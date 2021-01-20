Система Orphus

Новые министры принесли присягу

19.01.2021 14311
Новые министры принесли присягу
Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проходит первое заседание вновь назначенного правительства. На заседании новые министры по очереди вышли к трибуне и дали присягу, передает Kazakhstan Today.
 
Напомним, 18 января президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан". Большая часть прежних руководителей ведомств сохранили свои кресла. 
 
Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан. 
 
Роман Скляр и Ералы Тугжанов вновь назначены заместителями премьер-министра. 
 
Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, Галымжан Койшыбаев - руководителем канцелярии премьер-министра. 
 
Серик Шапкенов сменил Биржана Нурымбетова в кресле министра труда и социальной защиты населения. 
 
Министерство национальной экономики возглавил Асет Иргалиев, ранее ведомством руководил Руслан Даленов. 
 
Руководители других министерств не изменились: Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны; Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел; Аида Балаева - министром информации и общественного развития; Сапархан Омаров - министром сельского хозяйства; Марат Бекетаева - министром юстиции; Асхат Аймагамбетов - министром образования и науки; Алексей Цой - министром здравоохранения; Бейбут Атамкулов - министром индустрии и инфраструктурного развития; Ерулан Жамаубаев - министром финансов; Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта; Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции; Юрий Ильин - министром по чрезвычайным ситуациям; Багдат Мусин - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов; Нурлан Ногаев - министром энергетики. 
 
 

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства

Комментарии

новости по теме

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая