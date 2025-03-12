Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе временно закроют

Пункты пропуска будут закрыты в связи с празднованием Наурыз мейрамы

Фото: КГД

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Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют с 21 по 23 марта 2025 года. Об этом - Автомобильные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе закроют с 21 по 23 марта 2025 года. Об этом сообщили в пресс-службе КГД.





По данным Комитета государственных доходов, в связи с празднованием Наурыз мейрамы с 21 по 23 марта 2025 года в Республике Казахстан пропуск лиц, транспортных средств и грузов в автомобильных пунктах пропуска на казахстанско-китайской границе осуществляться не будет.





Отмечается, что железнодорожные пункты пропуска на казахстанско-китайской границе продолжат функционировать в штатном режиме.





Просим перевозчиков и всех желающих пересечь границу заранее планировать свой маршрут с учетом введенных ограничений", - отметили в КГД.





В частности, будут закрыты пункты пропуска: "Бахты" (область Абай); "Майкапчагай" (Восточно-Казахстанская область); "Достык" и "Нур жолы" (область Жетысу); "Кольжат" (Алматинская область).