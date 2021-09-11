МыВместе: нуротановцы помогли собрать в школу более 40 тысяч детей

НУР-СУЛТАН. 10 СЕНТЯБРЯ - Члены первичных партийных организаций партии "Nur Otan" в рамках своей ежегодной акции "Соберем ребенка в школу" помогли подготовить к новому учебному году более 40 тысяч детей, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в пресс-службе партии, для детей из многодетных и неполных семей, а также детей с особыми образовательными потребностями по всей стране были приобретены канцелярские товары, школьная и спортивная форма, рюкзаки и другие необходимые вещи.

Так, только членами первичной партийной организации Центрального аппарата в этом году охвачено 67 детей на общую сумму 1,2 млн. В целом по всей стране нуротановцы помогли подготовить к школе 41 558 детей на общую сумму 593,4 млн тенге.

Радует то, что у нас много неравнодушных однопартийцев. Вместе мы сила! Я благодарю всех наших единомышленников за такие хорошие и благородные дела. Эти дети вырастут и станут достойными гражданами страны; поддержав их на этом этапе, каждый из нас сделал серьезный вклад. Объединяющим фактором этой акции является партийный проект "Бакытты отбасы", - отметил председатель ППО Центрального аппарата Арыстангали Арын.

В целом, по его словам, вопросы защиты детей и поддержки института семьи являются одними из приоритетных в работе партии "Nur Otan".

За первое полугодие текущего года в рамках проекта "Бакытты отбасы" оказана адресная социальная помощь более 136 тысячам семей, находящимся в трудной жизненной ситуации. Свыше 17 тысяч детей из малообеспеченных семей получили возможность бесплатно посещать бассейны и спортивные клубы. В девяти областях открыто 545 бесплатных кружков и 70 дворовых клубов с общим охватом более 135 тысяч детей.

Также при партии активно работают Республиканский общественный совет по вопросам семьи, женщин и защиты прав детей, специальный контакт-центр "Экстренная служба 111" и более 2,3 тысячи групп оперативного реагирования. До 2025 года в каждом городе и районе откроются 234 центра поддержки семьи и женщин с детьми, оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации.

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