Ерлан Жетыбаев назначен официальным представителем МИД Казахстана

Астана. 22 января. KAZAKHSTAN TODAY - Ерлан Жетыбаев назначен председателем Комитета международной информации - официальным представителем МИД Казахстана, сообщили в пресс-службе министерства.





Ерлан Жетыбаев родился 15 декабря 1984 года в Караганде. Окончил Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева в 2006 году.





Свою трудовую деятельность начал в 2006 году в качестве специалиста управления консульской службы Министерства иностранных дел Республики Казахстан.





В 2009 году работал экспертом департамента методологии управления государственными активами, внутреннего финансового контроля и бюджетного кредитования Министерства финансов РК. В 2009-2011 годах был третьим секретарем департамента администрации и контроля МИД РК. В 2011-2017 годах занимал должности второго, первого секретаря в посольстве Казахстана в Таиланде.





В 2017 году был первым секретарем секретариата ЭКСПО-2017 МИД РК, затем первым секретарем департамента Азии и Африки МИД РК. С 2018 по 2020 годы являлся руководителем секретариата службы обеспечения, директором департамента международного сотрудничества и климатических инвестиций НАО "Международный центр зеленых технологий и инвестиционных проектов".





В 2020-2023 годах занимал должности советника, руководителя пресс-службы, а с 2023 по 2025 годы был заместителем директора департамента коммуникаций МИД РК.





До назначения председателем Комитета международной информации - официальным представителем МИД РК с марта 2025 года был директором департамента коммуникаций МИД РК.





Имеет дипломатический ранг советника II класса. Владеет английским и турецким языками.