О последствиях банкротства рассказали в Минфине

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Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По проекту закона о банкротстве физических лиц если должник будет признан банкротом, то в течение 5 лет банк откажет ему в получении нового кредита, рассказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов.
По его словам, по истечении 5 лет, если должник опять получит кредит и опять допустит просрочку, повторное банкротство предусматривается только по истечении 7 лет с первой даты. В этом случае человек при повторном обращении за кредитом еще 2 года должен будет платить.
Помимо этого предусматривается процедура финансового мониторинга. Это процедура наблюдения за финансовым состоянием должника. Сейчас нередки случаи, когда после завершения корпоративного банкротства руководители этих обанкроченных предприятий начинают на себя различное имущество оформлять, которое раньше было выведено из этих компаний. Это признак преднамеренного банкротства, которое как раз таки свидетельствует об обмане кредиторов и ненадлежащем поведении. Поэтому этот инструмент финансового мониторинга - для сдерживания таких попыток обмана кредиторов", - подчеркнул спикер.
Он отметил, что 7 лет - это мировая практика.
В некоторых странах повторное банкротство невозможно до 10 лет. То есть по максимуму стараются должников предостеречь от повторных событий", - отметил Миятов.
Он также уточнил, что банкротство не предусматривается, если есть судебное решение. Например, о взыскании алиментов либо о возмещении материального ущерба в пользу физического лица или государства.
Ранее сообщалось, что только в Алматы более миллиона жителей имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики.