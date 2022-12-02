Система Orphus

О последствиях банкротства рассказали в Минфине

01.12.2022, 16:38 30326
О последствиях банкротства рассказали в Минфине
Фото: Depositphotos
Ведомство планирует ввести финансовый мониторинг для сдерживания обмана кредиторов
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - По проекту закона о банкротстве физических лиц если должник будет признан банкротом, то в течение 5 лет банк откажет ему в получении нового кредита, рассказал на брифинге в СЦК заместитель председателя Комитета госдоходов МФ РК Кайрат Миятов.

По его словам, по истечении 5 лет, если должник опять получит кредит и опять допустит просрочку, повторное банкротство предусматривается только по истечении 7 лет с первой даты. В этом случае человек при повторном обращении за кредитом еще 2 года должен будет платить.

Помимо этого предусматривается процедура финансового мониторинга. Это процедура наблюдения за финансовым состоянием должника. Сейчас нередки случаи, когда после завершения корпоративного банкротства руководители этих обанкроченных предприятий начинают на себя различное имущество оформлять, которое раньше было выведено из этих компаний. Это признак преднамеренного банкротства, которое как раз таки свидетельствует об обмане кредиторов и ненадлежащем поведении. Поэтому этот инструмент финансового мониторинга - для сдерживания таких попыток обмана кредиторов", - подчеркнул спикер.


Он отметил, что 7 лет - это мировая практика.

В некоторых странах повторное банкротство невозможно до 10 лет. То есть по максимуму стараются должников предостеречь от повторных событий", - отметил Миятов.


Он также уточнил, что банкротство не предусматривается, если есть судебное решение. Например, о взыскании алиментов либо о возмещении материального ущерба в пользу физического лица или государства.

Ранее сообщалось, что только в Алматы более миллиона жителей имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики.
 

новости по теме

Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области

02.12.2022, 13:46 1951
Нуржигитов сохранил пост акима Жамбылской области
Фото: gov.kz
Акимом Жамбылской области Нуржигитова назначили 7 апреля 2022 года
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Указом главы государства Нуржан Нуржигитов назначен акимом Жамбылской области, сообщает Акорда.

Нуржан Нуржигитов родился в 1967 году.

В 1991 году окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт ордена Трудового Красного Знамени по специальности "инженер-механик", в 2008 году - Жамбылский гуманитарно-технический университет по специальности "экономика".
Кандидат технических наук, почетный профессор Казахского национального аграрного университета.

Карьера:

Трудовую деятельность начал в 1991 году механиком в колхозе имени Максима Горького Жуалынского района.

В разные годы работал:

  • главным инженером агробизнеса имени Толе би;
  • главным специалистом аппарата акима Жуалынского района;
  • руководителем отдела предпринимательства акимата Жуалынского района;
  • главным инспектором, заведующим отделом аппарата акима Жамбылской области;
  • заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
  • руководителем управления, заместителем руководителя департамента Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Жамбылской области;
  • руководителем управления сельского хозяйства акимата Жамбылской области и руководителем управления природных ресурсов и регулирования природопользования акимата Жамбылской области;
  • Занимал пост акима Байзакского района.

С апреля 2021 года по апрель 2022 года работал заместителем акима Жамбылской области.

7 апреля 2022 года был назначен акимом Жамбылской области.
 

Абдыгалиулы сохранил пост акима области Улытау

02.12.2022, 11:48 4851
Абдыгалиулы сохранил пост акима области Улытау
Фото: gov.kz
Он возглавляет регион с июня текущего года
Жезказган. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев переназначил Берика Абдыгалиулы на пост акима области Улытау.

Указом uлавы государства Әбдіғалиұлы Берік назначен акимом области Ұлытау", - сообщает Акорда.


Напомним, Абдыгалиулы возглавляет регион с июня текущего года.

 

Токаев назначил нового акима Западно-Казахстанской области

02.12.2022, 11:07 6511
Токаев назначил нового акима Западно-Казахстанской области
Фото: senate.parlam.kz
На должность главы региона назначен Нариман Турегалиев
Уральск. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев назначил Наримана Турегалиева акимом Западно-Казахстанской области.

Указом главы государства Турегалиев Нариман назначен акимом Западно-Казахстанской области", - информирует Акорда.


Нариман Турегалиев с 2017 года был депутатом сената. В 2016 году занимал должность акима Уральска.

Ранее  пост акима ЗКО занимал Гали Искалиев.
 

Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане

02.12.2022, 08:44 10291
Госорганам поручено в течение трех дней определить наиболее уязвимые ТЭЦ и тепловые сети в Казахстане
Фото: Depositphotos
Будут сформированы оперативные группы для проверки объектов тепло- и электроснабжения
Астана. 2 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Под председательством первого заместителя руководителя администрации президента Республики Казахстан Тимура Сулейменова состоялось первое заседание комиссии по проверке деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к зимнему отопительному сезону, сообщила пресс-служба Акорды.

Рассмотрены оперативные и системные меры по обеспечению бесперебойного теплоснабжения.

По итогам заседания дано поручение категорировать в течение трех дней все энергообъекты по группам риска в соответствии с их комплексным, в том числе техническим, состоянием. По наиболее уязвимым ТЭЦ и тепловым сетям будут подготовлены планы первоочередных действий между собственниками, акиматами и министерствами.

Также поручено сформировать оперативные группы для проверки фактической готовности объектов тепло- и электроснабжения в регионах.

Министерству финансов и Агентству по финансовому мониторингу поручено провести анализ тарифных смет и инвестиционных программ в отношении каждого юридического лица, проверить операции на предмет возможного вывода капитала.

Также будут разработаны поправки в отраслевые законы и подзаконные акты для усиления контрольно-надзорных функций уполномоченных госорганов с целью повышения ответственности владельцев объектов тепло- и энергоснабжения.

Напомним, комиссия была создана по поручению президента РК после крупной аварии на теплосетях в Экибастузе для проверки деятельности центральных и местных исполнительных органов по подготовке к отопительному сезону. Выводы и рекомендации комиссия должна предоставить через 10 дней. В ее состав вошли представители Генеральной прокуратуры, Высшей аудиторской палаты, Агентства по противодействию коррупции и других уполномоченных государственных органов.

Также в других регионах отмечаются проблемы с теплоснабжением, связанные с авариями на теплосетях.

По данным МИИР, на 53% изношены теплосети и сети водоснабжения в Казахстане.

Правительство по поручению президента прорабатывает вопрос передачи проблемных энергетических объектов в госсобственность.
 

В Актау пять строительных компаний привлекли к ответственности

01.12.2022, 19:53 29636
Они привлекали средства граждан в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве"
Актау. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - На территории Актау ведется строительство 96 многоэтажных жилых домов. Из 96 объектов завершены 17, на стадии завершения - 47 (окончены на 90%), на стадии строительства каркаса - 18 и 14 строений - на начальном уровне (до трех этажей).

Прокуратура Мангистауской области установила, что пять строительных компаний привлекали средства граждан для строительства многоквартирных жилых домов в нарушение закона "О долевом участии в жилищном строительстве".

Сделка по привлечению денег физических и юридических лиц для строительства, совершенная в нарушение требований настоящего закона, признается недействительной.

В прокуратуре напомнили, что за продажу квартир без разрешения на привлечения денег дольщиков предусмотрена административная ответственность согласно статье 320 КоАП.

По мерам прокурорского надзора в текущем году к административной ответственности привлечены пять застройщиков с наложением штрафа на сумму 4 млн тенге.
 

Члены семей казахстанских дипломатов смогут работать в Швейцарии

01.12.2022, 19:02 32031
Президент подписал соответствующий закон
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Глава государства подписал закон "О ратификации Соглашения между Правительством Республики Казахстан и Швейцарским Федеральным Советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений", сообщает пресс-служба Акорды.

В Берне 6 сентября 2021 года было подписано соглашение между правительством Республики Казахстан и Швейцарским федеральным советом об оплачиваемой трудовой деятельности членов семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений.

Цель - урегулирование на основе взаимности вопросов, связанных с осуществлением на территориях Казахстана и Швейцарии оплачиваемой трудовой деятельности членами семей сотрудников дипломатических представительств, постоянных представительств при международных организациях и консульских учреждений одной из сторон, официально аккредитованных при другой стороне или международной организации, учрежденной на территории другой стороны.

Это дает возможность членам семей казахстанских дипломатов работать на оплачиваемой основе в Швейцарии.
 

Президент утвердил закон о госбюджете на 2023-2025 годы

01.12.2022, 18:07 34216
Президент утвердил закон о госбюджете на 2023-2025 годы
Фото: Акорда
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев утвердил закон Республики Казахстан "О республиканском бюджете на 2023-2025 годы", сообщает Акорда.

Напомним, ранее бюджет на три года одобрили казахстанские парламентарии.


Общий объем доходов в бюджет планируется: в 2023 году - 13 трлн 911,3 млрд тенге, с превышением на 3 трлн 018,8 млрд тенге; в 2024 году - 15 трлн 020 млрд тенге; в 2025 году - 16 трлн 303,4 млрд тенге.



 

Токаев одобрил соглашение о займе между Казахстаном и МБРР

01.12.2022, 17:52 34331
Согласно документу, банк согласен предоставить сумму в размере 345 млн 700 тысяч евро с целью обеспечения финансирования программы по восстановлению экономики
Астана. 1 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон «О ратификации соглашения о займе (Заем на финансирование политики развития, основанное на частном секторе, и более устойчивое восстановление экономики) между Республикой Казахстан и Международным банком реконструкции и развития, сообщает Акорда.

Согласно документу, банк согласен предоставить сумму в размере 345 млн 700 тысяч евро с целью обеспечения финансирования программы по восстановлению экономики.

В программе заявлены два основных направления:

  • Поддержка более конкурентоспособной экономики, движущей силой которой является более динамичный частный сектор и подотчетный государственный сектор.
  • Создание основы для более устойчивого перехода экономики.

Указ вступает в силу со дня подписания.
 

Читаемое

Новости RT

    Новости Китая

      Ваше мнение

      Министр просвещения РК Асхат Аймагамбетов, говоря о возможном трудоустройстве российских учителей в школы Казахстана, сообщил общественности, что школы полностью укомплектованы и все вакансии уже заняты. Считаете ли Вы, что Казахстану действительно не нужны педагоги?

      Архив опросов