Наблюдаются риски затягивания работ на энергоисточниках - премьер указал на упущения акиматов
Фото: Пресс-служба премьер-министра
Астана. 27 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Республики Казахстан Олжас Бектенов дал ряд поручений правительству и акиматам при подготовке к отопительному сезону, передает корреспондент агентства.
В Семее до сих пор не начаты работы на котельных. В Мангистауской области ремонт турбины на ТЭЦ-2 "МАЭК" ведет компания, не имеющая соответствующего опыта. В Костанайской области с 10 апреля не начат ремонт турбины на Рудненской ТЭЦ, аналогичная ситуация - с ремонтом котла на Аркалыкской ТЭЦ. В области Улытау отмечаются низкие темпы работ по ремонту котлов на котельной города Сатпаева. Подобные упущения допускаются практически во всех регионах и свидетельствуют о недостаточном контроле. Акиматы не должны пускать эту работу на самотек, ссылаясь на министерства, нехватку средств или конкурсы. Подготовка к отопительному сезону - основная задача акиматов на ближайшие три месяца", - выступил глава правительства.
Отмечается, что в этом месяце премьер-министром подписано Постановление о выделении 25 миллиардов тенге из резерва на модернизацию теплоисточников в Астане, Кокшетау, Риддере и Кызылорде.
Правительство будет контролировать эффективность расходования этих средств и полученный результат", - подчеркнул Бектенов.
В двухнедельный срок акиматам регионов необходимо завершить все конкурсные процедуры и приступить к практической реализации ремонтных работ.
Никакой излишней бюрократии быть не должно. По новым объектам теплоснабжения, которые планируется ввести в эксплуатацию в этом году, необходимо завершить все пуско-наладочные работы не позднее августа текущего года. Поручаю акимам лично контролировать ситуацию с еженедельным посещением объектов теплоснабжения и оперативно реагировать на все имеющиеся риски", - поручил Олжас Бектенов.
До 10 июня этого года министерствам энергетики и промышленности, акиматам регионов премьер поручил актуализировать планы подготовки к отопительному сезону.
По северным, центральным и восточным регионам вся инженерная инфраструктура и объекты жилищно-коммунального хозяйства должны быть полностью готовы до 15 сентября, в остальных регионах - до 15 октября", - отметил Олжас Бектенов.
Компании KEGOC и Министерству энергетики до 15 июня необходимо утвердить режимы работы оборудования для станций национального значения.
Перенос сроков ремонта или снижение объемов работ недопустимы. По каждому факту будут приняты меры в отношении как собственников, так и управляющих компаний", - подчеркнул премьер-министр.
Также Минэнерго, Минтранспорта и акиматам поручено обеспечить заблаговременное накопление запасов топлива на теплоисточниках и тупиках до 1 сентября.