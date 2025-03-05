04.03.2025, 11:53 111716
Четыре новых водохранилища построят в трех регионах Казахстана
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году запланировано начало строительных работ четырех новых водохранилищ в трех областях страны, сообщил в ходе заседания правительства министр водных ресурсов и ирригации РК Нуржан Нуржигитов.
Водохранилища "Акмола", "Калгуты", "Караузяк", расположенные на юге страны, направлены на покрытие дефицита воды в вегетационный период на вновь вводимой площади орошения 22,5 тысячи гектаров. Строительство водохранилища "Большой Узень" (28 миллионов кубов воды) в Западно-Казахстанской области нацелено на удержание паводковых и талых вод и исключение угрозы подтопления двух населенных пунктов Казталовского района с населением порядка 5 тысяч человек", - доложил министр.
Он дополнил, что в рамках первого этапа запланирована реконструкция водохранилищ "Терс-Ащыбулак" и "Караконыз" в Жамбылской области, а также водохранилища "Коскорган" и Коксарайского контррегулятора в Туркестанской области.
Планируется модернизировать 115 каналов протяженностью 3452 километра с элементами цифровизации на территории шести областей (Алматинская, Жамбылская, Жетысу, Западно-Казахстанская, Кызылординская и Туркестанская области), а также запланировано строительство сооружения для подпитки Астанинского водохранилища", - рассказал Нуржигитов.
Второй этап, по его словам, предусматривает реализацию 25 проектов, в том числе 11 новых, и включает реконструкцию 13 действующих водохранилищ, а также модернизацию более 5 тысяч километров каналов на территории 10 областей (Алматинская, Абай, ВКО, ЗКО, Кызылординская, Атырауская, Жетысу, Павлодарская, Туркестанская, Жамбылская).
В Туркестанской области работы по строительству водохранилища "Байдибек-ата" объемом 68 миллионов кубометров выполнены на 50%.
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05.03.2025, 10:43 431
Правительственная комиссия озвучила предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт"
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Правительственная комиссия под председательством заместителя премьер-министра РК Каната Бозумбаева рассмотрела предварительные итоги расследования аварии на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорации Казахмыс", сообщили в пресс-службе правительства.
В рамках расследования были созданы 8 подкомиссий, а также привлечены эксперты и специалисты научно-исследовательских институтов и лабораторий.
Заслушаны доклады Министерства по чрезвычайным ситуациям, Министерства внутренних дел, Министерства труда и социальной защиты населения о ходе расследования. Членами комиссий и подкомиссий проведен опрос свидетелей и очевидцев, изучена технология производства, проверены работоспособность технических устройств и оборудований, проведены соответствующие экспертизы.
Комиссией установлена основная причина возникновения аварии - это скопление и выделение метана из горной выработки с последующим взрывом от искры электрооборудования. Также выявлены существенные нарушения промышленной безопасности и охраны труда, определен круг ответственных лиц", - говорится в сообщении.
На совещании о принятых мерах социальной поддержки, помощи и выплат компенсаций семьям погибших доложились аким области Улытау Дастан Рыспеков и председатель правления ТОО "Корпорации Казахмыс" Нурахмет Нуриев.
В настоящее время работы на руднике "Жомарт" приостановлены. Комиссией разработаны мероприятия по предотвращению аналогичных происшествий на опасных производственных объектах.
По итогам заседания Канатом Бозумбаевым дан ряд поручений ТОО "Корпорация Казахмыс" по устранению нарушений и недопущению аварий, в том числе по повышению безопасности на руднике, внедрению автоматизированных систем определения содержание газов, видеонаблюдение и др.
Расследование продолжается и находится на контроле", - отметили в правительстве.
Напомним, 17 февраля в Жанааркинском районе области Улытау на руднике "Жомарт" ТОО "Корпорация "Казахмыс" произошла авария, в результате которой погибли семь работников. После трагедии на руднике президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на недопустимое положение дел в сфере безопасности труда. Он отметил, что некоторые объекты слабо оснащены системами промышленной безопасности. В связи с этим президент поручил правительству принять ряд мер по обеспечению безопасности граждан, задействованных на опасных производствах.
05.03.2025, 10:37 696
Еще четыре района ВКО перешли на новый график работы
Фото: Depositphotos
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Усть-Каменогорск. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - С марта в четырех районах Восточно-Казахстанской области изменился рабочий график. Теперь жители Тарбагатайского, Зайсанского, Курчумского районов и района Самар начинают работу в 08.00 и заканчивают в 17.30, с обеденным перерывом с 12.00 до 13.30, сообщили в областном акимате.
Нововведение связано с особенностями региона - ранними рассветами и закатами. Это позволит жителям рациональнее использовать световой день. Изменения не затронули школы, детские сады и медицинские учреждения, так как они уже работали по этому расписанию", - уточнили в акимате.
Аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы отметила, что решение принято с учетом мнения местных жителей.
Перед принятием этого решения, мы провели собрания в каждом сельском округе, население поддержало эту идею. Дело в том, что Зайсанский район расположен ближе всего к восточной границе Восточно-Казахстанской области, поэтому и солнце у нас встает раньше, а значит, и световой день ранний. Поэтому людям намного удобнее, когда рабочий день начинается в 8:00, а заканчивается в 17:30 - после работы времени больше остается на домашние дела, на детей и родных", - сообщила она.
Положительно оценила нововведение и директор центральной библиотеки района Самар Гульмира Бакиргалова.
Мы давно говорили о необходимости такого графика. Теперь зимой можно будет раньше закончить работу, а летом - эффективнее распределять время", - поделилась она.
Перед введением нового графика представители региональных управлений провели встречи с местными жителями, которые единогласно поддержали инициативу.
Ранее, с начала года, аналогичный режим работы был введен в трех других районах области. Катон-Карагайский район перешел на новый график в январе, а районы Улкен Нарын и Маркаколь - в феврале.
05.03.2025, 09:22 3616
Ввоз и применение SIM-боксов в Казахстане будет осуществляться только лицензированными операторами связи
Фото: Polisia.kz
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Для регулирования порядка ввоза, регистрации и применения GSM-шлюзов (SIM-боксов) Министерством цифрового развития инициирована норма, предусматривающая ввоз и применение GSM-шлюзов только лицензированными операторами связи. Также дополнительно прорабатывается вопрос введения ответственности за их незаконный ввоз и применение. Об этом сообщил премьер-министр РК Олжас Бектенов, отвечая на депутатский запрос относительно противодействия телефонному мошенничеству.
Кроме того, перечень разрешений первой категории (лицензий) закона "О разрешениях и уведомлениях" планируется дополнить подвидами лицензий "услуги IP-телефонии" и "доступ к интернету".
Одной из наиболее острых проблем, связанных с функционированием SIP-телефонии, является использование GSM-шлюзов (SIM-боксов) для подмены телефонных номеров (спуфинг). Министерством внутренних дел совместно с МЦРИАП с ноября 2022 года внедрен технический заслон для распознанвания и блокировки звонков с подменных номеров. С момента введения данной системы распознано и заблокировано 65,3 млн звонков с подменных номеров, изъято 85 GSM-шлюзов и 35 тыс. SIМ-карт", - отметил Бектенов.
По его словам, в 2024 году задержано 18 лиц, обеспечивавших работу подобных устройств. По всем фактам проводятся расследования по статье 213 Уголовного кодекса "Неправомерное изменение идентификационного кода абонентского устройства сотовой связи, устройства идентификации абонента, а также создание, использование, распространение программ для изменения идентификационного кода абонентского устройства". Организаторы несанкционированных соединений также привлекаются к ответственности в качестве пособников по статье 190 УК "Мошенничество".
Премьер-министр сообщил, что также Министерством цифрового развития разработаны нормы по ужесточению процедуры оформления абонентских номеров.
Вносятся дополнения в закон "О связи" в части:
- регистрации номеров с обязательным использованием биометрической идентификации;
- ограничения выдачи не более 10 абонентских номеров одному лицу;
- запрета передачи абонентских номеров и устройств другому лицу без переоформления.
Дополнительно МЦРИАП разрабатывается проект поправок в Кодекс об административных правонарушениях в части введения административной ответственности за нарушение указанных норм.
05.03.2025, 08:33 8656
В Алматы будет учрежден центр ООН по устойчивому развитию для Центральной Азии и Афганистана
Фото: Depositphotos
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Астана. 5 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Об этом сообщил пресс-секретарь президента Казахстана Руслан Желдибай.
Сегодня, при соавторстве 152 стран, Генеральная Ассамблея ООН консенсусом приняла резолюцию об учреждении в Алматы Регионального центра ООН по Целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Это значимый внешнеполитический успех Казахстана", - написал он.
Президент считает, что региональный хаб ООН станет важной платформой для координации международных усилий в регионе. Глава государства выразил признательность всем партнерам за поддержку казахстанской инициативы, сообщил пресс-секретарь.
04.03.2025, 20:45 52181
Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+
Фото: Depositphotos
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), ранее объявившие о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.
Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм. Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновленного плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года.
Ранее Алмасадам Саткалиев заявил о планах увеличить экспорт до 70,5 млн тонн в текущем году.
04.03.2025, 20:37 52601
ҚТЖ и PTC Holding договорились о совместном развитии терминальной инфраструктуры в Грузии
Фото: КТЖ
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - 4 марта в Баку в рамках заседаний рабочей группы по развитию Транскаспийского международного транспортного маршрута (ТМТМ) состоялось подписание меморандума о намерениях между АО "НК "ҚТЖ" и PTC Holding, сообщает пресс-службу КТЖ.
Подписанный документ направлен на реализацию проекта по строительству мультимодального контейнерного терминала в Поти (Грузия) мощностью свыше 80 тысяч ДФЭ в год. Общая сумма инвестиций в проект составляет 30 млн долларов.
Этот терминал станет частью ТМТМ, обеспечивая эффективную обработку тарированных и контейнерных грузов, что позволит увеличить объем грузоперевозок в рамках маршрута.
Особое внимание уделено вопросам привлечения инвестиций и ресурсов, что позволит повысить пропускную способность маршрута, оптимизировать логистические процессы и укрепить позиции региона на рынке международных грузоперевозок.
Подписание меморандума является важным шагом в укреплении стратегического партнерства и дальнейшей интеграции страны в международные транспортно-логистические цепочки", - подчеркнули в КТЖ.
Ранее АО "НК "Қазақстан темір жолы" и крупнейшая строительная компания Китая договорились о дальнейшем расширении сотрудничества.
04.03.2025, 20:30 54521
КБТУ с 27 февраля принадлежит государству
Новым владельцем стало ТОО "Компания по управлению возвращенными активами"
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Алматы. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстанско-Британский технический университет (КБТУ) вернулся в государственную собственность.
По информации, опубликованной на сайте депозитария финансовой отчетности, новым владельцем КБТУ с 27 февраля 2025 года является ТОО "Компания по управлению возвращенными активами". Единственный учредитель и участник ТОО - правительство РК.
Напомним, вечером 11 января в Алматы загорелся Казахстанско-Британский технический университет. Крышу исторического здания окутал густой черный дым. Пожару присвоили третий, повышенный ранг опасности. Площадь пожара составила 120 кв. м. После пожара появились вопросы о том, почему вуз находится в этом здании и насколько ответственно его руководство относится к историческому наследию.
04.03.2025, 18:55 63146
Проекты в хлопково-текстильном секторе на 135,5 млрд тенге планируют реализовать в Туркестанской области
Токаев принял вновь назначенного главу региона
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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заслушал доклад акима Туркестанской области Нуралхана Кушерова об итогах социально-экономического развития региона за прошлый год, а также о планах на предстоящий период, сообщает Акорда.
Глава государства был проинформирован о привлечении средств Исламского банка развития для восстановления объектов ирригации. В настоящее время одобрено финансирование 24 проектов на 135,5 млрд тенге. В целях устойчивого водообеспечения Туркестана и прилегающих 6 районов ведется строительство водохранилища "Бәйдібек-ата", разрабатывается проект водохранилища "Боралдай".
По словам акима области, в сфере сельского хозяйства особое внимание уделяется развитию хлопковых, кукурузных и мясных кластеров. В хлопково-текстильном секторе планируется реализация 5 проектов на 197 млрд тенге. В регионе начато строительство крахмало-паточного завода, внедряется опыт Австралии по развитию мясного животноводства.
Для решения проблемы энергодефицита намечена реализация 6 проектов общей мощностью 2,4 ГВт. Запланировано обеспечение индустриальных зон необходимой инфраструктурой.
Как отметил Нуралхан Кушеров, в этом году в регионе будут построены 32 школы, проведен капитальный ремонт 41 школы, введены в эксплуатацию 32 объекта первичной медико-санитарной помощи, 45 населенных пунктов обеспечены природным газом.
Касым-Жомарт Токаев поручил новому акиму поддерживать тесное взаимодействие с правительством для качественной реализации задач, определенных в подписанном накануне законе "Об особом статусе города Туркестана".
Президент также поставил ряд задач по повышению качества жизни граждан, развитию туризма, сельского хозяйства, малого бизнеса и обеспечению населенных пунктов питьевой водой.
Напомним, Нурлахан Кушеров получил должность акима Туркестанской области 6 января текущего года.
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