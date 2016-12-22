Астана. 22 декабря. Kazakhstan Today - Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев провел переговоры в расширенном составе в рамках официального визита президента Исламской Республики Иран Хасана Рухани, сообщила пресс-служба Акорды.

По информации пресс-службы, президент Казахстана подчеркнул, что Иран является важным партнером и дружественной страной для Казахстана в исламском мире, передает Kazakhstan Today.

Также Назарбаев отметил большой вклад Ирана в решение проблемы ядерного разоружения, обратив внимание на быстрый темп роста экономики страны после снятия санкций. Он выразил надежду, что проводимая Ираном политика окажет положительный эффект на все прикаспийские государства.

"Ваш визит является продолжением наших переговоров, начатых в апреле текущего года в Тегеране. Считаю, что сегодняшние встречи также будут весьма продуктивными", - сказал президент Казахстана.

Глава государства остановился на ходе реализации проектов в рамках подписанных коммерческих соглашений между двумя странами на сумму более $1 млрд. "Работа ведется, тем не менее мы должны приложить дополнительные усилия. Впереди еще много совместных проектов", - отметил Нурсултан Назарбаев.

В свою очередь, президент Ирана выразил надежду на дальнейшее укрепление и развитие двустороннего сотрудничества.

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