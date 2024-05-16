Мопеды обяжут регистрировать в Казахстане

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Астана. 15 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Мажилис принял во втором чтении законодательные - Мажилис принял во втором чтении законодательные поправки в закон "О дорожном движении" и Кодекс об административных правонарушениях по вопросам организации движения отдельных видов транспортных средств и цифровизации дорожной безопасности.





Основной закон будет контролировать движение малых электрических и отдельных видов транспортных средств, что позволит урегулировать правила эксплуатации и движения мопедов.





В этой связи мопеды объемом двигателя менее 50 куб. см будут отнесены к механическим транспортным средствам и подлежать государственной регистрации с получением государственного номерного знака", - сообщили в мажилисе.





Поправки доработали с учетом большого количества завезенных в страну мопедов. Чтобы предотвратить организационный коллапс, новые требования о регистрации будут введены в действие через 6 месяцев после подписания закона. Это время дается для легализации таких мопедов.





Кроме того, водителей мопедов приравняют к полноправным участникам дорожного движения.





Соответствующие поправки вносятся в Кодекс об административных правонарушениях.





Для управления мопедами граждане будут проходить обязательную регистрацию в уполномоченном органе, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять обязательное страхование гражданско-правовой ответственности водителей транспортных средств. Еще одно важное требование - получение водительского удостоверения категории "А1". Водителям категорий "А", "В" и "С" она будет присваиваться автоматически, без необходимости дополнительного обучения. На решение вопроса с водительскими правами будет дано также 6 месяцев.





Также водители мопедов будут привлекаться к ответственности по аналогии с водителями механических транспортных средств.





Если раньше за нарушение ПДД их наказывали штрафом в размере 2 МРП в соответствии со статьей 615 КоАП как иных участников дорожного движения, то после принятия норм водители мопедов будут нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств. Например, за проезд на запрещающий сигнал светофора им будет грозить штраф в размере 10 МРП, как это предусмотрено в статье 599 КоАП", - разъяснили в мажилисе.





За управление мопедом в пьяном виде сейчас предусмотрена ответственность по статье 440 КоАП и штраф в размере 5 МРП.





После принятия норм водители мопедов будут нести ответственность по статье 608 КоАП - управление транспортным средством водителем, находящимся в состоянии алкогольного опьянения. Санкция данной статьи предусматривает административный арест на 15 суток и лишение права управления транспортным средством сроком на 7 лет", - уточняется в информации.





Не имевшие водительских прав нарушители ПДД не смогут получить их в течение 7 лет.





После принятия поправок лица, не имеющие и не получавшие права управления транспортными средствами, привлеченные к ответственности за нахождение за рулем в том числе в состоянии алкогольного, наркотического и/или токсикоманического опьянения, не будут допускаться к сдаче экзаменов на получение такого права в течение 7 лет.





На сегодня они могут беспрепятственно сдать экзамен и получить водительское удостоверение после исполнения административного наказания. Действующие же водители после их привлечения к ответственности по аналогичным статьям лишаются права вождения на 7 лет", - подчеркнули в мажилисе.



