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Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану

25.11.2021, 12:11 171532
Казахстан окажет военно-техническую помощь Кыргызстану и Таджикистану
Фото: МО РК
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Сенат парламента Республики Казахстан ратифицировал два соглашения по военной помощи соседним государствам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Депутаты сената РК приняли законы "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Кыргызской Республики об оказании безвозмездной военно-технической помощи" и "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании безвозмездной военно-технической помощи".
 
Соглашения предусматривают разовую передачу кыргызской и таджикской сторонам военного имущества, в частности боеприпасов и специального оборудования. В ходе заседания было отмечено, что передача военного имущества Кыргызстану и Таджикистану не повлияет на боевую готовность и обороноспособность Казахстана.
 
Также сенаторы рассмотрели и приняли закон "О ратификации Соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Республики Таджикистан об оказании военно-технического содействия в обеспечении безопасности в прилегающих районах таджикско-афганской границы", сообщили в пресс-службе палаты парламента.
 

Ратифицированные сегодня соглашения направлены на укрепление системы безопасности в Центральной Азии. Надеемся, что это будет способствовать дальнейшему укреплению дружественных взаимоотношений с соседними странами и развитию сотрудничества в сфере обороны", - отметил спикер сената Маулен Ашимбаев.

 

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новости по теме

Региональные госпитали останутся в ведомстве МВД

26.11.2021, 11:16 4375
Региональные госпитали останутся в ведомстве МВД
Фото: polisia.kz
НУР-СУЛТАН. 26 НОЯБРЯ - Региональные госпитали останутся в ведомстве Министретсва внутренних дел Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ведомственном здравоохранении имеется налаженная система взаимодействия в работе поликлиник и стационаров региональных госпиталей ОВД, которая позволяет обеспечить проведение диагностических мероприятий и госпитализацию сотрудников в кратчайшие сроки без постановки на портал "Бюро госпитализации", - сказал в ходе заседания общественного совета МВД руководитель департамента тыла Кайсар Султанбаев. 

 
По вопросу передачи в ведение гражданских органов здравоохранения функций по оказанию услуг стационарной медицинской помощи сотрудникам правоохранительных органов, предоставляемой госпиталями системы ведомственного здравоохранения МВД была создана Межведомственная рабочая группа. 
 
Отмечено, что с учетом специфики ведомственного здравоохранения, необходимо сохранить ведомственную принадлежность стационаров региональных госпиталей. 
 
С этим решением согласны Министерство здравоохранение, Генеральнпя прокуратура и большинства акиматов областей, пишет Polisia.kz.
 
В ходе мероприятия также обсудили вопрос о государственном медицинском страховании членов семей сотрудников ОВД.
 
По словам Султанбаева, все члены семей сотрудников ОВД застрахованы в соответствии с законом "Об обязательном социальном медицинском страховании", было принято решение об их участии в системе ОСМС на общих основаниях. По республике насчитывается более ста тысяч сотрудников ОВД (полиция, КУИС, курсанты организаций образования) и военнослужащих Национальной гвардии. Количество членов их семей составляет более 130 тысяч человек, в том числе свыше 50 тысяч - дети. 
 

Токаев выразил соболезнования Путину в связи с катастрофой на шахте в Кузбассе

25.11.2021, 20:51 156007
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Российской Федерации Владимиру Путину в связи с гибелью горняков в результате аварии на шахте "Листвяжная" в Кемеровской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разделяя горечь невосполнимой утраты, от имени народа Казахстана и себя лично выражаю глубокие соболезнования родным и близким погибших. Желаю скорейшего выздоровления всем пострадавшим", - говорится в телеграмме, опубликованной пресс-службой Акорды.

 
Напомним, в результате пожара на шахте в Кузбассе погибли 11 человек, еще 36 горняков разыскивают.
 

Правила физической подготовки военнослужащих изменились в Казахстане

25.11.2021, 16:25 222913
Правила физической подготовки военнослужащих изменились в Казахстане
Фото: pobeda26.ru
НУР-СУЛТАН. 25 НОЯБРЯ - В Правила физической подготовки военнослужащих вносятся изменения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Соответствующий проект приказа Минобороны РК размещен на портале "Открытые НПА" и доступен для обсуждения до 7 декабря 2021 года. 
 
Изменения вносятся в связи с необходимостью замены использованного ранее определения "составов солдат (матросов), сержантов (старшин), офицеров" на "должности рядового, сержантского и офицерского составов", - сообщает сайт Минобороны
 
Согласно изменениям время, выделенное на физподготовку, составляет:
 
-для военнослужащих, проходящих воинскую службу по призыву, занимающихся по полной учебной программе - 3 часа в неделю в учебное время, а по сокращенной учебной программе - 2 часа в неделю в учебное время$
 
- для курсантов учебных частей - 3 часа в неделю в учебное время;
 
- для курсантов и кадетов военных учебных заведений - 3 часа в неделю по расписанию учебных занятий;
 
- для военнослужащих, проходящих воинскую службу по контракту на должностях рядового, сержантского и офицерского составов, а также военнослужащих-женщин - 3 часа в неделю в служебное время;
 
- для магистрантов Национального университета обороны имени Первого Президента Республики Казахстан, Елбасы - 3 часа в неделю по расписанию учебных занятий.
 
Кандидаты для поступления в военные учебные заведения сдают экзамен по физической подготовке по трем упражнениям: подтягивание на перекладине, бег на 100 метров и бег на 3000 метров. 
 
С полным текстом документа можно ознакомиться здесь
 

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