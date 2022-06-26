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Десантники и связисты ВС РК приняли военную присягу

25.06.2022, 18:55 21116
Десантники и связисты ВС РК приняли военную присягу
Фото: Минобороны РК
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В столичной десантно-штурмовой бригаде и в воинской части Сил воздушной обороны в Алматинской области состоялась торжественная церемония принятия присяги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Нур-Султане присягу на верность Родине приняли более 100 десантников. Вместе с ними торжественную клятву дали 140 студентов, окончивших военную кафедру при Казахском гуманитарном юридическом университете имени Максута Нарикбаева", - сообщает Минобороны РК


Символично, что в одном строю принимают присягу студенты и солдаты. Сегодня важный день в вашей жизни. Вы дали клятву на верность нашему народу. Это долг каждого настоящего мужчины. С этого момента вы являетесь истинными защитниками независимого Казахстана", - напутствовал новобранцев начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Марат Хусаинов. 

 
Для приглашенных гостей, родителей и родственников в десантно-штурмовой бригаде был организован показ вооружения, военной техники и образцов формы одежды. Были и другие подготовленные для посетителей воинской части показательные выступления с приемами рукопашного боя, дефиле роты почетного караула и прохождение подразделений торжественным маршем.
 
В подразделении связи Сил воздушной обороны к военной присяге были приведены около 90 молодых солдат. Как отметил заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе подполковник Серик Сарабузов, по итогам курса общевойсковой подготовки все новобранцы показали высокие результаты в боевой учебе.
 
После принятия присяги за военнослужащими будет закреплено штатное оружие и боевая техника, молодые воины вместе с личным составом воинских частей приступят к освоению азов воинского мастерства.

Ранее сообщалось, что в трех военных учебных заведениях Казахстана сегодня состоялся выпуск более трехсот офицеров и сержантов.
 

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Казахстан и Китай договорились о взаимном открытии культурных центров

25.06.2022, 20:03 19086
Казахстан и Китай договорились о взаимном открытии культурных центров
Фото: МИД РК
ПЕКИН. 25 ИЮНЯ - Посол Казахстана в Китае Шахрат Нурышев и министр культуры и туризма Китая Ху Хэпин на встрече в Пекине договорились поддерживать тесные контакты по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Стороны также договорились о взаимном учреждении культурных центров, сообщает пресс-служба МИД РК.
 
На встрече посол Казахстана также ознакомил собеседника с туристическими возможностями Казахстана и госпрограммой развития туризма до 2025 года. Также Нурышев с учетом планов казахстанской стороны по введению безвизового режима для граждан КНР сроком на 14 дней затронул вопрос о предоставлении аналогичных условий для граждан РК.
 
Со своей стороны Ху Хэпин особо отметил, что между Казахстаном и Китаем имеются большие перспективы для сотрудничества в сфере культуры и туризма. Он выразил уверенность, что запланированное на конец 2022 года 15-е заседание подкомитета по культурно-гуманитарному сотрудничеству сыграет важную роль в укреплении культурно-гуманитарных связей между двумя странами.
 
В завершение стороны договорились поддерживать тесные контакты между посольством РК в КНР и Министерством культуры и туризма КНР, в том числе по вопросам проведения совместных мероприятий в сфере культуры и туризма в рамках ШОС, СВМДА и плана действий по реализации договоренностей по итогам онлайн-саммита глав государств "Центральная Азия - Китай".
 

Каната Таймерденова перевели в центральный аппарат МВД

25.06.2022, 18:06 22561
Каната Таймерденова перевели в центральный аппарат МВД
Фото: www.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Экс-глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов переведен в центральный аппарат Министерства внутренних дел Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Канат Таймерденов переводится в центральный аппарат МВД на руководящую должность", - сообщили в пресс-службе МВД РК. 

 
Ранее сообщалось, что Таймерденов ушел с поста главы департамента полиции Алматы. 
 
Канат Таймерденов родился 7 ноября 1974 года в селе Унгиртас Алматинской области.
 
В 1994 году окончил юридический техникум в городе Талдыкургане. 
 
В 2004 году окончил Академию МВД РК со степенью магистра.
 
Карьера:
 
30.06.1994 - 05.01.1995 - член рабочего отряда содействия милиции Каскеленской горадминистрации;
05.01.1995 - 25.12.1995 - оперуполномоченный 2-го отделения ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области;
01.01.1996 - 01.01.1997 - оперуполномоченный 2-го отделения (по раскрытию имущественных преступлений) ОУР УГСК по Каскеленскому району Алматинской области;
01.01.1997 - 06.06.1997 - оперуполномоченный отделения расследований преступлений против личности отдела общеуголовных расследований УГСК по Каскеленскому району Алматинской области;
06.06.1996 - 20.11.1997 - старший оперуполномоченный по особо важным делам отдела расследований бандитизма и незаконного оборота оружия, управления расследований особо опасных преступлений ДГСК Алматинской области; 
20.11.1997 - 18.02.1999 - старший оперуполномоченный ОУР УВД Каскеленского района Алматинской области;
18.02.1999 - 28.04.2000 - оперуполномоченный отдела по борьбе с организованной преступностью по Каскеленскому, Жамбылскому району УБОП ОКП УВД Алматинской области;
28.04.2000 - 21.09.2000 - начальник отдела УР УВД Карасайского района УВД Алматинской области;
21.09.2000 - 17.02.2001 - начальник отдела по особо важным делам УБОП СКП УВД Алматинской области; 
17.02.2001 - 17.08.2001 - заместитель начальника отдела разработки преступных сообществ в уголовно-преступной среде УБОП УВД Алматинской области;
17.08.2001 - 13.12.2002 - начальник ОБОП по Карасайскому, Жамбылскому, Балхашскому районам управления криминальной полиции ГУВД Алматинской области;
13.12.2002 - 01.10.2003 - начальник отдела по предупреждению и пресечению терроризма, религиозного экстремизма и незаконной миграции УКП ГУВД Алматинской области;
01.10.2003 - 01.10.2004 - слушатель факультета подготовки руководящих кадров ОВД и специалистов воспитательных аппаратов (факультет №1) института подготовки руководящего состава ОВД Академии МВД РК;
01.10.2004 - 24.02.2005 - заместитель начальника УБОП ГУВД Алматинской области;
24.02.2005 - 14.02.2008 - заместитель начальника УБОП ДВД Алматы;
14.02.2008 - 18.09.2009 - начальник управления внутренних дел Талгарского района департамента внутренних дел Алматинской области;
18.09.2009 - 12.10.2012 - начальник управления внутренних дел Жетысуского района департамента внутренних дел Алматы;
12.10.2012 - 22.12.2017 - первый заместитель начальника департамента внутренних дел Алматы;
22.12.2017 - 08.11.2018 - начальник ДВД Мангистауской области;
08.11.2018 - 29.01.2020 - начальник департамента полиции Мангистауской области;
29.01.2020 - 25.06.2022 - начальник департамента полиции Алматы. 
 

Таймерденов ушел с поста главы департамента полиции Алматы

25.06.2022, 15:31 25831
Таймерденов ушел с поста главы департамента полиции Алматы
Фото: Facebook/Канат Таймерденов
АЛМАТЫ. 25 ИЮНЯ - Глава департамента полиции Алматы Канат Таймерденов заявил о том, что покидает свой пост в связи с переходом на другую работу, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Информацию о том, что Таймерденов уходит с должности главы алматинской полиции, сообщают СМИ со ссылкой на департамент полиции.

Естественно, он знает, на каком направлении продолжит службу. Не говорит об этом, потому что соблюдается нормальная для МВД субординация. Все назначения делает министр внутренних дел. И озвучивает их либо сам, либо через пресс-службу министерства", - сообщил агентству Sputnik источник в ДП Алматы. 


Канат Таймерденов возглавлял департамент полиции Алматы с января 2020 года.
 

Келимбетов доложил Токаеву о подготовке к международной конференции Astana Finance Days

25.06.2022, 12:10 28431
Келимбетов доложил Токаеву о подготовке к международной конференции Astana Finance Days
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Управляющий международного финансового центра "Астана" Кайрат Келимбетов доложил президенту Касым-Жомарту Токаеву об итогах деятельности МФЦА за 2021 год, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Он также проинформировал главу государства о готовности к проведению международной конференции Astana Finance Days. В ее рамках будут обсуждены наиболее важные вопросы актуальной экономической повестки, в числе которых - новая роль Казахстана в обеспечении экономической связности евразийского пространства, сообщает Акорда.
 
Токаев поручил Келимбетову активизировать работу по привлечению иностранных инвестиций в экономику страны в тесном взаимодействии с правительством, Национальным банком и агентством по регулированию и развитию финансового рынка.
 

Токаев присудил премии и гранты ряду журналистов

25.06.2022, 11:39 28916
Токаев присудил премии и гранты ряду журналистов
Фото: Акорда

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал распоряжение о присуждении премий, вручении грантов и объявлении благодарности в области средств массовой информации, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Премии президента Республики Казахстан присуждены:

Абибуллаеву Дулату Орынбасаровичу - главному редактору радиостанции Qazaq radiosy за вклад в развитие национального радио;
Копжасарулы Ерканату - корреспонденту телерадиокомпании "31 канал" за вклад в развитие отечественной тележурналистики;
Мягких Оксане Вячеславовне - главному редактору газеты "Индустриальная Караганда" за вклад в эффективное информационное сопровождение региональной политики Казахстана;
Мухамеджанову Еркину Танаткановичу - директору национального телеканала Qazaqstan за вклад в развитие журналистики Казахстана и национальных средств массовой информации.

Гранты президента Республики Казахстан присуждены:

Байтаровой Сание Бакытовне - редактору телеканала "Жетісу" за вклад в развитие региональной журналистики;
Байтибаеву Диаскену Усенгалиевичу - оператору специальной техники телерадиокомпании Almaty за вклад в развитие телевидения страны;
Бримжанову Ануарбеку Жалеловичу - ведущему телеканала "Хабар 24" за активное всестороннее разъяснение и освещение деятельности главы государства;
Жолмухаметовой Жадре Ерболовне - корреспонденту информационного агентства Baigenews.kz за вклад в развитие информационного освещения в интернет-пространстве.

Благодарность президента Республики Казахстан объявлена:

творческому коллективу национального портала Adyrna за информационно-аналитическую деятельность, освещающую актуальные вопросы развития Казахстана;
творческому коллективу общественно-политического ток-шоу Ashyq alan за вклад в информационное обеспечение развития общественно-политической, социально-экономической и культурно-гуманитарной сфер;
творческому коллективу радио Astana за вклад в развитие отечественного радио;
творческому коллективу общественно-политической газеты "Вечерняя Астана" за вклад в развитие печатных средств массовой информации.

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В Ташкенте состоялось совещание министров энергетики государств - членов ШОС

24.06.2022, 20:19 37136
В Ташкенте состоялось совещание министров энергетики государств - членов ШОС
Фото: uzreport.news
ТАШКЕНТ. 24 ИЮНЯ - 24 июня в Ташкенте состоялось второе совещание министров энергетики государств - членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) под председательством Узбекистана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Делегацию Министерства энергетики РК возглавил первый вице-министр Мурат Журебеков, сообщает пресс-служба МЭ РК.
 
В ходе встречи министры профильных министерств Казахстана, Индии, Китая, Кыргызстана, Пакистана, России, Таджикистана и Узбекистана обсудили актуальные вопросы последовательного и поэтапного подхода к декарбонизации энергетического сектора стран региона. Особое внимание было уделено вопросу развития возобновляемых и альтернативных источников энергии.
 
Как отметил в своем выступлении первый вице-министр энергетики РК Мурат Журебеков, в Казахстане с 2018 года применяется открытый механизм международных аукционных торгов. Этот механизм позволил, с одной стороны, сделать прозрачным и понятным процесс отбора проектов и инвесторов, с другой стороны - сделать ставку на более эффективные технологии и проекты, позволяющие минимизировать влияние на тарифы у конечных потребителей от ввода мощностей ВИЭ.
 
В рамках заседания были приняты документы дальнейшего сотрудничества в сфере энергетики государств - членов ШОС. Принятая программа сотрудничества государств - членов ШОС по возобновляемой энергетике формирует общие подходы дальнейшего сотрудничества в области ВИЭ и развития инновационных технологий. Также был утвержден план мероприятий по практической реализации концепции сотрудничества государств - членов ШОС в сфере энергетики. 
 
Очередное заседание министров энергетики государств - членов ШОС запланировано к проведению в 2023 году в Индии.
 

Токаев: Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером

24.06.2022, 19:47 37766
Токаев: Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 24 ИЮНЯ - Президент РК Касым-Жомарт Токаев по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина принял участие в диалоге высокого уровня по глобальному развитию БРИКС+, который прошел в онлайн-формате, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
14-й саммит БРИКС на тему "Построение высококачественных партнерских отношений между странами БРИКС, создание новой эры глобального развития" проходит под председательством Китая, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Приветствуя участников встречи, глава нашего государства выразил признательность председателю КНР Си Цзиньпину за приглашение и организацию этого важного мероприятия.
 

Казахстан рассматривает БРИКС в качестве влиятельной организации и одной из основных движущих сил роста мировой экономики. Наша страна крайне заинтересована в развитии динамичного партнерства со странами БРИКС. В прошлом году товарооборот Казахстана со странами БРИКС превысил 45 млрд долларов. При этом у нас имеются множество возможностей для расширения этого объема в обозримом будущем", - подчеркнул президент.

 
Говоря о текущем мировом развитии, Касым-Жомарт Токаев отметил, что сегодня мир столкнулся с беспрецедентной геополитической и экономической турбулентностью. В частности, он указал на ухудшение ситуации с продовольственной безопасностью.
 

За последние несколько месяцев ситуация с продовольствием в мире значительно ухудшилась. Жизни миллионов людей грозит опасность, в случае если глобальные цепочки поставок продовольствия продолжат разрушаться. Сегодня три из четырех крупнейших мировых производителей продовольствия являются членами Организации, а совокупный сельскохозяйственный ВВП стран БРИКС составляет более половины общемирового", - сказал лидер Казахстана.

 
Глава государства полагает, что эффективное преодоление продовольственного кризиса требует скоординированных международных мер реагирования, как краткосрочного, так и долгосрочного характера.
 

Мы готовы внести свой вклад в эти усилия, используя свой огромный сельскохозяйственный потенциал. Обеспечение продовольственной безопасности требует хорошо функционирующей системы торговли продовольствием и сельским хозяйством, основанной на принципах справедливости и недискриминации. В этой связи председательство нашей страны на недавно завершившейся 12-й министерской конференции ВТО придало новое политическое направление соответствующим переговорам", - сказал он.

 
Другой актуальной задачей, требующей решения, Касым-Жомарт Токаев назвал стремительный рост инфляции по всему миру. По его словам, ухудшающиеся финансовые условия оказывают серьезное давление на страны с высокой задолженностью, в том числе на бизнес и семьи, а также приводят к сбоям глобальных цепочек поставок.
 

Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка" между Востоком и Западом, Югом и Севером. В долгосрочной перспективе нам необходимо сохранить открытую, справедливую, взаимосвязанную и устойчивую глобальную экономику. Здесь я вижу большой потенциал БРИКС+, инициативы "Один пояс - один путь" и Большого евразийского партнерства, открывающих новую эру роста и взаимодействия", - заявил президент.

 
Наряду с этим лидер Казахстана затронул проблему изменения климата и рассказал о принятых нашей страной обязательствах по достижению углеродной нейтральности к 2060 году. В этом контексте он сообщил о планах по включению атомной энергетики в энергобаланс страны и заявил о приверженности тесному сотрудничеству со странами БРИКС в области технической помощи и наращивания потенциала в борьбе с изменением климата.
 
В своей речи глава государства акцентировал внимание на кризисе многосторонности и глобального управления, отметив, что международные институты остаются единственным механизмом в борьбе с мировыми угрозами. Он полагает, что новые виды глобального партнерства должны быть заменены на взаимовыгодный диалог. В частности, Касым-Жомарт Токаев приветствовал концепцию "Сообщества единой судьбы человечества" и инициатив Глобальной безопасности и Глобального развития, выдвинутых председателем Си Цзиньпином.
 
Обращаясь к участникам встречи, президент указал важность достижения целей в области устойчивого развития.
 

Приветствую энергичные усилия Генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша по активизации усилий в реализации повестки дня ООН до 2030 года, в том числе путем созыва Саммита будущего в следующем году. Нам необходимо подтвердить обязательства и никого не оставлять без внимания, в особенности женщин, молодежь, детей, пожилых и людей с ограниченными возможностями. Страны БРИКС+ могли бы внести свой вклад в сокращение разрыва между Севером и Югом и устранение дисбалансов в развитии", - считает глава государства.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание на важности регионального сотрудничества в рамках реализации повестки дня до 2030 года.
 

Мы продолжим решительное продвижение идеи по созданию в Алматы Центра ООН по целям устойчивого развития для Центральной Азии и Афганистана. Нам необходимо бороться с обостряющимися региональными рисками, связанными с водной, энергетической и продовольственной безопасностью", - сказал президент.

 
Резюмируя своем выступление, лидер Казахстана подчеркнул, что в каждом кризисе есть как опасности, так и возможности.
 

В этом вопросе все наши усилия должны руководствоваться моральным императивом - интересы людей превыше всего. Я убежден, что платформа БРИКС+ внесет достойный вклад в эти усилия. Казахстан полон решимости гармонизировать свои национальные интересы с глобальными обязательствами", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

В акимате Алматы переименовали управления

24.06.2022, 17:40 30521
В акимате Алматы переименовали управления
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 24 ИЮНЯ - В структуре акимата Алматы произошли изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На основании решения маслихата акимата Алматы об утверждении схемы управления городом постановлением акимата о реорганизации и переименовании структурных подразделений акимата города внесены изменения в структуру акимата Алматы:
 
  • управление социального благосостояния реорганизовано путем выделения из него управления инспекции труда;
  • управление стратегии и бюджета реорганизовано путем разделения на управление финансов и управление экономики;
  • управление креативных индустрий преобразовано в управление молодежной политики с расширением функции по работе с молодежью;
  • управление энергоэффективности и инфраструктурного развития переименовано в управление энергетики и водоснабжения;
  • управление жилищной политики переименовано в управление развития коммунальной инфраструктуры;
  • управление зеленой экономики переименовано в управление экологии и окружающей среды;
  • управление комфортной городской среды - в управление строительства;
  • управление общественного здоровья - в управление общественного здравоохранения.
 

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