Ерболат Досаев назначен акимом Алматы

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НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Как сообщает пресс-служба Акорды, главой государства подписан закон "О ратификации Соглашения о сотрудничестве по созданию и применению стандартных образцов состава и свойств веществ и материалов", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ направлен на устранение технических барьеров в торгово-экономическом, научно-техническом и иных сферах сотрудничества, а также обеспечение потребности государств в стандартных образцах веществ и материалов.

Предусматривается создание и применение национальных и межгосударственных стандартных образцов, а также применение межгосударственных стандартных образцов без проведения дополнительных испытаний в государствах-участниках данного Соглашения.

Предусматривается обязательная отмена или пересмотр нормативных правовых актов, а также иных документов, содержащих обязательные для субъектов предпринимательства требования, если регулирующий госорган своевременно не провёл анализ на предмет оценки их эффективности.