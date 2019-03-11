Начальник канцелярии президента рассказал о результатах работы по устранению формализма и бюрократии в госорганах

Астана. 29 ноября. Kazakhstan Today - Начальник Канцелярии президента Республики Казахстан Махмуд Касымбеков дал интервью ведущим телеканалам страны, передает Kazakhstan Today.





В интервью Касымбеков рассказал о результатах работы по устранению формализма и бюрократии в государственных органах.

В октябре этого года в своем послании народу Казахстана президент страны указал на имеющие место формализм и бюрократию в работе госорганов. При этом Елбасы обратил внимание на неоправданный рост количества совещаний и медленное снижение документооборота. Он поручил "положить конец такому состоянию дел и упорядочить эти вопросы". Такая постановка президентом вопроса не случайна. Многочисленные и длительные совещания приводят к систематическим нарушениям режима работы госслужащих. В конечном итоге, это негативно сказывается на эффективности их труда и работе государственного аппарата в целом", - сказал Касымбеков.





Он напомнил, что 25 августа 2017 года президентом было подписано распоряжение "Об утверждении Регламента работы президента Республики Казахстан, его администрации и правительства Республики Казахстан". В этом документе четко прописаны все требования к проведению такого рода мероприятий по формату и времени.





В этой связи администрацией президента на системной основе проводится работа по сокращению различного рода совещаний в государственных органах всех уровней. Начиная с сентября прошлого года, нами ведётся всесторонний мониторинг исполнения госорганами этих требований. Благодаря этому мы имеем хорошую возможность отслеживать ситуацию и при необходимости напоминать руководителям госорганов об имеющихся недостатках. В частности, на их наличие обратил внимание Нурсултан Абишевич в своем октябрьском Послании", - сказал спикер.





По его словам, практика показала своевременность и актуальность поручения главы государства. Как отметил Касымбеков, в этом вопросе в последние месяцы произошел ряд позитивных сдвигов.





Так, к примеру: государственные органы стали более строго соблюдать требования регламента по проведению совещаний в отведенные для этого дни. Такое упорядочение, безусловно, способствует снижению количества совещаний. Наметилась тенденция к снижению общего количества совещаний. Так, если в сентябре - ноябре 2017 года было проведено 694 совещания, то в сентябре - ноябре 2018 года - 457. То есть по сравнению с прошлым годом госорганы провели на 34% совещаний меньше. Уменьшилось количество совещаний с участием первых руководителей. К примеру, если в сентябре - ноябре 2017 года было проведено 184 совещания с участием министров, то в сентябре - ноябре 2018 года - 147, что меньше на 20%. Это важно, учитывая ту ежедневную нагрузку, которая ложится на министров. Госорганами стали более широко использоваться возможности селекторной и видеоконференцсвязи. К примеру, сегодня каждое пятое совещание проводится с использованием селекторной связи. И, наконец, данные мониторинга говорят о сокращении общей продолжительности всех проводимых совещаний на 40%. Конечно же, указанные мною положительные моменты не могут не радовать. Однако мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Сейчас мы ставим перед всеми государственными органами такие условия, чтобы все совещания проводились ими не позднее 17.00 вечера. Тем самым, мы даём возможность, чтобы рабочий день госслужащих заканчивался не позднее 18.30 вечера", - сказал Касымбеков.





Он отметил, что исключения могут составлять только особо экстренные случаи, когда требуется принятие оперативных действий и проведение соответствующих совещаний не может быть отложено. В любых других случаях все совещания должны проводиться в рабочее время.





Благодаря этому мы постепенно придём к тому, что наши госслужащие после 8-часового рабочего дня смогут уделять больше времени самообразованию, отдыху, семейным делам и занятиям спортом. Как результат, не только повысится эффективность труда казахстанских госслужащих, но и появятся благоприятные возможности для их полноценного отдыха", - резюмировал начальник канцелярии.





В интервью речь также зашла о сокращении документооборота. По словам Касымбекова, по сравнению с 2013 годом объем документооборота в Администрации президента сократился в 2,5 раза - с 625 тыс. документов до 250 тыс. документов в 2018 году. В центральных государственных органах и акиматах Астаны, Алматы и областей за тот же период сокращение составило свыше 30% - с 4,9 млн до 3,3 млн документов.





Такой результат достигнут благодаря принимаемым системным мерам. Так, центральными государственными органами: оптимизированы многие виды документов и периодичность их внесения в Администрацию президента; введен запрет на непредусмотренные запросы, направляемые в низовые организации; пересмотрен порядок контроля за поручениями руководства. В соответствии с конституционными законами по вопросам перераспределения полномочий между ветвями государственной власти, а также поручениями главы государства, данными в ходе его недавнего октябрьского Послания народу Казахстана, контроль за многими документами передан на уровень центральных и местных исполнительных органов. В результате всей этой работы количество документов, находящихся на контроле Администрации президента снизилось на 40%. Мы стремимся перейти от контроля поручений к контролю результатов реформ и программ, направленных на улучшение благосостояния казахстанцев", - сказал Касымбеков.





Он также сообщил, что одновременно с сокращением документооборота активно ведется работа по его переводу в электронно-цифровой формат. Сейчас в рамках Государственной программы "Цифровой Казахстан" осуществляется повсеместный переход госорганов на Единую систему электронного документооборота, внедряется система электронного рассмотрения обращений граждан, формируется единый для всех госорганов архив электронных документов.





Таким образом, мы видим реальные плоды. И эта работа будет продолжена и в будущем. Мы будем добиваться полного и безусловного исполнения соответствующих поручений главы государства, данных им в Послании народу Казахстана", - резюмировал Касымбеков.





При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства