Олжас Бектенов и Хаолян Шу обсудили перспективы создания офиса ПРООН в Алматы

За годы партнерства с ООН в стране реализовано 200 проектов

Фото: primeminister.kz

Рассказать друзьям

Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Генсекретаря ООН, заместителем администратора ПРООН Хаолян Шу, прибывшим для участия в Международном форуме "Астана", сообщает - Премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов провел встречу с заместителем Генсекретаря ООН, заместителем администратора ПРООН Хаолян Шу, прибывшим для участия в Международном форуме "Астана", сообщает primeminister.kz





Стороны обсудили вопросы сотрудничества и реализации совместных проектов в области экологии и повышения устойчивости к изменению климата в регионе Центральной Азии.





Премьер-министр подчеркнул, что достижение целей устойчивого развития ООН является одним из главных приоритетов Казахстана. Задачи по реализации ЦУР интегрированы в ряд стратегических документов. В целом за годы партнерства с ООН в стране реализовано 200 проектов в различных сферах. Ведется работа над 35 проектами в РК.





Внимание уделено перспективам создания субрегионального офиса ПРООН в Алматы, нацеленного на координацию совместных усилий в области укрепления устойчивости Центральной Азии к внешним вызовам. Регион становится одним из ключевых игроков в глобальной торговле и энергетике. В то же время при имеющемся потенциале есть вызовы в виде последствий изменения климата, нехватки воды, внешних экономических потрясений и др.





В свою очередь Хаолян Шу подчеркнул важность всестороннего взаимодействия с Казахстаном для реализации социальных и экологических инициатив ПРООН в регионе.





По итогам встречи стороны подтвердили намерения содействовать развитию партнерства по всем перспективным направлениям.