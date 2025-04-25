24.04.2025, 11:57 81766

Мы будем жестко пресекать любые провокации, направленные на подрыв межэтнического согласия в Казахстане - Токаев

Перед законом все равны, заявил глава государства
Мы будем жестко пресекать любые провокации, направленные на подрыв межэтнического согласия в Казахстане - Токаев
Фото: telegram/Aqorda
Астана. 24 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в ходе своего выступления на ХХХІV сессии Ассамблеи народа Казахстана заявил, что в стране будут жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в Казахстане, сообщает пресс-служба главы государства.

Важно уметь отделять зерна от плевел, конструктивную критику от огульного критиканства, безобидную пародию от отвратительных оскорблений. Перед законом все равны. Поэтому мы пресекали и будем жестко пресекать любые провокации и инсинуации, направленные на подрыв межэтнического согласия и мира в нашей стране, от кого бы они ни исходили. Приходится констатировать, что, позиционируя себя поборниками свободы слова, отдельные якобы правозащитные организации, блогеры и журналисты пытаются везде и во всем искать в Казахстане негативную политическую подоплеку, по сути, устраивают провокации. Это касается и бывших граждан Казахстана, уехавших за рубеж и ведущих оттуда проплаченные атаки на наш народ, пытающихся даже шантажировать наши государственные органы. Сегодня для многих уже не секрет, что тем самым они просто-напросто отрабатывают выделенное им иностранное финансирование. Демократия, так сказать, на зарубежные деньги", - заявил президент.


Он подчеркнул, что надо четко понимать, что за рубежом благополучие РК, "в том числе развитие демократии за рубежом по большому счету никого не волнует".

Последние разоблачения деятельности зарубежных неправительственных организаций показали их циничность, алчность и равнодушие к Казахстану, заодно высветили темные стороны некоторых известных казахстанцев-грантополучателей. Мы не говорим, что в Казахстане нет проблем. Они, конечно, имеются, как и в других странах, но мы будем решать их не по чьим-то методичкам, а в соответствии со своим законодательством и национальными интересами. Уверен, такую логику действий хорошо понимают наши граждане и доброжелательно настроенные международные партнеры. Нашему мировоззрению абсолютно чужды идеологические распри. Нашу нацию объединяют и цементируют как единую историко-культурную и политическую общность уходящие вглубь истории традиции и ценности, наш менталитет и образ жизни", - сообщил глава государства.


Напомним, глава нового департамента эффективности государственного управления США Илон Маск заявил, что Трамп готов закрыть USAID. В Белом доме жестко раскритиковали некоторые программы USAID. На протяжении десятилетий агентство было не подотчетно налогоплательщикам, занималось фактически "личными проектами" бюрократов в этой структуре американского правительства, заявили в американской администрации. Госсекретарь Марко Рубио, назначенный Трампом исполняющим обязанности главы USAID, заявлял, что новая администрация собирается проверить агентство "сверху донизу", в том числе на соответствие программ американской внешней политике. По его словам, USAID тратило деньги "во вред" США, пишет РИА Новости.

В феврале суд в США временно заблокировал план президента страны Дональда Трампа по отзыву сотрудников Агентства США по международному развитию (USAID) по всему миру и их отправке в административный отпуск.

После заявлений Трампа МИД Азербайджана потребовал прекратить деятельность USAID в стране. Также стало известно, сколько агентство выделило Казахстану средств в 2023 году. Позже был опубликован список лиц, получающих иностранное финансирование. Зарубежное финансирование на сумму более 27 млрд тенге получили около двухсот лиц в Казахстане за год.
 
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Теги:ТокаевРКвыступление

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25.04.2025, 19:27 2481

Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства

В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры
Бектенов обсудил с инвесторами вопросы локализации фармпроизводства
Фото: primeminister.kz
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Олжас Бектенов провел заседание Совета по улучшению инвестиционного климата по вопросам развития сферы здравоохранения с участием руководителей посольств США, Европейского союза, Канады, Американской торговой палаты, а также региональных директоров международных компаний, лидеров отрасли, таких как Johnson & Johnson, Pfizer, AstraZeneca, Kazanada LLP, La Roche и других, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

Мы нацелены на увеличение объема инвестиций, локализацию производств, создание кластеров высокого передела с участием инвесторов. Убежден, что активное взаимодействие и обмен мнениями в рамках совета придаст дополнительный импульс нашим совместным усилиям по развитию здравоохранения и росту деловой активности в Казахстане", - отметил Олжас Бектенов.


В РК ведется масштабная модернизация медицинской инфраструктуры с акцентом на укрепление сельской и первичной медико-санитарной помощи. В рамках национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" построено 467 медицинских объектов в сельских округах. Продолжается последовательная модернизация многопрофильных больниц в районах.

Активно применяются цифровые решения с поэтапной оцифровкой всех процессов, в том числе по амбулаторному лекарственному обеспечению. Внедряется технология искусственного интеллекта для диагностики заболеваний, использования персонализированных AI-ассистентов для врачей и пациентов. Создается единое хранилище медицинских данных, благодаря чему будет достигнут 100-процентный охват врачебных сведений с контролем их полноты и качества.

Внимание уделено мерам по стимулированию локализации производства фармацевтической продукции. В целях увеличения доли отечественного производства лекарственных средств и медицинских изделий до 50% к 2029 году правительством усилена работа по улучшению бизнес-климата страны. Законодательством предусмотрены инвестиционные преференции, включая налоговые льготы, натурные гранты, долгосрочные контракты и другое. Упрощается законодательство по выходу лекарственных средств на рынок с 2 лет до 100 рабочих дней. Заключено 90 долгосрочных договоров с 34 производителями на производство около 2,5 тыс. наименований фармпродукции. Налажено активное взаимодействие с ведущими мировыми фармацевтическими компаниями для локализации производства инновационных препаратов, включая трансферт технологий и обучение персонала.

В ходе встречи помимо перспектив привлечения инвестиций в сферу здравоохранения были обсуждены проблемные вопросы и пути их решения в диалоге с бизнесом.

Исполнительный директор Американской торговой палаты в Казахстане Джефф Эрлих акцентировал внимание на важности свободной торговли и подтвердил готовность Торговой палаты США укреплять торговые отношения с Казахстаном.

Посол Европейского союза в РК Алешка Симкич в своей речи отметила положительные результаты сотрудничества между ЕС и Казахстаном в секторе здравоохранения.

Генеральный директор Johnson & Johnson в Казахстане Адилет Назарбаев актуализировал вопрос доступности онкопрепаратов для пациентов в рамках государственного финансирования. Отмечена важность сокращения периода с момента регистрации до приема лекарства онкобольными до 100 дней - на сегодня Министерством здравоохранения проводится соответствующая работа.

Президент по региону Центральной Азии, GE HealthCare Дмитрий Занчев отметил потенциал Казахстана стать технологическим производственным хабом в регионе. Особое внимание уделено эффективности инструментов привлечения инвестиций.

Директор AstraZeneca Kazakhstan Мария Шипулева отметила, что международные компании начали более активно инвестировать, увидев поддержку со стороны государства и заинтересованность в инициировании таких проектов.

По итогам заседания Совета по улучшению инвестиционного климата премьер-министр поручил Министерству здравоохранения проработать озвученные предложения и рекомендации зарубежных партнеров.
 
25.04.2025, 18:59 8151

До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов

Новые подходы в развитии регионов обсудил Канат Бозумбаев с акимами трех областей
До 2028 года в трех регионах РК планируется реализовать более 100 инвестпроектов
Фото: primeminister.kz
Семей. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки заместитель премьер-министра Канат Бозумбаев провел совещание в Семее по социально-экономическому развитию Абайской, Восточно-Казахстанской и Павлодарской областей, сообщает пресс-служба премьер-министра.

На совещании подробно рассмотрены новые подходы к реализации региональной политики. Отмечено, что приоритетное финансирование социальной и другой инфраструктуры со стороны центра будет направлено в отстающие регионы для сокращения разрыва с более развитыми областями. Также финансирование по линии программы "Ауыл аманаты" для развития бизнеса будет предоставляться регионам под конкретные проекты, участвующие в цепочке добавленной стоимости и обладающие необходимым сырьевым потенциалом и рынками сбыта.

До 2028 года в трех регионах планируется реализовать 102 инвестпроекта на 6,5 трлн тенге в сферах АПК, ГМК, туризма и переработки. Подчеркнута необходимость развития обрабатывающих производств, кластеров МСБ и туристических зон: Катон-Карагай, Баянаул, Зайсан, Алаколь, Шульбинское водохранилище.

В реализации важно задействовать транспортно-логистический потенциал регионов с учетом трансграничных потоков с выходом на рынки России и Китая.

Особое внимание необходимо обратить на поддержку сел и моногородов. В рамках проекта "Ауыл аманаты" партия Amanat и акиматы завершили скрининг сел с определением их специализации. Вице-премьер поручил начать формирование сельхозкооперативов и создание малых промышленных зон в селах согласно анализам скрининга.
 
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Теги:встречаАкимыБозумбаев
25.04.2025, 15:26 14926

Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО

Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях
Новую врачебную амбулаторию открыли в одном из сел ВКО
Фото: Акимат ВКО
Усть-Каменогорск. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - В селе Секисовка Глубоковского района ВКО в рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" открылась новая врачебная амбулатория, сообщает акимат региона.

Акимат ВКО

Новое медицинское учреждение позволит своевременно оказывать помощь сельским жителям при инфарктах, инсультах, травмах и других неотложных состояниях. Кроме того, будет налажена работа по укреплению здоровья сельского населения, проведению своевременных профилактических и оздоровительных мероприятий, скрининговых обследований.

Акимат ВКО

Прежняя амбулатория располагалась в обычном здании. Это было неудобно как для жителей, так и для врачей. Сейчас в нашем селе растет новое поколение, и, если будут квалифицированные специалисты, которые будут следить за их здоровьем, то наше будущее будет светлым", - говорит жительница села Елена Блинова.


Акимат ВКО

В рамках пилотного национального проекта "Модернизация сельского здравоохранения" в области запланировано строительство 36 медицинских объектов: 7 врачебных амбулаторий, 2 фельдшерско-акушерских пункта и 27 медицинских пунктов.

Району было бы трудно самостоятельно реализовать такое строительство. Поэтому был разработан Национальный проект. В его рамках в Глубоковском районе за два года будет построено 6 объектов. Открывшаяся сегодня амбулатория - уже третье медицинское учреждение. Такие новые социальные объекты - большая радость для сельских жителей", - сказала заместитель акима Глубоковского района Елена Старенкова.


Акимат ВКО

В будущем во многих селах будут открыты новые медицинские учреждения, подчеркнули в акимате.
 
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Теги:ВКОамбулаторияОткрытиеМедицина
25.04.2025, 15:03 20051

Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев

В частности, закон запрещает рекламу букмекерских контор и тотализаторов на онлайн-платформах и в СМИ, не имеющих спортивной направленности
Ограничивающий рекламу букмекерских контор и тотализаторов закон подписал Токаев
Фото: Depositphotos
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон РК "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты по вопросам здравоохранения, игорного бизнеса и исключения излишней законодательной регламентации".

Законом внесены поправки в Кодекс "О здоровье народа и системе здравоохранения", законы "О рекламе", "Об игорном бизнесе", "Об обязательном социальном медицинском страховании".

Первый блок поправок направлен на решение отдельных вопросов в сфере здравоохранения. Специализированная медпомощь в амбулаторных условиях при скрининговых исследованиях на раннее выявление онкологических заболеваний включена в гарантированный государством бесплатный объем медицинской помощи с исключением таких исследований из системы обязательного социального медицинского страхования", - говорится в сообщении Акорды.


Ряд поправок решает вопросы обеспечения слуховыми аппаратами пациентов, не имеющих инвалидности.

Второй блок поправок устанавливает запрет на рекламу букмекерских контор и тотализаторов путем ее передачи на абонентские устройства сотовой связи, а также на онлайн-платформах. Сужен круг средств массовой информации, которым разрешается реклама букмекерских контор и тотализаторов, которые теперь должны иметь исключительно спортивную направленность. Установлен запрет на участие в азартных играх и (или) пари лиц, осужденных к наказанию в виде ограничения свободы или осужденных условно", - говорится в сообщении.


Ранее сообщалось, что в Казахстане демонтированы свыше 1,6 тысячи билбордов с рекламой букмекерских контор.

Напомним, в прошлом году глава государства Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам игорного бизнеса, лотерейной деятельности, охраны здоровья, государственной инспекции труда, государственного контроля и исключения излишней законодательной регламентации". Законом ограничена реклама букмекерских контор и тотализаторов.

Ранее президент назвал игроманию одним из пяти социальных зол Казахстана.
 
25.04.2025, 14:09 21806

В Алматы стартует строительство BRT: количество парковок сократится

Горожане переживают, что в городе сократится количество парковочных мест
В Алматы стартует строительство BRT: количество парковок сократится
Фото: AlmatyJoly
Алматы. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Эксперты прокомментировали беспокойство алматинцев по поводу сокращения парковочных мест в городе из-за стартовавшего строительства BRT.

По данным Telegram-паблика AlmatyJoly, строительство линии BRT стартует на улице Желтоксан. Она соединит существующий участок на Тимирязева и строящийся - на проспекте Райымбек батыра.

kolesa.kz

Полосы BRT организуют по краям проезжей части без сноса зданий и расширения дороги. Остановки обустроят с учетом нужд маломобильных граждан. С 26 апреля начнут переустройство инженерных сетей, бордюров и арыков. Движение при этом ограничиваться не будет. С июня стартует укладка асфальта с частичным перекрытием до 36 часов. Об изменениях будут сообщать заранее. Проект предусматривает обновление пешеходной инфраструктуры, светофоров, освещения. На время ремонта обустроят безопасные обходные маршруты", - отмечает источник.


В свою очередь сайт kolesa.kz сообщил, что все парковки у обочины на Желтоксан уберут, хотя в проекте реконструкции улицы они присутствовали.

Городские власти заверяют: BRT улучшит транспортную связанность в направлениях север-юг и восток-запад, скорость автобусов вырастет на 40%, а пассажиропоток - на 30%.

Эксперт Артур Шахбазян объяснил, что выделенные автобусные полосы помогут сделать общественный транспорт быстрее и удобнее.

По его словам, международный опыт показывает: такие изменения сделают улицы более комфортными для пешеходов и повысят привлекательность района, что положительно повлияет на посещаемость и выручку бизнеса.

Однако сокращение количества парковочных мест закономерно вызвало беспокойство автомобилистов и бизнесменов. Они сетуют на то, что отсутствие парковок затруднит перемещение по городу и плохо повлияет на бизнес.

Я считаю, что пробок еще больше будет. Учитывая, как это случилось с Тимирязева. Это очень удобно пассажирам общественного транспорта, но совсем неудобно для водителей автомобилей", - цитирует Tengrinews одного из жителей города.


Я думаю, что сравнивать улицу Тимирязева и проспект Райымбека не совсем корректно. На этой улице в основном ездит только молодежь - студенты и школьники. Нам удобно, мы не жалуемся. Но каково будет алматинцам, которые ездят по Райымбека, я не знаю. Зная, какой там трафик, пробок, думаю, не избежать", - считает другой алматинец.


Ранее президент Токаев во время визита в ситуационный центр города Алматы заявил, что транспортная проблема в Алматы видна невооруженным взглядом, и поддержал дальнейшее строительство линий LRT, BRT и метро.
 
25.04.2025, 12:48 28566

Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА

Чеферин выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном
Реализацию образовательных и обменных программ обсудил Токаев с президентом УЕФА
Фото: Акорда
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял президента УЕФА (Союз европейских футбольных ассоциаций) Александера Чеферина, сообщает Акорда.

По информации Акорды, футболом в Казахстане занимаются свыше 1 миллиона казахстанцев, или 13% всех занимающихся спортом, что наглядно отражает высокую популярность данного вида спорта в стране.

В ходе встречи с президентом УЕФА Токаев подчеркнул важность формирования устойчивой рыночной бизнес-модели в отечественном футболе и развития клубного менеджмента, а также поддержал УЕФА в реализации образовательных и обменных программ, направленных на повышение профессионального уровня специалистов и молодых игроков.

Александер Чеферин в свою очередь выразил готовность к расширению партнерства с Казахстаном. Он отметил, что между УЕФА и Казахстанской федерацией футбола уже установлено тесное взаимодействие.

В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев вручил Александеру Чеферину орден "Достык" II степени за его вклад в развитие спорта в Казахстане.

Напомним, ранее Токаев подписал закон о запрете финансирования легионеров за счет госбюджета.
 
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Теги:ТокаевФутболУЕФА
25.04.2025, 12:45 26056

Генпрокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы

В Жамбылскую область направлена группа для проверки
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Генеральная прокуратура Казахстана сделала заявление после видеообращения сотрудницы департамента Комитета по правовой статистике и специальным учетам по Жамбылской области, передает корреспондент агентства.

По поручению генерального прокурора для проверки озвученных доводов в Жамбылскую область направлена группа в составе сотрудников департамента собственной безопасности и профильного подразделения Генеральной прокуратуры, а также заместителя председателя комитета", - заявили в ведомстве.


Ранее сотрудница ДКПСиСУ ГП РК по Жамбылской области Алия Кожабекова опубликовала в Сети видеообращение к президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву.

В данном комитете удаление сведений из базы данных ЕРДР стало обыденным явлением, и в результате виновные лица не несут никакой ответственности или несут только для галочки", - утверждает женщина.

 
25.04.2025, 12:32 31001

Токаев назначил двух зампредов Агентства по атомной энергии

Токаев назначил двух зампредов Агентства по атомной энергии
Фото: Акорда
Астана. 25 апреля. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил заместителей председателя Агентства Республики Казахстан по атомной энергии, сообщает Акорда.

Распоряжением главы государства Тимур Жантикин и Асет Махамбетов назначены заместителями председателя Агентства РК по атомной энергии.

Напомним, указ о создании Агентства по атомной энергии был подписан 18 марта текущего года. Новому ведомству переданы функции и полномочия Министерства энергетики в областях недропользования в части добычи урана, использования атомной энергии, обеспечения радиационной безопасности населения, создания и функционирования Семипалатинской зоны ядерной безопасности. Возглавляет ведомство экс-министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев.
 
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