Кто вошел в состав МВК по возврату незаконно вывезенных средств за рубеж

НУР-СУЛТАН. 8 ИЮНЯ - Опубликован текст указа президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева "О межведомственной комиссии по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Своим указом глава государства постановил образовать межведомственную комиссию с целью возврата в Республику Казахстан финансовых средств, незаконно выведенных из страны, а также выявления монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов, полученных незаконным путем, их возврата государству в следующем составе:
- генеральный прокурор Республики Казахстан, председатель;
- заместитель генерального прокурора Республики Казахстан, заместитель председателя;
- председатель Национального банка Республики Казахстан;
- заместитель премьер-министра - министр иностранных дел Республики Казахстан;
- заместитель премьер-министра - министр финансов Республики Казахстан;
- председатель правления акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына";
- председатель Комитета национальной безопасности Республики Казахстан;
- председатель Агентства по защите и развитию конкуренции Республики Казахстан;
- председатель Агентства Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка;
- председатель Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу;
- председатель Агентства Республики Казахстан по противодействию коррупции (Антикоррупционной службы);
- министр внутренних дел Республики Казахстан;
- министр юстиции Республики Казахстан.
Межведомственной комиссии в недельный срок поручено внести на рассмотрение президента РК проект положения о межведомственной комиссии.
Раз в две недели межведомственная комиссия обязана докладывать о проводимой работе.
Контроль за исполнением указа возложен на администрацию президента РК.
Напомним, глава государства намерен осуществлять личный контроль за деятельностью комиссии. Читать: