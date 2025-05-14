Глава МИД РК провел встречу с руководством CITIC Construction

Фото: МИД РК

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Астана. 13 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Казахстана Мурат Нуртлеу провел встречу с председателем совета директоров китайской компании CITIC Construction Яном Цзяньцянем, сообщает пресс-служба МИД РК.





Стороны обсудили перспективы участия компании в проекте по строительству и реконструкции автодороги Центр - Запад в рамках Транскаспийского международного транспортного маршрута. Отмечено, что подписание соответствующего меморандума ожидается в ходе визита руководства CITIC Group в Казахстан в мае текущего года.





Особое внимание было уделено вопросам привлечения инвестиций в проекты агропромышленного комплекса, глубокой переработки зерновых и масличных культур, а также в строительство животноводческих ферм и перерабатывающих предприятий в Казахстане.





Кроме того, собеседники обсудили инициативы по разработке и переработке цветных металлов. Казахская сторона выразила готовность оказывать всестороннюю поддержку проектам компании.