22.01.2026, 11:35 78741
Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации - официальным представителем МИД Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства.
Ерлан Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева в 2006 году.
Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.
В 2009 году работал экспертом департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК. В 2009-2011 годах был третьим секретарем департамента администрации и контроля МИД РК. В 2011-2017 годах занимал должности второго, первого секретаря в посольстве Казахстана в Таиланде.
В 2017 году был первым секретарем секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первым секретарем департамента Азии и Африки МИД РК. С 2018 по 2020 годы являлся руководителем секретариата службы обеспечения, директором департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".
В 2020-2023 годах занимал должности советника, руководителя пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора департамента коммуникаций МИД РК.
До назначения председателем Комитета международной информации - официальным представителем МИД РК с марта 2025 года был директором департамента коммуникаций МИД РК.
Имеет дипломатический ранг советника II класса. Владеет английским и турецким языками.
новости по теме
23.01.2026, 11:46 5406
Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен"
Фото: gov.kz
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Канат Шарлапаев избран председателем Национальной палаты предпринимателей "Атамекен", передает корреспондент агентства.
Напомним, ранее НПП "Атамекен" возглавлял Раимбек Баталов.
Канат Шарлапаев родился в 1981 году. Окончил Крэнфилдскую школу менеджмента и Саратовский социально-экономический университет. В разные годы работал главным финансовым директором по России, Украине и Казахстану, старшим вице-президентом "Ситибанка".
В 2020 году был региональным директором по стратегии, планированию и анализу на развивающихся рынках Африки, Ближнего Востока и Восточной Европы, инвестбанка "Сити" (ОАЭ). В сентябре 2023 года возглавил Министерство промышленности и строительства.
В феврале прошлого года Шарлапаев был назначен помощником президента Казахстана. 25 сентября указом главы государства он освобожден от должности помощника президента РК по экономическим вопросам.
В сентябре 2025 года Канат Шарлапаев был исключен из совета директоров акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Қазына".
23.01.2026, 10:00 11156
Казахстан вступил в Совет мира без финансового взноса
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан вступил в Совет мира без внесения какого-либо финансового взноса, что полностью соответствует положениям Устава, сообщили корреспонденту Kazakhstan Today в пресс-службе Акорды.
Для вступления в Совет мира требуется исключительно суверенное решение государства. С момента вступления срок пребывания государства в Совете составляет три года. Упомянутый в Уставе добровольный взнос в размере 1 млрд долларов США не является условием членства. Это право каждого участника. В случае если такой взнос осуществляется в течение первого года, государство получает возможность продлить свое пребывание в Совете сверх установленного трехлетнего срока", - уточнили в Акорде.
Напомним, 22 января президент Касым-Жомарт Токаев подписал Устав Совета мира, созданного по инициативе президента США Дональда Трампа. Наряду с президентом Казахстана в церемонии подписания приняли участие лидеры и представители 18 стран.
23.01.2026, 09:38 12686
Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана
Фото: Depositphotos
Рассказать друзьям
Астана. 23 января. KAZAKHSTAN TODAY - В 2025 году из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 4 трлн 225 млрд тенге, из них на выплату базовой пенсии направлено - 1 368,4 млрд тенге, солидарной пенсии - 2 856,6 млрд тенге, сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК.
По итогам 2025 года численность пенсионеров составила 2 млн 491 тыс. человек. Средний размер совокупной пенсии за 2025 год составил 143 143 тенге, в том числе размер солидарной пенсии - 95 549 тенге, базовой пенсии - 47 594 тенге", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что с начала 2025 года размер базовой пенсионной выплаты был увеличен на 6,5% в соответствии с прогнозным уровнем инфляции, определяемым Национальным банком РК, солидарной пенсии - на 8,5%, т.е. с опережением уровня инфляции на 2%.
Как сообщалось ранее, с 1 января 2026 года размеры пенсионных выплат из бюджета увеличены на 10%. Минимальный размер базовой пенсии составляет 35 596 тенге - 70% от прожиточного минимума, максимальный размер - повышен со 110% до 118% от прожиточного минимума и составляет 60 005 тенге.
По данным Минтруда, в 2025 году работодатели перечислили обязательные пенсионные взносы в пользу 5 млн 514 тыс. работников на сумму 760 млрд тенге.
С 1 января 2024 года в Казахстане были введены обязательные пенсионные взносы работодателя (ОПВР), которые уплачиваются за счет собственных средств в пользу своих работников. В 2024 ставка ОПВР составляла 1,5%, в 2025 году-2,5 %, в 2026 году – 3,5%. В последующем ставка будет доведена до 5% к 2028 году.
Перечисление ОПВР работодателями позволит обеспечить работников в старости дополнительной накопительной пенсионной выплатой на пожизненной основе. Данная мера направлена на поддержку молодого поколения казахстанцев, размеры пенсий которых будут напрямую зависеть от их пенсионных отчислений. Их пенсия будет складываться из трех компонентов: базовой пенсии от государства, накопительной – за счет своих отчислений в Единый накопительный пенсионный фонд и условно-накопительной – за счет взносов работодателей. Уплата ОПВР осуществляется работодателями только за лиц, рожденных после 1 января 1975 года", - пояснили в министерстве.
Отмечается, что расходы работодателя по уплате ОПВР, в соответствии с Налоговым кодексом РК, отнесены к вычетам из налогооблагаемого дохода. Соответственно, нагрузка на работодателя остается на приемлемом уровне.
Напомним, пенсионные выплаты из ЕНПФ освобождены от ИПН.
22.01.2026, 20:19 50386
О чем говорили Токаев и Трамп на церемонии подписания Устава Совета мира Дополнено
Фото: Акорда
Рассказать друзьям
Давос. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Представители ряда СМИ обратились с просьбой прокомментировать содержание краткой беседы президента РК Касым-Жомарта Токаева с президентом США Дональдом Трампом в ходе церемонии подписания Устава Совета мира в Давосе, сообщили в пресс-службе Акорды.
Президент Касым-Жомарт Токаев обратил внимание американского лидера на то, что в распространенном на Давосском форуме официальном документе "365 побед президента Дональда Трампа в течение 365 дней" 177-й победой значится присоединение Казахстана к Авраамским соглашениям", - рассказали в пресс-службе Акорды.
Кроме того, глава государства пожелал американскому лидеру успехов в проведении внутренней политики "здравого смысла". В свою очередь Дональд Трамп поблагодарил Токаева за поддержку его инициативы о создании Совета мира.
Дополнено 22.01.2026, 20.48
Глава государства провел ряд встреч в Давосе, сообщает Акорда.
В Давосе президент РК Касым-Жомарт Токаев провел краткие беседы с президентом Армении Ваагном Хачатуряном, премьер-министром Армении Николом Пашиняном, президентом Индонезии Прабово Субианто, исполнительным председателем Института глобальных изменений Тони Блэром, министром торговли США Говардом Латником и главой ФИФА Джанни Инфантино.
22.01.2026, 18:26 56426
Плановые проверки медорганизаций возобновляет Минздрав
Фото: unsplash.com
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет медицинского и фармацевтического контроля Министерства здравоохранения РК возобновляет проверки медицинских организаций на соответствие квалификационным требованиям субъектов контроля и надзора в сфере оказания медицинских услуг, сообщили в пресс-службе ведомства.
В соответствии с утвержденным графиком на 2026 год контрольными мероприятиями будут охвачены 118 государственных и частных медицинских организаций. Основное внимание в ходе контрольных мероприятий будет уделено наличию квалифицированных специалистов, соответствующего медицинского оборудования, а также помещений, отвечающих установленным нормативам", - проинформировали в министерстве.
Отмечается, что в первом полугодии 2026 года профилактический контроль с посещением пройдут 57 медицинских организаций.
Профилактический контроль проводится в целях предупреждения нарушений в сфере здравоохранения, повышения качества и безопасности медицинских услуг, а также защиты прав пациентов. Проверки будут осуществляться строго в рамках действующего законодательства с соблюдением принципов законности, объективности и прозрачности. Их проведение направлено на повышение качества и безопасности медицинской помощи, а также на защиту прав пациентов", - уточнили в Минздраве.
Ранее сообщалось, что Минздрав Казахстана усиливает контроль за деятельностью процедурных кабинетов.
22.01.2026, 15:11 67586
Военнослужащим предоставлено право бесплатного проезда железнодорожным транспортом
С 1 января военные и члены их семей смогут воспользоваться данной льготой раз в год
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - В Главном командовании Национальной гвардии МВД РК состоялось комплексное мероприятие, посвященное реализации права военнослужащих и членов их семей на бесплатный проезд железнодорожным транспортом, сообщили в пресс-службе Нацгвардии.
С 1 января 2026 года военнослужащие всех силовых структур Республики Казахстан и члены их семей смогут один раз в год бесплатно пользоваться пассажирскими поездами на территории страны. Данная инициатива направлена на улучшение социального положения военнослужащих и расширение возможностей для совместных поездок с семьей.
Отмечается, что право на бесплатный проезд распространяется исключительно на пассажирские поезда, курсирующие по внутренним маршрутам Казахстана. Соответствующие расходы будут компенсироваться за счет средств национальной компании "Қазақстан темір жолы".
22.01.2026, 13:22 73051
Ердос Абдисаттаров назначен замакима Атырау
Фото: instagram/atyrau_qalasy_akimdigi
Рассказать друзьям
Атырау. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ердос Абдисаттаров назначен на должность заместителя акима Атырау, сообщает пресс-служба городского акимата.
Ердос Абдисаттаров родился в 1994 году. В 2015 году окончил Евразийский национальный университет имени Гумилева и университет "Болашак".
Работал консультантом по вопросам жилищно-коммунального хозяйства департамента индустриально-инновационных проектов, ведущим менеджером департамента агропромышленных проектов, главным менеджером инвестиционного отдела, главным менеджером отдела управления активами, главным менеджером департамента по работе с государственными программами АО "НК "СПК "Байқоңыр". До назначения с марта 2025 года занимал должность заместителя руководителя аппарата акима Атырауской области.
Ранее был назначен директор департамента коммуникаций МИД РК.
22.01.2026, 11:41 81596
Назначен директор департамента коммуникаций МИД РК
Фото: МИД РК
Рассказать друзьям
Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Динара Желдыбаева назначена директором департамента коммуникаций Министерства иностранных дел Республики Казахстан, сообщили в пресс-службе ведомства.
В 1996 (бакалавриат) и 1998 (магистратура) году окончила Казахский государственный национальный университет имени аль-Фараби, а также Дипломатическую академию Министерства иностранных дел Российской Федерации. Имеет степень магистра в сфере международных отношений.
Свою дипломатическую службу начала в 1997 году с должности референта управления информационного анализа и планирования департамента администрации и контроля Министерства иностранных дел Республики Казахстан, затем продолжила в качестве атташе.
С 1999 по 2000 годы занимала должность атташе отдела пресс-службы департамента администрации МИД РК. В 2000 году работала третьим секретарем департамента международного экономического сотрудничества МИД РК. С 2000 по 2002 годы занимала должности третьего, второго секретаря департамента экономической политики МИД РК. В 2002 году работала первым секретарем Комитета по инвестициям МИД РК.
В 2002-2003 годах занимала должности первого секретаря управления международных экономических отношений МИД РК, в 2003-2004 годах советника департамента экономического и гуманитарного сотрудничества МИД РК. С 2004 по 2006 годы являлась советником управления международного гуманитарного и экономического сотрудничества МИД РК. В 2006-2008 годах работала советником посольства Казахстана в Японии.
В 2008-2013 годах была руководителем управления по реализации имиджевых проектов загранучреждений РК Комитета международной информации МИД РК. С 2013 по 2021 годы была заместителем председателя Комитета международной информации МИД РК. В 2021-2025 годах работала советником посольства Казахстана в России.
До назначения директором департамента коммуникаций МИД РК с сентября 2025 года занимала должность заместителя председателя Комитета международной информации МИД РК.
Имеет дипломатический ранг советника I класса. Владеет английским и испанским языками.
ИНТЕРНЕТ ТЕЛЕВИДЕНИЕ
KAZAKHSTAN TODAY LIVE
Читаемое
23.01.2026, 09:38Средний размер пенсии назвали в Минтруда Казахстана 23.01.2026, 08:1610436Temu оштрафовали в Польше за манипуляции со скидками 23.01.2026, 10:009256Казахстан вступил в Совет мира без финансового взноса 23.01.2026, 11:463581Канат Шарлапаев стал главой НПП "Атамекен" 23.01.2026, 11:102841Из-за непогоды ограничено движение транспорта на участке дороги Сарыозек - Коктал в области Жетысу 16.01.2026, 14:27409066Опрос КТ: 61% респондентов проголосовали за более длинные новогодние выходные 16.01.2026, 11:59373996В Алматы снесли незаконное сооружение 17.01.2026, 19:10348746Рейсы на вылет задерживаются в аэропорту Алматы 16.01.2026, 20:00347386Перспективы сотрудничества с Латвией обсуждены в МИД Казахстана 16.01.2026, 19:22347346Кувейтская компания «KUFPEC» проявляет интерес к инвестициям в газовый сектор Казахстана 30.12.2025, 19:18734986В Пекине намечены планы по развитию казахско-китайского сотрудничества на 2026 год 06.01.2026, 12:47630896Министр по коммуникациям Алжира выразил интерес к интервью Президента Республики Казахстан 29.12.2025, 13:42619816Казахстан и Северная Македония расширяют сотрудничество в образовательной сфере 29.12.2025, 13:52619761В Ереване обсудили перспективы развития казахско-армянского сотрудничества в сфере туризма 29.12.2025, 16:12617081Казахстан в центре внимания азербайджанских блогеров
Новости RT
Новости Китая
Ваше мнение
Управление образования Алматы сообщило о решении перевести школы города с платформы Kundelik на электронный журнал BilimClass в третьей четверти 2025–2026 учебного года. Считаете ли вы необходимым переход на новую платформу в середине учебного года?