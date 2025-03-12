Аким ВКО проверил паводковую ситуацию в районе Алтай

Фото: акимат ВКО

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Усть-Каменогорск. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Глава региона Нурымбет Сактаганов посетил с рабочей поездкой район Алтай, где ознакомился с ходом превентивных мероприятий по предупреждению паводковой опасности. Район входит в пятерку тех, что находятся на особом контроле в силу большого количества осадков. Об этом сообщили в областном акимате.





Проведены тюбинговые работы на реке Березовке, а также проверено состояние русла реки Бухтармы в районе моста, в селе Малеевск, где располагается гидропост. Уже сегодня, по данным специалистов ОЧС района, начнутся взрывные работы, которые позволят ликвидировать скопление шуги в руслах, а значит, и максимально обезопасить район от прихода большой воды.





Самое важное в паводковый период - это защита населения и инфраструктурных объектов. Для этого в районе сформирован специальный отряд ДЧС области, состоящий из 105 сотрудников и оснащенный 44 единицами спецтехники. В районе Алтай 10 водоканалов и 71 арык, при этом более половины уже очищены в рамках профилактических работ, начатых летом и осенью прошлого года. Хотя снега меньше, чем в прошлом году, в его составе больше воды, а это требует максимально оперативных мер. Мы ведем круглосуточный мониторинг состояния реки Бухтарма, чтобы оперативно среагировать в случае любого изменения остановки", - отметил Нурымбет Сактаганов.





Аким области также подчеркнул, что оперативный штаб работает в три смены, под контролем готовность местных исполнительных органов к паводковым ситуациям.





В ходе поездки к Нурымбету Сактаганову обратился аким села Зубовск, которое находится в зоне возможных подтоплений, с просьбой увеличить площадь взрывных работ. Отметим, что данные работы должны завершиться уже до конца недели.





Учитывая непрекращающиеся уже двое суток осадки в виде снега, необходимо максимально усилить работу по его вывозу и расчистке населенных пунктов, социальных объектов, дорог, дворовых территорий", - подчеркнул аким области.





Сейчас в районе Алтай жители активно подключились к реализации противопаводковых мероприятий, они понимают всю важность превентивных мер. В акимате заверили, что в районе достаточно запасов ГСМ и инертных материалов, все силы и средства находятся в состоянии готовности.