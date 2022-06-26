Десантники и связисты ВС РК приняли военную присягу

Фото: Минобороны РК

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - В столичной десантно-штурмовой бригаде и в воинской части Сил воздушной обороны в Алматинской области состоялась торжественная церемония принятия присяги, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В Нур-Султане присягу на верность Родине приняли более 100 десантников. Вместе с ними торжественную клятву дали 140 студентов, окончивших военную кафедру при Казахском гуманитарном юридическом университете имени Максута Нарикбаева", - сообщает Минобороны РК .





Символично, что в одном строю принимают присягу студенты и солдаты. Сегодня важный день в вашей жизни. Вы дали клятву на верность нашему народу. Это долг каждого настоящего мужчины. С этого момента вы являетесь истинными защитниками независимого Казахстана", - напутствовал новобранцев начальник Генштаба ВС генерал-лейтенант Марат Хусаинов.

Для приглашенных гостей, родителей и родственников в десантно-штурмовой бригаде был организован показ вооружения, военной техники и образцов формы одежды. Были и другие подготовленные для посетителей воинской части показательные выступления с приемами рукопашного боя, дефиле роты почетного караула и прохождение подразделений торжественным маршем.

В подразделении связи Сил воздушной обороны к военной присяге были приведены около 90 молодых солдат. Как отметил заместитель командира части по воспитательной и идеологической работе подполковник Серик Сарабузов, по итогам курса общевойсковой подготовки все новобранцы показали высокие результаты в боевой учебе.

После принятия присяги за военнослужащими будет закреплено штатное оружие и боевая техника, молодые воины вместе с личным составом воинских частей приступят к освоению азов воинского мастерства.



