Новые министры принесли присягу

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В Нур-Султане проходит первое заседание вновь назначенного правительства. На заседании новые министры по очереди вышли к трибуне и дали присягу, передает Kazakhstan Today.

Алихан Смаилов назначен первым заместителем премьер-министра Республики Казахстан.

Роман Скляр и Ералы Тугжанов вновь назначены заместителями премьер-министра.

Мухтар Тлеуберди назначен заместителем премьер-министра - министром иностранных дел, Галымжан Койшыбаев - руководителем канцелярии премьер-министра.

Серик Шапкенов сменил Биржана Нурымбетова в кресле министра труда и социальной защиты населения.

Министерство национальной экономики возглавил Асет Иргалиев, ранее ведомством руководил Руслан Даленов.

Руководители других министерств не изменились: Нурлан Ермекбаев назначен министром обороны; Ерлан Тургумбаев - министром внутренних дел; Аида Балаева - министром информации и общественного развития; Сапархан Омаров - министром сельского хозяйства; Марат Бекетаева - министром юстиции; Асхат Аймагамбетов - министром образования и науки; Алексей Цой - министром здравоохранения; Бейбут Атамкулов - министром индустрии и инфраструктурного развития; Ерулан Жамаубаев - министром финансов; Актоты Раимкулова - министром культуры и спорта; Бахыт Султанов - министром торговли и интеграции; Юрий Ильин - министром по чрезвычайным ситуациям; Багдат Мусин - министром цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности; Магзум Мирзагалиев - министром экологии, геологии и природных ресурсов; Нурлан Ногаев - министром энергетики.

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