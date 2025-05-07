Казахстанцы внесли весомый вклад в разгром нацизма - Кошанов  

Фото: Мажилис

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Астана. 6 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель мажилиса Ерлан Кошанов принял участие в приеме посольства Российской Федерации по случаю юбилея Великой Победы. Спикер палаты рассказал о подвигах казахстанских бойцов, важности сохранения исторической памяти и недопущении повторения подобной трагедии в будущем, сообщила пресс-служба мажилиса.





Ерлан Кошанов отметил, что лидеры Казахстана и России неоднократно подчеркивали эпохальную значимость 80-летия Победы для двух стран. Ведь именно совместными усилиями в те суровые годы отцы и деды продемонстрировали небывалую отвагу и единство во имя общей цели - Великой Победы.





Спикер мажилиса напомнил собравшимся о весомом вкладе казахстанцев в разгром нацизма. Он отметил подвиги казахстанских бойцов, вклад казахстанского народа в тылу, снабжавшего армию вооружением, промышленными товарами и продовольствием, а также напомнил о важности извлечения уроков из трагических событий прошлого.





Ерлан Кошанов сообщил, что по инициативе президента Казахстана в память о доблестных подвигах имена героев присвоены трем степеням ордена "Айбын" - Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы и Рахимжана Кошкарбаева, а 604-я авиационная база Сил воздушной обороны Казахстана стала носить имя легендарного летчика, дважды Героя Советского Союза Сергея Луганского.









В мероприятии приняли участие представители государственных органов Казахстана, аккредитованного в стране дипломатического корпуса, а также общественные деятели.