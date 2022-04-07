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Главы государств поздравляют Токаева с началом священного месяца Рамазан

06.04.2022, 14:49 20891
Главы государств поздравляют Токаева с началом священного месяца Рамазан
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 6 АПРЕЛЯ - На имя президента Касым-Жомарта Токаева поступают поздравительные телеграммы от глав иностранных государств по случаю начала священного месяца Рамазан, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что связывающие народы двух стран отношения прочной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в последние годы стремительно развиваются, сообщает Акорда
 

Убежден, что всестороннее расширение сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном послужит не только процветанию двух соседних народов и государств, но и обеспечению мира, спокойствию и стабильности во всем нашем регионе", - говорится в телеграмме узбекского лидера.

 
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Касым-Жомарта Токаева со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана - дальнейшего развития и процветания.
 
Главу Казахстана также поздравили президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, король Марокко Мухаммед VI, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент Палестины Махмуд Аббас.
 

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Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор

07.04.2022, 20:23 2196
Президент поручил поддержать отечественный IT-сектор
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Глава государства Касым-Жомарт Токаев заслушал отчет министра цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдата Мусина о деятельности министерства по итогам 2021 года, перспективах развития цифровизации и IT-сферы, а также о реализации озвученных президентом поручений, направленных на повышение качества работы в отрасли телекоммуникаций, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Министр доложил главе государства о том, что в рамках внедрения человекоцентричных сервисов в цифровой формат переведены 18 самых востребованных документов, в том числе через вывод на популярные внешние платформы с обязательным соблюдением мер по защите персональных данных, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Кроме того, Багдат Мусин отчитался о реализации поручения Касым-Жомарта Токаева по устранению "цифрового неравенства" и усилению контрольных мер в отношении качества и покрытия интернета. В 2021 году качество интернета улучшено в 628 населенных пунктах, в 2022 году будет охвачено еще 140 сел.
 
Президенту было доложено об успешном тестировании мобильными операторами технологии 5G в Нур-Султане, Алматы и Шымкенте. В 2022 году планируется коммерческий запуск в городах республиканского значения.
 
Министр также представил планы по дальнейшему развитию рынка телекоммуникаций. В частности, будет проведена работа по демонополизации группы компаний АО "Казахтелеком", намечено принятие ряда законодательных инициатив, направленных на улучшение конкурентной среды. 
 
Багдат Мусин доложил о ряде стратегических проектов в рамках цифровизации Казахстана в сферах энергетики, недропользования, здравоохранения, социальной защиты и мониторинга водных и земельных ресурсов с использованием спутников дистанционного зондирования Земли.
 
Отдельное внимание было уделено развитию IT-отрасли. Было доложено о деятельности технопарка Astana Hub, в том числе о релокации зарубежных IT-компаний в Казахстан.
 
Президент дал поручение выработать конкретные меры поддержки отечественного IT-сектора, а также оказать содействие зарубежным IT-компаниям, достигшим успеха на международном рынке.
 
В ходе встречи министр также предложил создать платформу для цифровизации на основе ресурсов АО "НИТ", отечественных IT-компаний с привлечением экспертов, имеющих опыт в реализации подобных проектов.
 

Военно-транспортные самолеты совершили посадку на трассу Жанаозен - Бейнеу

07.04.2022, 20:08 3006
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - В рамках комплексного межведомственного стратегического командно-штабного учения "Батыл Тойтарыс - 2022" организована переброска войск в Мангистаускую область военно-транспортной авиацией, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Два самолета С-295 Военно-воздушных сил с военнослужащими специальных подразделений на борту совершили посадку на аэродромный участок автомобильной дороги Жанаозен - Бейнеу, сообщает пресс-служба Минобороны. 
 
После приземления личный состав на боевой технике направился к местам выполнения учебно-боевых задач.
 

Такое использование дорожной инфраструктуры в качестве запасных аэродромов позволяет обеспечить мобильность Вооруженных сил и задействовать военную авиацию на удалении от специально оборудованных взлетно-посадочных полос", - отметили в военном ведомстве. 

 
 
Напомним, комплексное межведомственное учение "Батыл Тойтарыс - 2022" началось 5 апреля и продлится до 16 апреля.
 

В ближайшие три года РК потратит на борьбу с КВИ 77 млрд тенге

07.04.2022, 19:26 5061
В ближайшие три года РК потратит на борьбу с КВИ 77 млрд тенге
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов с поправками в законы "О республиканском бюджете на 2022-2024" и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы рассказала, сколько планируется потратить на борьбу с КВИ в ближайшие три года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам вице-министра, на доплаты медработникам за участие в противоэпидемиологических мероприятиях и повышения заработной платы немедицинским работникам организаций системы здравоохранения предусматривается в общей сумме 69 млрд тенге. 
 

Расходы на мероприятия по борьбе с коронавирусом, в том числе на закуп вакцины, - 77 млрд тенге. Эти расходы также не включались в бюджет, поскольку еще не была ясна ситуация" - сказала Татьяна Савельева.

 
Позже руководитель аппарата Минздрава Батырбек Абдильдин уточнил, что 20,6 млрд тенге предусмотрены на покупку вакцины Pfizer против коронавируса.
 
Ранее вице-министр финансов рассказала о средствах, предусмотренных на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС.
 
В Казахстане за прошедшие сутки зарегистрировано 16 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией с положительным результатом ПЦР-теста (КВИ+), всего с начала пандемии в стране подтверждено 1 305 245 случаев.
 

Назначен председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК

07.04.2022, 19:10 5836
Назначен председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК
Фото: пресс-служба премьер-мнистра РК
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Как сообщает пресс-служба премьер-министра РК, приказом министра здравоохранения Нуркан Садвакасов назначен на должность председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Нуркан Садвакасов родился в Акмолинской области в 1971 году. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию, Казахский гуманитарно-юридический инновационный университет. 
 
Трудовую деятельность начал в 1997 году заведующим санитарным отделом Атбасарской районной СЭС в Атбасаре. 
 
С 1999 по 2000 годы - главный врач Атбасарской районной СЭС. 
 
В 2000 году вступил в должность заместителя главного врача по санитарным вопросам областной СЭС Акмолинской области.
 
С 2001 по 2009 годы трудился заместителем главного государственного санитарного врача Акмолинского регионального центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора на транспорте. 
 
С 2009 по 2014 годы - начальник управления, заместитель председателя Комитета государственного санитарно-эпидемиологического надзора МЗ РК, главный государственный санитарный врач. 
 
С 2014 по 2017 годы - руководитель управления по контролю за соблюдением требований технических регламентов и санитарных мер Комитета по защите прав потребителей МНЭ РК. 
 
С 2017 по 2019 годы работал руководителем департамента охраны общественного здоровья, заместителем председателя Комитета охраны общественного здоровья МЗ РК. 
 
С 2019 по 2020 годы - заместитель председателя Комитета контроля качества и безопасности товаров и услуг МЗ РК. 
 
С 2020 по настоящее время являлся заместителем председателя Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК.
 

В РК планируют потратить 441 млрд тенге на повышение боеготовности силовых структур

07.04.2022, 19:03 6196
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Вице-министр финансов РК Татьяна Савельева в ходе презентации законопроектов с поправками в законы "О республиканском бюджете на 2022-2024" и о гарантированном трансферте из Нацфонда на эти годы рассказала о средствах, предусмотренных на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур и органов по ЧС, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Татьяны Савельевой, в рамках уточнения бюджета на повышение боевой готовности и оснащенности силовых структур дополнительно предусмотрено 441 млрд тенге. В частности, на устранение последствий январских событий и выплату компенсаций будут направлены средства на общую сумму 4,1 млрд тенге.
 

Данные расходы будут направлены на ремонт и восстановление пострадавшей техники, зданий. В настоящее время семьям погибших сотрудников уже выплачены необходимые пособия и компенсация. Кроме того, материальная и жилищная помощь оказывается регионами", - рассказала вице-министр. 

 
Она добавила, что на дальнейшее укрепление силовых структур предусмотрено 437 млрд тенге, в том числе на увеличение оплаты труда и численности силовых органов 92 млрд тенге. 
 

Оплата труда в среднем увеличена от 20 до 40% для сотрудников и военнослужащих спецподразделений всех силовых органов. Также планируется увеличение численности спецподразделений МВД, Нацгвардии и Минобороны с оснащением специальными транспортными средствами. На пополнение материально-технической базы выделяется 91 млрд тенге. В том числе на парк военно-транспортной авиации 15,5 млрд тенге. Принятые меры способствуют повышению уровня общественной безопасности, оперативному реагированию на кризисные ситуации и в целом повышению престижа силовых органов", - сказала Татьяна Савельева.

 

Смаилов представил нового акима Атырауской области

07.04.2022, 18:19 7251
Фото: primeminister.kz
АТЫРАУ. 7 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов и руководитель администрации президента РК Мурат Нуртлеу посетили с рабочей поездкой Атырау, где представили активу области нового главу региона Серика Шапкенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Сегодня указом президента РК Касым-Жомарта Токаева по согласованию с депутатами областного маслихата Серик Шапкенов назначен акимом Атырауской области, сообщает Акорда

Ранее Шапкенов занимал должность министра труда и социальной защиты населения. 
 

Атырауская область является важным для экономики страны нефтяным регионом. В прошлом году по поручению президента был принят комплексный план социально-экономического развития области на 2021 - 2025 годы. В рамках этого плана будет решен ряд значимых для жителей проблем. Правительство обеспечит дополнительное финансирование этого плана и будет следить за качеством его исполнения. Мы должны осуществить конкретные меры по улучшению социального положения и качества жизни граждан. В новом Послании Главы государства этому уделяется особое внимание", - подчеркнул премьер-министр, представляя нового главу области. 


Он отметил, что Серик Шапкенов работал акимом Атырау, первым заместителем акима Атырауской области, знает специфику как региональной работы, так и в области социальной модернизации. 
 

Уверен, что опыт руководящей работы и знания позволят Серику Жамбуловичу совместно с активом области обеспечить качественное решение поставленных перед ними задач", - добавил Смаилов, пожелав новому акиму успехов в работе.

 
Также глава правительства выразил благодарность занимавшему ранее эту должность Махамбету Досмухамбетову, отметив, что за годы его руководства в регионе реализован ряд важных проектов, а область добилась положительных результатов в социально-экономическом развитии.
 

 

Токаев назначил нового командующего подразделением "Восток"

07.04.2022, 18:11 7331
Токаев назначил нового командующего подразделением "Восток"
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Распоряжением главы государства Касым-Жомарта Токаева командующим войсками регионального командования "Восток" назначен Куанышбек Уштаев. 
 
Другим распоряжением президента от должности командующего освобожден Асан Жусупов, сообщает Акорда
 

Аким Акмолинской области проинспектировал паводкоопасные населенные пункты

07.04.2022, 16:08 9941
Фото: УВП Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 7 АПРЕЛЯ - Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев посетил ряд паводкоопасных населенных пунктов, расположенных вокруг столицы, с целью оценки текущей обстановки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В Целиноградском районе в настоящее время ситуация характеризуется как напряженно стабильная. В сельских округах Коянды, Софиевка, Караоткель, Талапкер, расположенных вдоль реки Есиль, находящихся в зонах возможного подтопления, силами привлеченных организаций круглосуточно ведутся работы по откачке талых вод, укладке мешкотар инертным материалом, обустройству и очистке каналов. Для беспрепятственного прохождения воды на реке Нуре произведены взрывные работы на 8 участках", - сообщает управление внутренней политики Акмолинской области.

 
Руководитель региона поручил подать предложения по строительству ливневой канализации в населенных пунктах Целиноградского района и города Косшы, а также провести расчеты по определению сметной стоимости проектов. 
 

Необходимо сделать ливневые канализации. Надо начинать поэтапно с сел Коянды и Караоткель. Основная угроза подтопления спала. Огромную роль в этом сыграл своевременный вывоз снега", - отметил аким.

 
При посещении поселка Жибек Жолы Маржикпаев поручил провести работу по очистке водообводного канала.
 
В рамках превентивных мероприятий в 53 населенных пунктах 14 районов обустроены и отремонтированы 47 водопропускных сооружений, расширены и углублены водоотводные каналы общей протяженностью 35 км, очищены русла рек, укреплены обвалования и возведены дамбы. Вывезено более 800 тысяч кубических метров снега, подготовлены запасы ГСМ в объеме 315 тонн, 17 тысяч тонн инертных материалов и 77 тысяч мешкотары. Подготовлены пункты приема эвакуируемых и места для отгона скота.
 
Для оказания помощи в борьбе со стихией направлены дополнительные силы спасателей в Аршалынский и Целиноградский районы.
 

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