Министр торговли сделал заявление по поводу перевода часов в Казахстане

По мнению министра, сотни тысяч казахстанцев, недовольных переводом стрелок, - это "отдельные лица, не обладающие специальными познаниями"

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Астана. 19 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным, - Принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным, заявил на заседании правительства министр торговли и интеграции Арман Шаккалиев.





При принятии решения были использованы научно обоснованные данные, отраженные в отчете специально созданной межведомственной рабочей группы по порядку исчисления времени, в которую вошли депутаты парламента, представители государственных и местных органов, ученые, эксперты, институты и общественные объединения в составе 60 человек", - заявил Шаккалиев.









По его словам, Международный альянс сторонников природного времени (IANT) дал положительное заключение на решение правительства об установлении для центральных и восточных областей Казахстана часового пояса UTC+5, который соответствует географической долготе и является оптимальным решением.





История формирования системы исчисления времени в Казахстане показывает, что опережающий прежний часовой пояс UTC+6 был впервые введен в 1930-1931 годах путем использования декретного, то есть "приказного" времени ("поясное время плюс один час"). Несмотря на то, что большая часть территорий фактически находится в 5-м часовом поясе. В советский период в Казахстане в приказном порядке восемь раз менялся естественный часовой пояс в интересах командно-плановой экономики. В итоге в Казахстане мы проживали в несоответствующих природному циклу часовых поясах", - утверждает министр.





Он считает, что UTC+5 не является новым поясом для Казахстана, а является возвратом к исторически оправданному времени. Данный пояс охватывает долготу от 67,5 до 82,5 градусов, включая города Астана, Алматы, Петропавловск, Усть-Каменогорск, Шымкент, Семей и Павлодар, куда подпадают более 76% населения страны, или более 15 млн человек.





Министр добавил, что на сегодняшний день 117 стран из 195 сделали выбор в пользу географического времени.





На сегодня отдельные лица, не обладающие специальными познаниями, продвигают в социальных сетях негативное мнение, аргументируя якобы удобствами для своих повседневных нужд. При этом не понимая долгосрочные негативные последствия для экономики и здоровья граждан, создают отдельные гипотезы, домыслы. Рабочей группой по рассмотрению петиции дополнительно изучены все бытовые аргументы и не установлены причинно-следственные связи, негативно влияющие на здоровье и экономику", - утверждает министр.





Он заявил, что принятое решение об изменении часового пояса является научно обоснованным и экономически целесообразным.





Премьер-министр Олжас Бектенов счел аргументы в пользу действующего часового пояса исчерпывающими.





Правительство поддерживает это решение. Пятый часовой пояс географически охватывает большую часть территории страны. Поручаю министерствам торговли и информации провести более понятную информационно-разъяснительную кампанию", - высказал свое мнение Бектенов.





Напомним, в Казахстане в ночь на 1 марта перевели стрелки часов на час назад. При этом большинство жителей Казахстана выступали против перехода на единый часовой пояс.





После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени. В стране запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тыс. голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.





В ходе рассмотрения петиции, выступавшие отмечали , что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях. А один из инициаторов смены часового пояса Болат Нуркожаев, который выступал экспертом по хронобиологии, имеет образование строителя.





Также сторонники петиции подвергли сомнению корректность данных Минздрава о влиянии на здоровье перехода на единый часовой пояс, которые приводились на слушаниях по рассмотрению петиции.





Как сообщила министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова, только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.





Об установлении единого часового пояса в Казахстане неоднократно высказывались казахстанские и зарубежные эксперты.





Американский хронобиолог назвала странным решение властей Казахстана о переводе часов и предупредила, что недостаток сна может привести к усилению воспалительных процессов в организме, которые могут привести к диабету, заболеваниям почек и другим долгосрочным осложнениям по здоровью. Эксперт считает, что сейчас самое время признать ошибку и вернуться к "разумным часовым поясам".





Ведущий эксперт-сомнолог из РФ, доктор медицинских наук, заслуженный врач РФ, основатель Российского общества сомнологов, профессор, один из пионеров сомнологии в СНГ Роман Бузунов также прокомментировал перевод часов в Казахстане. Он в шутку называл то, что произошло в Казахстане, "заговором пожилых жаворонков".





Врач-эндокринолог, кандидат медицинских наук Денис Лебедев рассказал о негативных для здоровья последствиях, с которыми могут столкнуться некоторые казахстанцы после перехода на единый часовой пояс. Недосып, нарушения циклов сна и бодрствования имеют негативный эффект, заявил эксперт.





Известный казахстанский педагог, биолог Александр Кинцель рассказал журналисту Kazakhstan Today о тяжелых последствиях для казахстанцев вследствие перевода времени на час назад.





Инициатор петиции "Вернем время обратно назад" Руслан Лепский и его сторонники распространили открытое обращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.





Казахстанские активисты не оставляют надежды вернуть время назад, они собрали более 90 тысяч живых подписей за возврат прежнего часового пояса. Оригиналы подписных листов активисты направляют депутатам парламента, чтобы вновь поднять вопрос о переводе часов. В конце октября появилась новая петиция о переводе времени на 2 часа вперед в центральных, восточных областях и городах Казахстана, включая Астану, Алматы, Шымкент, однако она не прошла модерацию.





В соцсетях граждане до сих пор активно обсуждают вопрос и требуют вернуть прежнее время. Люди высказывают недовольство в связи с сокращением светового дня. Родители школьников переживают, что дети возвращаются домой со второй смены уставшие, в глубокой темноте. Также казахстанцы отмечают рост потребления электроэнергии.





Правозащитник Амангельды Шорманбаев в интервью Kazakhstan Today жестко раскритиковал игнорирование правительством массового возмущения казахстанцев сменой часового пояса.





Мнение о переводе времени на час назад также высказала известная юрист Анна Чернова, предположив, что часовые пояса Казахстана были объединены не во благо общества, а для удобства чиновников.





Казахстанцы с разных позиций, включая научную, разобрали и раскритиковали вызывающее огромное напряжение и отрицание в обществе решение властей Казахстана, "атакуя" пост с аргументацией инициатора смены часового пояса.





Председатель правления Союза обрабатывающей промышленности, CEO Алматинского вентиляторного завода Марат Баккулов также высказался о негативных последствиях перехода на единый часовой пояс в Казахстане. По его словам, рабочие устают, упала производительность и выросло количество брака.





Политический деятель, экономист и энергетик Петр Своик в эксклюзивном интервью Kazakhstan Today рассказал, что перевод времени на час назад сыграл значимую роль в росте тарифов на электроэнергию.



