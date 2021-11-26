Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану

Фото: МО РК

НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал два соглашения по военной помощи соседним государствам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Депутаты сената РК приняли законы "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи" и "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".

Соглашения предусматривают разовую передачу кыргызской и таджикской сторонам военного имущества, в частности боеприпасов и специального оборудования. В ходе заседания было отмечено, что передача военного имущества Кыргызстану и Таджикистану не повлияет на боевую готовность и обороноспособность Казахстана.

Также сенаторы рассмотрели и приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы", сообщили в пресс-службе палаты парламента.

Ратифицированные сегодня соглашения направлены на укрепление системы безопасности в Центральной Азии. Надеемся, что это будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных взаимоотношений с соседними странами и развитию сотрудничества в сфере обороны", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.