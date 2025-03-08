Адиль Мухамеджанов возглавит KASE

Разрабатывается проектно-сметная документация по строительству водохранилищ в Акмолинской, Западно-Казахстанской, Туркестанской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской областях и области Жетысу

Рассказать друзьям

Астана. 7 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В Министерстве водных ресурсов РК рассказали о мероприятиях по комплексному развитию водохозяйственной отрасли.





В настоящее время, по данным ведомства, в Туркестанской области строятся новые водохранилища "Байдибек-ата" и "Каракуыс". Также завершена реконструкция Актюбинского водохранилища.





Строительство еще 4 новых водохранилищ: "Акмола", "Калгуты" (Жамбылская область), "Караозек" (Кызылординская область) и "Большой Узень" (ЗКО) начнется в этом году. Еще одно водохранилище - Покатиловское в области Жетісу планируют построить за счет частных инвестиций.





В 6 областях разрабатывается проектно-сметная документация по строительству 12 водохранилищ (Акмолинская, ЗКО, Жетісу, Туркестанская, Актюбинская, ВКО). До конца этого года будут завершены 12 проектов по строительству групповых водопроводов, что обеспечит 153 села с общим населением 423 тысячи человек качественной питьевой водой. Еще 52 населенных пункта будут подключены к централизованной системе водоснабжения", - рассказали в ведомстве.





Также Минводы рассматривает возможность строительства группового водовода от подземного месторождения Кокжиде в Актюбинской области до населенных пунктов Атырауской и Мангистауской областей.





Начата работа по замене 19 насосных агрегатов и электрооборудования на канале имени К. Сатпаева. На сегодня заключены контракты на поставку 17 трансформаторов, приобретено 9 единиц комплектующего оборудования. В рамках подготовки к паводку отремонтировано 74 гидротехнических объекта. В 2024 году проведено многофакторное исследование 84 гидротехнических объектов. В этом году будут обследованы 105 коммунальных и 29 республиканских объектов. В 2024 году на 158 тысячах га полей были использованы системы дождевального и капельного орошения, а также лазерное планирование, что позволило добиться экономии воды до 30%", - рассказали в Минводы.





В министерстве рассказали, что в 2024 году в Казахстане выявлено 268 фактов незаконного использования воды. Правонарушители привлечены к ответственности.





Также в прошлом году проведено 66 мероприятий по трансграничным водным вопросам, а в этом году запланировано 48 заседаний совместных комиссий.





Министерство водных ресурсов и ирригации работает над увеличением заработной платы специалистов водной отрасли до 50%. Ведомство намерено обеспечить соответствие оплаты труда водников уровню заработной платы в сферах электроэнергетики и теплоэнергетики. В целях обновления материально-технической базы филиалов "Казводхоза" приобретено 150 единиц спецтехники. В 16 областях страны созданы специализированные организации, ответственные за эксплуатацию коммунальных гидротехнических сооружений. На их баланс уже переданы 809 объектов", - отметили в ведомстве.





В Кызылординской области реализуется проект по реконструкции гидропостов и установке автоматизированной системы учета воды на пяти каналах общей длиной 232 км





Кроме того, разрабатывается проектно-сметная документация для автоматизации 16 магистральных и межхозяйственных каналов Кызылординской области общей длиной более 2600 км. А в Туркестанской области планируется автоматизация магистрального канала "Кызылкум".



