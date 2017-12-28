Казахстан окажет помощь мусульманам рохинджа, бежавшим из Мьянмы в Бангладеш

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - В информационно-правовой системе нормативных правовых актов Казахстана опубликовано постановление правительства Республики Казахстан от 25 декабря 2017 года № 869 "Об оказании официальной гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш", передает Kazakhstan Today.

"Министерству финансов РК выделить Министерству иностранных дел РК из чрезвычайного резерва правительства РК, предусмотренного в республиканском бюджете на 2017 год для ликвидации чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера на территории РК и других государств, средства в сумме, эквивалентной 500 тыс. долларам США, по официальному курсу Национального банка РК на день конвертации для оказания официальной гуманитарной помощи мусульманам рохинджа Мьянмы в Бангладеш", - говорится в документе.

Постановление вводится в действие со дня его подписания.

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