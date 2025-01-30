Казахстан и Катар договорились об экстрадиции преступников

Соглашение с Катаром о выдаче лиц для привлечения к уголовной ответственности ратифицировали в мажилисе

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Астана. 29 января. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение с Катаром о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности, - Депутаты мажилиса ратифицировали соглашение с Катаром о выдаче лиц, совершивших преступление, для привлечения их к уголовной ответственности, сообщает пресс-служба нижней палаты.





Соглашение с Катаром было заключено 14 февраля 2024 года в Дохе.





Документ определяет основания для осуществления экстрадиции и отказа в ней. Он также содержит положения об условиях и процедурах выдачи, об отсрочке и выдаче на время. Выдача собственных граждан сторонами не предполагается.





Также в соглашении регламентирован порядок предварительного ареста разыскиваемых лиц и вопросы изъятия и передачи предметов и документов, которые были добыты в результате преступления или могли бы служить доказательствами.





Ратификация соглашения позволит усилить сотрудничество между компетентными органами сторон и повысить эффективность обеспечения принципа неотвратимости наказания", - подчеркнули в мажилисе.