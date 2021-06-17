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Казахстан готов предоставить свою вакцину от КВИ странам ОИС - Токаев

16.06.2021 7183
Казахстан готов предоставить свою вакцину от КВИ странам ОИС - Токаев
Фото пресс-службы Акорды
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференцсвязи принял участие в церемонии открытия второго Саммита Организации исламского сотрудничества (ОИС) по науке и технологиям, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Мероприятие под девизом "Наука, техника и инновации: открывая новые горизонты" проходит под председательством ОАЭ, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Говоря о беспрецедентных вызовах современности, Касым-Жомарт Токаев призвал к принятию скоординированных действий для достижения стабильного и процветающего будущего для стран ОИС и всей планеты.
 
Глава государства напомнил, что исламский мир являлся ядром научной мысли. По его убеждению, нынешняя историческая миссия Организации заключается в движении вперед по пути научного прогресса, отдавая дань уважения великим личностям прошлого.
 
Касым-Жомарт Токаев отметил, что Астанинская декларация первого Саммита и реализация программы ОИС до 2026 года позволили своевременно определить наиболее актуальные цели и задачи дальнейшего развития Организации. Исходя из этого, в выступлении был озвучен ряд практических предложений.
 
В контексте общих усилий в борьбе с пандемией глава государства призвал к справедливому распределению вакцин и указал на недопустимость их использования в качестве политического инструмента.
 
Президент проинформировал о разработке казахстанского антиковидного препарата QazVac, который в настоящее время проходит процедуру одобрения ВОЗ.
 

Казахстан будет готов предоставить свою вакцину странам ОИС в качестве гуманитарной помощи. Мы также можем рассмотреть возможность производства QazVac в других странах ОИС", - заявил он.

 
Наряду с этим Касым-Жомарт Токаев высказал готовность к более широкому и глубокому обмену знаниями и технологиями, отметив наличие современной комплексной инфраструктуры научных исследований и разработок.
 

Наш флагманский академический и научно-исследовательский институт - Назарбаев Университет, а также Astana IT Hub могут послужить базой для совместных научно-исследовательских и опытно-конструкторских проектов в сферах искусственного интеллекта, Big Data и кибербезопасности", - сказал глава государства.

 
Президент полагает, что повышение качества образования и научных исследований должно стать приоритетом в деятельности ОИС. Касым-Жомарт Токаев заявил о намерении Казахстана к 2025 году увеличить финансирование науки до 1%, а образования до 7% от ВВП.
 
Глава государства сообщил о готовности Казахстана выделить 100 грантов по программе бакалавриата в отечественных учебных заведениях для студентов из стран ОИС.
 
В выступлении также поднимались темы цифровизации экономики, улучшения качества государственных услуг, продолжения работы по оказанию поддержки группе развивающихся стран, не имеющих выхода к морю. Кроме того, Касым-Жомарт Токаев рассказал об усилиях РК, направленных на борьбу с изменением климата, защиту окружающей среды, декарбонизацию экономики.
 
Обращаясь к участникам форума, президент высказал убеждение, что будущее стран ОИС зависит успехов в научно-техническом и инновационном развитии.
 

Мы разделяем общее понимание того, что исламский мир обладает значительным научным потенциалом. Однако нам необходимо увеличивать инвестиции в развитие человеческого капитала, в особенности, в качественное образование. Также жизненно важно укреплять и развивать наше научное сотрудничество. Именно благодаря этим мерам мы сможем возродить славу исламского мира в области науки и инноваций", - считает глава государства.

 
Завершая свое выступление, Касым-Жомарт Токаев передал председательство ОАЭ. Президент Казахстана поздравил правительство и народ Эмиратов с 50-летием Независимости и успешным выходом спутника "Аль-Амал" на орбиту Марса, подчеркнув, что это достижение имеет огромную ценность для всего исламского мира.
 

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