Казахстан подтвердил приверженность своим обязательствам в рамках соглашения ОПЕК+

В феврале республика приняла все необходимые меры для выполнения своих обязательств

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Астана. 4 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На виртуальной встрече, состоявшейся 3 марта, восемь стран ОПЕК+ (Саудовская Аравия, Россия, Ирак, ОАЭ, Кувейт, Казахстан, Алжир и Оман), ранее объявившие о дополнительных добровольных корректировках в апреле и ноябре 2023 года, рассмотрели условия на мировом рынке и перспективы на будущее, сообщает пресс-служба Минэнерго РК.





Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев подтвердил, что Казахстан по-прежнему полностью привержен своим обязательствам по соглашению ОПЕК+, включая компенсационный механизм. Казахстан примет дальнейшие меры для выполнения своих обязательств, включая представление обновленного плана компенсации с большей нагрузкой на более ранние месяцы периода компенсации по перепроизведенным объемам с января 2024 года.



