Когда завершат первую за 58 лет капитальную реконструкцию Кировского водохранилища

Будут списываться кредиты, оформленные в результате незаконного получения и использования средств идентификации гражданина

Фото: Depositphotos

Рассказать друзьям

Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента рассмотрели законопроект, ужесточающий меры борьбы с мошенниками и закредитованностью населения, передает корреспондент агентства.





Для борьбы с оформлением кредитов на граждан без их согласия вводится требование по личному присутствию в отделении банка или микрофинансовой организации граждан, впервые обратившихся за получением займа", - выступил сенатор Сергей Карплюк.





По его словам, для предотвращения необдуманного получения кредитов вводится период охлаждения на 24 часа между заключением договора потребительского онлайн-займа и его фактической выдачей. По истечении данного срока гражданин должен дать согласие на получение займа.





Не соблюдение данных требований является основанием для внесудебного списания кредитов", - сказал депутат.





Также пересматриваются основания для списания мошеннического кредита по решению суда. Будут списываться мошеннические кредиты, оформленные в результате незаконного получения и использования средств идентификации гражданина, а также при нарушении банком или микрофинансовой организацией порядка проведения биометрии либо требований по выявлению и фиксации фактов мошенничества.





Вместе с тем в случае мошенничества с использованием сотовой связи банкам предоставляется право приостановления всех расходных операций по банковскому счету либо электронному кошельку на срок не более 5 рабочих дней при выявлении признаков мошенничества.





Также банки наделяются полномочиями по отклонению платежа или перевода денег, а также ограничению в обслуживании при наличии сведений о подозрительных транзакциях в базе Антифрод-центра Национального банка. Для оперативного обмена сведениями о подозрительных транзакциях к Антифрод-центру подключаются операторы сотовой связи и все правоохранительные органы", - сообщил Сергей Карплюк.





В сфере сотовой связи вводится запрет на продажу сим-карт гражданам без проведения их биометрии; ограничение по количеству сим-карт на одного абонента (до 10 карт), а также запрет на передачу абонентского номера другому лицу.





Для снижения нагрузки на заемщиков устанавливается предельный размер комиссионного вознаграждения страхового агента в пределах 10% от размера страховой премии.





Кроме того, предусматривается списание обязательств граждан-банкротов перед кредиторами, сведения о которых не представлены в кредитные бюро.





Закон также содержит поправки, направленные на смягчение требований по открытию иностранных банков в Казахстане.





Для иностранных инвесторов предусматривается сокращение перечня документов для получения разрешения на открытие иностранного банка. Их количество будет зависеть от рейтинга иностранной материнской компании. Снижаются требования к активам иностранного банка при создании филиалов, с 20 миллиардов до 10 миллиардов долларов США", - отметил сенатор.





Стоит отметить, что сегодня в Казахстане онлайн-мошенничество приняло катастрофический характер. Как ранее отмечал мажилисмен Никита Шаталов, каждый второй казахстанец получал звонки от телефонных мошенников. В МЦРИАП сравнили бюджет киберпреступников с ВВП Казахстана.





В 2024 году казахстанцы потеряли из-за интернет-мошенников более 20 миллиардов тенге. Количество жалоб на интернет-мошенников резко возрастает в праздничные дни.





Ранее блогер Тимур Асылханов предупредил казахстанцев об очередной мошеннической уловке - с помощью доставки букета цветов на получателей оформляют кредиты. Кроме того, мошенники звонят казахстанцам от имени сотрудников КГД. Также они продолжают писать казахстанцам от имени сотрудников Антикора.





Депутат нижней палаты Асхат Рахимжанов, озвучивая свой депзапрос, потребовал проверить банки на причастность к мошенническим схемам.





Председатель комитета информационной безопасности Руслан Абдикаликов сообщил , что в Казахстане может появиться сall-центр для борьбы с мошенниками. По его словам, далее будет интеграция с антифрод-центром Национального банка Казахстана и антифрод-центрами операторов связи.



