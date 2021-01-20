Новые министры принесли присягу

Напомним, 18 января президент РК Касым-Жомарт Токаев подписал указ "О составе правительства Республики Казахстан". Большая часть прежних руководителей ведомств сохранили свои кресла.
Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.
Роман Скляр и Ералы Тугжанов вновь назначены заместителями премьер-министра.
Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, Галымжан Койшыбаев - руководителем канцелярии премьер-министра.
Серик Шапкенов сменил Биржана Нурымбетова в кресле министра труда и социальной защиты населения.
Министерство национальной экономики возглавил Асет Иргалиев, ранее ведомством руководил Руслан Даленов.
Руководители других министерств не изменились: Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны; Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел; Аида Балаева - министром информации и общественного развития; Сапархан Омаров - министром сельского хозяйства; Марат Бекетаева - министром юстиции; Асхат Аймагамбетов - министром образования и науки; Алексей Цой - министром здравоохранения; Бейбут Атамкулов - министром индустрии и инфраструктурного развития; Ерулан Жамаубаев - министром финансов; Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта; Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции; Юрий Ильин - министром по чрезвычайным ситуациям; Багдат Мусин - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов; Нурлан Ногаев - министром энергетики.
Напомним, ранее Аскар Мамин был назначен премьер-министром РК.
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