Глава МОАП РК обсудил с руководством Airbus вопросы загрузки сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов

Астана. 22 октября. Kazakhstan Today - Министр оборонной и аэрокосмической промышленности РК Бейбут Атамкулов провел переговоры с руководителями французской компании "Airbus Defence and Space" ("Airbus D&S"), передает Kazakhstan Today.

С французской стороны во встрече приняли участие Хьюг Лапорт-Вейвада - Генеральный секретарь "Airbus D&S", Жан-Ив Элорэ - Директор по работе с совместными предприятиями космического подразделения "Airbus D&S", Ги Лимузан - Менеджер по продажам спутников ДЗЗ, Владимир Терехов - глава "Airbus D&S" в России и Роман Блащишин - генеральный директор ТОО "Airbus Kazakhstan".

"В ходе переговоров обсуждались вопросы загрузки Сборочно-испытательного комплекса космических аппаратов и коммерциализации космических систем дистанционного зондирования Земли", - соощили в пресс-службе Министерства оборонной и аэрокосмической промышленности РК.

По итогам встречи стороны заверили друг друга в важности взаимовыгодного стратегического партнерства, рассмотрели перспективы по созданию космических систем различного назначения, а также возможности выхода на внешний рынок с совместными проектами.

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