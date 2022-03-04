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Назначен председатель правления НК "Казахстан инжиниринг"

03.03.2022, 13:32 21531
Назначен председатель правления НК "Казахстан инжиниринг"
Фото: sk.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Решением совета директоров Темиржан Абдрахманов назначается на должность председателя правления АО "Национальная компания "Казахстан инжиниринг". Об этом сообщает пресс-служба премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Сообщается, что Мухтар Керейбаев был освобожден от должности председателя правления АО "НК "Казахстан инжиниринг". 
 
Темиржан Абдрахманов родился в 1987 году в Алматы. Окончил Московский государственный институт международных отношений, Университет Нархоз, Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ. 
 
Трудовую деятельность начал в 2008 году в должности менеджера управления международных проектов и сотрудничества АО "НАК "Казатомпром". 
 
В 2010-2015 годы работал на различных должностях в ТОО "АППАК" (Казатомпром), ЮКО. 
 
В 2015-2017 годы - директор департамента стратегического развития, маркетинга и инноваций АО "Волковгеология" (Казатомпром). 
 
В 2017-2020 годы - заместитель генерального директора АО "Самрук-Казына Контракт". С июня 2020 года по настоящее время являлся заместителем генерального директора АО "Самрук-Казына Бизнес Сервис".
 

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В МО РК разработали изменения в законодательство по вопросам службы в резерве

03.03.2022, 21:24 6151
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Министерством обороны разработан проекта закона "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам введения службы в резерве", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Целью законопроекта является регламентация гарантированного доукомплектования Вооруженных сил военно-обученными резервистами, как в период мобилизации, так и чрезвычайного положения природного или техногенного характера, сообщает пресс-служба МО РК.
 
Принятие проекта закона позволит повысить гарантированное обеспечение воинских частей человеческими ресурсами, создать боеготовые резервные силы.
 
С полным текстом проекта приказа можно ознакомиться на портале открытых нормативных правовых актов до 25 марта текущего года.
 
С 1 марта по 30 июня текущего года в Казахстане пройдет весенняя призывная кампания.
 
1 марта премьер-министр РК Алихан Смаилов подписал постановление правительства от 24 февраля 2022 года "О призыве офицеров запаса на воинскую службу". Планируется призвать в Вооруженные силы 150 офицеров запаса и в Пограничную службу КНБ - 40 офицеров. 
 

В КГД предупредили о рисках при покупке авто из Грузии и Азербайджана

03.03.2022, 19:29 8836
В КГД предупредили о рисках при покупке авто из Грузии и Азербайджана
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - В Комитете государственных доходов МФ РК сообщили, что в последнее время участились случаи ввоза иностранных транспортных средств для личного пользования из Грузии и Азербайджана, пребывающих на территорию Казахстана с освобождением от уплаты таможенных платежей и налогов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Такие автомашины в случае ввоза для временного пользования в течение года могут не уплачивать таможенные платежи и налоги.
 

Приобретать временно ввезенные транспортные средства, а также эксплуатировать такие машины на территории Казахстана можно только после таможенный очистки и соответственно уплаты причитающихся таможенных пошлин и налогов", - напомнили в КГД.

 
В ведомстве добавили, что после ввоза иностранных авто для личного пользования, иностранцы, которые их завезли, через определенное время выезжают с территории Казахстана (в основном это граждане Грузии и Азербайджана). Это дает основание полагать, что эти автомобили были завезены на территорию ЕАЭС уже с целью передачи гражданину РК и поставки на учет на территории Казахстана без каких-либо уплат таможенных пошли и налогов.
 
Всего с 2020 года до настоящего времени на территорию РК ввезено 4157 автотранспортных средств из Грузии и Азербайджана, из них 2130 просрочили срок временного нахождение на территории РК.
 
В КГД напоминают, что временно ввезенные транспортные средства на таможенную территорию ЕАЭС, из третьих стран, по своему статусу являются иностранными товарами (то есть не являются товарами ЕАЭС) и находятся под таможенным контролем.
 
На таможенную территорию Евразийского экономического союза допускается временный ввоз иностранными физическими лицами транспортных средств для личного пользования, зарегистрированных в государстве, не являющемся членом Евразийского экономического союза, на срок не более одного года.
 
При этом, продажа по доверенности таких авто под запретом и правом управления этим транспортным средством обладает только сам декларант.
 
По окончанию срока временного ввоза автомобили должны покинуть территорию ЕАЭС и при не вывозе автомобилей в срок будут приниматься соответствующие меры согласно действующего законодательства ЕАЭС.
 
Проработка вопроса по выявлению нарушений в отношении этих авто будут осуществляться совместно с сотрудниками Комитета административной полиции МВД РК после истечения срока временного ввоза (предусмотрен административный штраф в размере 15 МРП, а также предусмотрено взыскание таможенных платежей за нарушение срока временного ввоза в стоимости полного таможенного оформления данных транспортных средств).
 

Токаев поручил пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год

03.03.2022, 17:56 12036
Токаев поручил пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Касым-Жомарт Токаев сегодня на заседании Высшего совета по реформам поручил правительству пересмотреть республиканский бюджет на 2022 год с учетом применяемых санкций в отношении России, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Созданный правительством оперативный штаб по координации антикризисных мер должен провести детальный анализ влияния на отрасли экономики Казахстана. Предстоит смоделировать различные сценарии развития ситуации, а также сформулировать единый план дальнейших действий", - заявил президент. 

 
По его словам, правительство должно работать в этом направлении оперативно и в тесном диалоге с бизнес-сообществом.
 
В рамках основной части заседания Высшего совета были рассмотрены три вопроса: об укреплении доходной части государственного бюджета, совершенствовании инвестиционной политики, реформировании АО "Самрук-Казына".
 
По первому вопросу, касающемуся подходов к укреплению доходной части государственного бюджета, с докладом выступил министр национальной экономики Алибек Куантыров.
 
По его словам, с целью обеспечения дополнительных поступлений в бюджет предлагается увеличить ставки налога на добычу полезных ископаемых в среднем в 3 раза по всем видам твердых полезных ископаемых, что позволит нарастить поступления в бюджет на 300 млрд тенге.
 
Министр предложил также внедрить меры, направленные на пресечение вывода капитала, и увеличить налогообложение прибыли иностранных компаний и цифрового майнинга. Кроме того, дополнительные поступления в госбюджет призваны обеспечить меры контроля за трансфертным ценообразованием, усиление таможенного и налогового контроля.
 
По итогам доклада Касым-Жомарт Токаев заявил о том, что правительству следует детально проработать вопросы международного налогообложения и трансфертного ценообразования вместе с инвесторским сообществом.
 
Далее был рассмотрен вопрос о формировании новых подходов к инвестиционной политике. В рамках концепции инвестиционной политики предусматривается дальнейшее развитие инвестиционной экосистемы, содействие росту инвестиционной активности частного сектора и глубокая интеграция в глобальные цепочки создания стоимости.
 

О ходе реформирования АО "Самрук-Казына" отчитался председатель правления фонда Алмасадам Саткалиев. Он обозначил такие ключевые приоритеты программы, как обеспечение прозрачности процесса закупок, устранение барьеров для участников рынка переработки и маркетинга нефти, газа, угля, электроэнергии. Наряду с этим пересмотрена кадровая политика, оптимизирован управленческий персонал. Такие компании, как АО "КазМунайГаз", АО "Эйр Астана", АО "KEGOC", АО "QazaqGaz", будут выведены на IPO. Благодаря этому "Самрук-Казына" сможет направить в Национальный фонд 500 млрд тенге",- сообщает Акорда.

 
Программа предполагает привлечение качественных инвестиций на сумму более 8 миллиардов долларов США, открытие 24 новых производств общей стоимостью 4 триллиона тенге и создание 5 000 новых рабочих мест. Для каждой портфельной компании будут разработаны предложения по повышению эффективности деятельности и оптимизированы маршруты поставок, а также приняты антикоррупционные меры. К примеру, планируется расторгнуть договоры с 44 посредниками, участвующими в процессе поставок электроэнергии предприятиям фонда. Экономический эффект от этой процедуры только в этом году превысит 2 миллиарда тенге.
 
По итогам заседания глава государства поручил на базе экономического анализа подготовить пакет мер поддержки предприятий и в случае необходимости отдельных групп населения. Также будет пересмотрен республиканский бюджет на этот год. 

Ранее сообщалось, что в Казахстане создан оперативный штаб по антикризисным мерам при правительстве. Он будет рассматривать и решать проблемные вопросы, возникающие в экономике и бизнесе, связанные с наложением пакета санкций на Российскую Федерацию и их влиянием на экономику Казахстана. 
 

Умаров поручил МИОР узаконить институт петиций в Казахстане

03.03.2022, 17:35 12806
Умаров поручил МИОР узаконить институт петиций в Казахстане
Фото: pexels.com
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Министр информации и общественного развития РК Аскар Умаров сегодня на коллегии ведомства распорядился разработать пакет документов по узакониванию института петиций в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Разработать необходимый пакет документов для узаконивания института петиций в Казахстане после принятия законопроекта "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественного контроля", - цитирует главу МИОР РК Zakon.kz.



Напомним, 12 января, после беспорядков, Умаров заявил, что Министерство информации и общественного развития РК намерено усилить мониторинг интернет-пространства и соцсетей на предмет выявления радикального религиозного контента. 
 

Оралов представил будущего депутата партии "Аманат" Аманжола Алтая

03.03.2022, 16:10 15841
Оралов представил будущего депутата партии "Аманат" Аманжола Алтая
Фото: facebook/Асхат Оралов
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Исполнительный секретарь партии "Аманат" Асхат Оралов сегодня представил будущего депутата партии - мажилисмена парламента РК Аманжола Алтая, передает KAZAKHHSTAN TODAY. 
 

Аманжола Алтая знаю давно. Я знаю не только известного поэта, но и гражданина, который всегда выступает за интересы народа. Человек, который всегда был рядом со страной, и умел быть с партией даже в трудную минуту, и был примером для молодежи, идущей по его стопам", - написал Оралов в Facebook

 
По его словам, Алтаю сегодня был передан свободный мандат партии. Соответствующее решение направлено в Центральную избирательную комиссию РК.
 

Уверен, что он внесет свой особый вклад в реализацию задач, стоящих сегодня перед нашей партией", - написал Оралов. 


Ранее сообщалось, что партия Nur Otan была официально переименована в Amanat. 
 

Токаев и Мирзиеев обсудили торговое сотрудничество на фоне обострения геополитической ситуации

03.03.2022, 15:07 17801
Токаев и Мирзиеев обсудили торговое сотрудничество на фоне обострения геополитической ситуации
Фото: akorda.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Сегодня состоялся телефонный разговор главы государства Касым-Жомарта Токаева с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Лидеры двух стран подробно обсудили состояние торгово-экономических связей в контексте нынешнего обострения геополитической ситуации, сообщает пресс-служба Акорды. 
 
Собеседники отметили важность реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита Мирзиеева в Казахстан.
 
Также президенты договорились о дальнейшем взаимодействии правительств двух стран с целью наращивания двустороннего торгово-экономического сотрудничества, а также нивелирования новых вызовов и рисков.
 

Законопроект по вопросам воинской службы сенат вернул в мажилис

03.03.2022, 14:49 18931
Законопроект по вопросам воинской службы сенат вернул в мажилис
Фото: gov.kz
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Сегодня в ходе заседания верхней палаты парламента сенаторы вернули законопроект по вопросам воинской службы в мажилис, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Законопроект предусматривает вопросы соцзащиты сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, регламентирует некоторые вопросы прохождения ими службы, сообщили в пресс-службе палаты.
 
При рассмотрении в сенате в документ было решено внести ряд поправок, связанных с необходимостью обеспечения комплексного подхода в вопросах регулирования прав военнослужащих. В связи с этим на заседании палаты законопроект был возвращен в мажилис.
 

Работа военнослужащих и сотрудников специальных государственных органов очень ответственна. Поэтому правовая, материальная и социальная защита их и членов их семей - одна из важных задач государства. Данный законопроект предусматривает дополнительные меры поддержки военнослужащих в вопросе жилищных отношений, а также совершенствование порядка прохождения службы военными и сотрудниками специальных государственных органов", - сказал Маулен Ашимбаев в ходе заседания.

 
Законопроектом совершенствуется порядок жилищных выплат, обеспечения жилищем сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, а в случае их гибели - членов семей. Теперь сотрудники спецгосорганов и военнослужащие, у которых в семье есть ребенок с инвалидностью, в том числе ребенок с инвалидностью с детства независимо от возраста, смогут приватизировать безвозмездно занимаемые ими служебные жилища. Таким образом, принятие законопроекта позволит улучшить социальную защищенность сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих, а также членов семьи - в случае их гибели.
 
Кроме того, дополняются обязанности военнослужащих в части соблюдения ими служебной этики, обеспечения сохранности военного имущества и другие. На правительство возлагается порядок определения военно-патриотического воспитания граждан. Эти и другие нормы прописаны в законопроекте "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам воинской службы и жилищных отношений сотрудников специальных государственных органов и военнослужащих".
 
Законопроект будет принят парламентом и направлен на подпись президенту Казахстана, если мажилисмены согласятся с поправками сената.
 

Токаев провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры

03.03.2022, 12:52 19761
Токаев провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры
Фото: Акорда
НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - Президент РК Касым-Жомарт Токаев в режиме видеоконференции провел совещание с руководством Генеральной прокуратуры, в ходе которого представил нового руководителя надзорного ведомства Берика Асылова, сообщила пресс-служба Акорды, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Президент поблагодарил бывшего генерального прокурора Гизата Нурдаулетова за проделанную работу и пожелал ему успехов на новом месте.
 
Подчеркнув, что одним из наиболее востребованных запросов общества является неукоснительное соблюдение закона, глава государства поставил перед прокуратурой задачу тщательно и всесторонне расследовать январские события. В ходе совещания Касым-Жомарт Токаев подчеркнул необходимость обеспечения законности и соблюдения прав граждан при осуществлении следственных действий. Он поручил принять своевременные меры по привлечению виновных к ответственности, оперативно реагировать на поступающие сообщения, а также информировать население о ходе расследования.
 
Президент заявил о важности на корню устранить такие средневековые явления, как пытки и жестокое обращение. Генеральной прокуратуре поручено выработать предложения, направленные на усиление ответственности за антигуманное отношение к подследственным и заключенным.
 
По словам главы государства, для устранения угроз общественно-политической стабильности и разрешения социальных конфликтов нужны новые идеи и подходы, которые найдут поддержку в обществе, а также новые кадры с новым мышлением.

 

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