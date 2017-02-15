КНБ предлагают предоставить право расследовать дела о коррупции в отношении сотрудников спецорганов

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КНБ предлагают предоставить право расследовать дела о коррупции в отношении сотрудников спецорганов15.02.2017
  • Фото: Казинформ
Государство  14:20

Астана. 15 февраля. Kazakhstan Today - Комитету национальной безопасности РК предлагают предоставить право расследовать дела о коррупции в отношении сотрудников спецорганов, сообщил в ходе пленарного заседания мажилиса парламента РК заместитель генерального прокурора Иоган Меркель.

Нововведение предлагается в проекте закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам совершенствования правоохранительной системы", который был представлен сегодня в мажилисе, передает Kazakhstan Today.

И. Меркель сообщил, что "КНБ предлагается предоставить право расследовать уголовные дела о коррупции в отношении сотрудников специальных органов, антикоррупционной службы и военнослужащих".

"Полагаем, что данная поправка обусловлена спецификой их службы, а также обеспечит альтернативный баланс по делам этой категории с Национальным бюро по противодействию коррупции", - отметил он.
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