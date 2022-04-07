Главы государств поздравляют Токаева с началом священного месяца Рамазан

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Так, президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отметил, что связывающие народы двух стран отношения прочной дружбы, добрососедства, стратегического партнерства и союзничества в последние годы стремительно развиваются, сообщает Акорда.
Убежден, что всестороннее расширение сотрудничества между Узбекистаном и Казахстаном послужит не только процветанию двух соседних народов и государств, но и обеспечению мира, спокойствию и стабильности во всем нашем регионе", - говорится в телеграмме узбекского лидера.
Король Саудовской Аравии Салман бен Абдельазиз Аль Сауд и наследный принц королевства Мухаммед бен Салман бен Абдельазиз Аль Сауд, поздравив Касым-Жомарта Токаева со священным месяцем Рамазан, пожелали ему крепкого здоровья и счастья, а братскому народу Казахстана - дальнейшего развития и процветания.
Главу Казахстана также поздравили президент ОАЭ Халифа бен Заид Аль Нахаян, вице-президент, премьер-министр ОАЭ, правитель эмирата Дубай Мухаммед бен Рашид Аль Мактум, наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ Мухаммед бен Заид Аль Нахаян, король Иордании Абдалла II, наследный принц Кувейта Мешаль аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах, король Марокко Мухаммед VI, король Бахрейна Хамад бен Иса Аль Халифа и президент Палестины Махмуд Аббас.