модернизации судебной системы, обозначенных в его послании народу Казахстана.

Депутаты сената парламента Республики Казахстан одобрили кандидатуру Асламбека Мергалиева на должность председателя Верховного суда. После голосования Асламбек Мергалиев принес присягу, дав обещание честно и добросовестно исполнять свои обязанности.
 

Глава государства принял председателя мажилиса

08.12.2022, 18:36 18081
Глава государства принял председателя мажилиса
Фото: пресс-служба Акорды
Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи председатель мажилиса Ерлан Кошанов проинформировал президента Касым-Жомарта Токаева о проводимой законотворческой работе в рамках третьей сессии VII созыва палаты, сообщает пресс-служба Акорды.

В настоящее время в работе у депутатов находятся законопроекты о восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан, об общественном контроле, по вопросам реформирования жилищной политики, здравоохранения и другие актуальные для общества проекты.

Ерлан Кошанов рассказал о механизмах взаимодействия мажилиса с реформированной Высшей аудиторской палатой. Теперь парламентарии смогут осуществлять сквозной контроль за выделенными бюджетными средствами от центра и до конкретного района, города, аула. Это позволит анализировать целевое назначение и эффективность всех затрат.

Спикер также сообщил о работе общественной палаты при мажилисе. В нее вошли депутаты, представители политических партий, НПО и экспертных кругов. На площадке общественной палаты планируется регулярно обсуждать разрабатываемые законопроекты с позиции общественных ожиданий и запросов.

Глава государства также был проинформирован о работе общественной приемной нижней палаты парламента и проектах по повышению открытости мажилиса.
 

Форум регионов Казахстана и России пройдет в Костанае в следующем году

08.12.2022, 17:38 21481
О подготовке к мероприятию президенту доложил глава региона Кумар Аксакалов
Костанай. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Аким Костанайской области Кумар Аксакалов доложил президенту о подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году, сообщает Акорда.

По итогам встречи глава государства поручил новому руководителю области продолжить работу по дальнейшему развитию региона и повышению благосостояния населения.

Токаев также отметил важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.
 

Акимом Астаны назначен Женис Касымбек

08.12.2022, 16:41 24106
Акимом Астаны назначен Женис Касымбек
Фото: gov.kz
До назначения на пост главы столицы Касымбек занимал пост акима Карагандинской области
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Касым-Жомарт Токаев назначил Жениса Касымбека акимом Астаны, сообщает Акорда.

Женис Касымбек родился в 1975 году в Жамбылской области. Окончил Казахскую государственную архитектурно-строительную академию по специальности "архитектор-дизайнер". В 2001 году - Евразийский государственный университет имени Л. Н. Гумилева по специальности "государственное и местное управление".

Карьера:

Трудовую деятельность начал в 1997 году стажером-исследователем в Казахской государственной архитектурно-строительной академии.

С 1998 по 2000 год возглавлял отдел комитета по антимонопольной политике РК. Работал директором департамента водного транспорта МТК РК.

С 2004 по 2005 год был директором РГП "Актауский международный морской торговый порт".

В ноябре 2005 года назначен вице-министром транспорта и коммуникаций. Затем был ответственным секретарем Министерства транспорта и коммуникаций. Позднее занимал пост министра транспорта и коммуникаций.

После этого работал министром по инвестициям и развитию, министром индустрии и инфраструктурного развития.

25 февраля 2019 года стал заместителем премьер-министра РК.

19 сентября 2019 года назначен акимом Карагандинской области.
 

"АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации - Смаилов

08.12.2022, 16:28 24596
Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов
Караганда. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - "АрселорМиттал Темиртау" предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов, заявил на встрече с активом Карагандинской области премьер-министр Алихан Смаилов.

Серьезную обеспокоенность вызывает положение дел на "АрселорМиттал Темиртау", где отмечаются низкие темпы модернизации и ухудшение технологического состояния, а пренебрежение промышленной безопасностью приводит к увеличению числа летальных случаев", - заявил Смаилов.


Он отметил, что сегодня на производстве произошла очередная трагедия, в результате которой погиб работник предприятия.

Это все является прямой ответственностью руководства компании. В этой связи им предъявлены претензии по всем направлениям ухудшения ситуации. Сейчас правительство вступило в активные переговоры по урегулированию этих вопросов", - подчеркнул глава правительства.


Он также отметил необходимость в целом вести работу по снижению негативного влияния промышленных производств на экологическую обстановку, развитию индустриальной зоны "Сарань", подготовке квалифицированных специалистов, держать на контроле вопросы своевременной выплаты зарплат и предупреждения несчастных случаев на производстве.

На встрече премьер-министр также поручил руководству области продолжать реализацию мер по развитию региональной экономики, инфраструктуры, предпринимательства и социальной сферы.

Одним из основных приоритетов Алихан Смаилов назвал недопущение резкого и необоснованного роста цен на социально значимые продовольственные товары.

Нужно вести работу по насыщению рынка качественной продукцией отечественного производства. Ее широкий ассортимент и большое количество будут сдерживать рост цен. Акимату надо работать над этим", - отметил он.

 

Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря

08.12.2022, 14:31 26996
Токаев проведет расширенное заседание правительства 12 декабря
Фото: кадр из видео
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Расширенное заседание правительства состоится 12 декабря под председательством президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева, сообщает пресс-служба главы государства.

На заседании будут рассмотрены отчет об исполнении основных показателей социально-экономического развития страны за 2022 год и план работы правительства на 2023 год.

Ранее сообщалось, что Токаев принял акимов нескольких областей.
 

Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области

08.12.2022, 13:40 29141
Ермаганбет Булекпаев назначен акимом Карагандинской области
Фото: gov.kz
Глава государства подписал соответствующий указ
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Ермаганбета Булекпаева акимом Карагандинской области, сообщает пресс-служба Акорды.

Назначить Булекпаева Ермаганбета Кабдуловича акимом Карагандинской области", - говориться в тексте указа.


Ермаганбет Булекпаев родился в 1975 году в селе Успенка Карагандинской области.

Окончил Карагандинский государственный университет имени Букетова по специальности "юрист", Евразийский университет имени Гумилева по специальности "экономист".

Карьера:

1996-1998 годы - экономист Павлодарского филиала ОАО "Казкоммерцбанк", директор представительства информационно-коммерческого центра "Бизнес-информ";

1998-2003 годы - главный специалист, начальник отдела, заместитель начальника управления экспортного контроля и лицензирования экспорта и импорта Министерства индустрии и торговли РК

2003 год - помощник депутата сената парламента Республики Казахстан;

2003-2005 годы - помощник акима Павлодарской области;

2005-2006 годы - заместитель руководителя аппарата акима Павлодарской области;

с 04.2006 по 09.2006 - руководитель аппарата акима города Павлодара;

с 09.2006 по 11.2008 - аким Павлодарского района;

с 11.2008 по 06.2009 - начальник управления предпринимательства и промышленности Павлодарской области;

с 06.2009 по 07.2011 - начальник территориального управления Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы - председатель дисциплинарного совета в Карагандинской области;

с 07.2011 по 07.2013- начальник управления Агентства по делам государственной службы Республики Казахстан - председатель дисциплинарного совета по Южно-Казахстанской области;

с 07.2013 по 11.2015 - аким района Сарыарка города Астаны;

с 11.2015 по 20.2016 - аким района Алматы города Астаны;

с 20.10.2016 по 02.2018 - аким района Есиль города Астана;

с 02.2018 по 12.2018 - государственный инспектор администрации президента Республики Казахстан;

с 12.2018 по 09.2020 - заместитель акима Карагандинской области;

с 09.2020 по 08.12.2022 - аким города Караганды.

По данным пресс-службы премьер-министра РК, на рассмотрение депутатам были представлены две кандидатуры на должность акима региона - Сержан Аймаков и Ермаганбет Булекпаев.

Результаты открытого голосования сложились следующим образом: кандидатуру Сержана Аймакова поддержали 40 депутатов, за Ермаганбета Булекпаева голоса отдали 138 депутатов. Всего в собрании приняло участие 178 депутатов.
 

Токаев принял акимов нескольких областей

08.12.2022, 12:43 21451
Токаев принял акимов нескольких областей
Фото: Акорда
Глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов
Астана. 8 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял акимов нескольких областей РК, сообщает пресс-служба Акорды.

Главе государства был представлен доклад о реализации основных показателей социально-экономического развития Западно-Казахстанской области. Аким региона Нариман Турегалиев рассказал о ходе реализации инвестиционных проектов и дорожной карты занятости.


Также Касым-Жомарт Токаев также заслушал отчет акима Павлодарской области Асаина Байханова о ходе ликвидации последствий аварии на теплосетях Экибастузской ТЭЦ.

По словам руководителя региона, аварийно-восстановительные работы в Экибастузе планируется завершить до 15 декабря.

Кроме того, он проинформировал президента об основных показателях социально-экономического развития области, в том числе о ситуации в сельском хозяйстве, обеспечении сельского населения качественной питьевой водой, совершенствовании транспортной инфраструктуры и жилищном строительстве.


Также президент заслушал акима Северо-Казахстанской области Айдарбека Сапарова.

Касым-Жомарта Токаева также проинформировали о выполнении основных показателей социально-экономического развития Костанайской области и работе по привлечению инвестиций. Аким Кумар Аксакалов сообщил о начавшейся работе по подготовке к ХІХ форуму регионов Казахстана и России, который состоится в Костанае в 2023 году.


По итогам встреч глава государства поручил новым руководителям областей продолжить работу по дальнейшему развитию регионов и повышению благосостояния населения. Также была отмечена важность обеспечения модернизации сел путем всесторонней поддержки и развития агропромышленного комплекса, обновления инфраструктуры и улучшения транспортно-логистической отрасли.
 

 

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