11.03.2025, 10:29 19851

Озвучены результаты исследования по единому часовому поясу  Дополнено

Озвучены результаты исследования по единому часовому поясу
Фото: Depositphotos
Астана. 11 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Арман Шаккалиев доложил о проведении мониторинга практического влияния единого часового пояса на население, передает корреспондент агентства.

Результаты показывают отсутствие негативного воздействия смены часового пояса на ключевые показатели жизнедеятельности населения. Вместе с тем в ходе обсуждений в регионах депутаты маслихатов поддержали инициативу по оптимизации рабочего времени путем корректировки рабочих графиков", - сказал министр.


По его словам, методология проведения исследований охватывает более 40 метрик и показателей по оценке воздействия смены часового пояса на здоровье населения, энергопотребление, трудовую эффективность, успеваемость учащихся, уровень ДТП, преступности и другие аспекты.

На сегодня в ряде районов ВКО (Катон-Карагайский, Маркакольский, Улькен Нарынский, Зайсанский, Тарбагатайский, Самарский, Курчумский) успешно проведена корректировка рабочего графика с 8.00 до 17.30, которая получила положительную оценку и поддержку со стороны жителей (...) При необходимости указанный опыт будет применяться в других регионах местными исполнительными органами"", - отметил Шаккалиев.


Дополнено 11.03.2025, 13.00

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек рассказал, сколько денег было потрачено на проведение исследования.

В прошлом году была критика по поводу стоимости отдельного научного исследования. Заявка от Министерства здравоохранения составляла около 161 миллион тенге, когда мы объявили конкурс, пересмотрели, - сумма оказалась в районе 60 миллионов. В итоге мы решили этот конкурс не проводить, деньги из бюджета не были потрачены. Мониторинг был выполнен за счет средств научных институтов, экспертов министерств - Минэнерго, Минздрава, МНВО, акиматов, Минтруда, а также других профильных ведомств", - сообщил министр.


По его словам, начальная сумма была заложена в рамках программно-целевого финансирования как долгосрочный грант, который выдается на три года. Однако, как отметил Саясат Нурбек это слишком долго. Поэтому было предложено собрать все доступные данные профильных ведомств, объединить и проанализировать их.

Думаю, в скором времени мы увидим реакцию парламента - будет проведено отдельное слушание, и окончательное решение будет объявлено", - заключил глава МНВО.


Напомним, первого марта 2024 года в полночь жители Астаны, Алматы, Шымкента, Акмолинской, Алматинской, Жамбылской, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской, Северо-Казахстанской, Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Абайской, Жетысуской и Улытауской областей перевели время на час назад, с UTC+6 на UTC+5.

После смены часового пояса произошел сбой в работе спецЦОНов и столичного аэропорта. Также у некоторых казахстанцев изменилась дата рождения в электронном удостоверении личности и свидетельствах о рождении.

Стоит отметить, что большинство жителей Казахстана выступили против перевода времени. По результатам опроса Kazakhstan Today свыше 60% респондентов проголосовало против перехода Казахстана на единый часовой пояс. Казахстанцы запустили петицию о возврате прежнего часового пояса, которая за короткое время набрала необходимые для рассмотрения 50 тысяч голосов. 2 августа Минторговли отказало в удовлетворении петиции.

В ходе рассмотрения петиции выступавшие отмечали, что научная проработка "часовой" реформы, если она вообще была, прошла в совершенно закрытом режиме. Им не удалось найти в открытом доступе исследования казахстанских ученых, разрабатывавших реформу. Более того, научный статус некоторых из так называемых экспертов вызывал вопросы. У тех, кто позиционировался в качестве ученого, не обнаружилось никаких публикаций в серьезных научных изданиях.

После перевода часов казахстанцы стали массово жаловаться на перебои со сном, плохое самочувствие и неудобство нового времени.

Также жители страны отмечали рост потребления электроэнергии, однако в Минэнерго уверяют, что перевод часового пояса не повлиял на энергопотребление страны. Между тем эксперт Научно-исследовательского института аудиторской деятельности и финансовой отчетности Данияр Нурсеитов заявил, что перевод времени следует рассматривать в контексте подхода "тариф в обмен на инвестиции", вероятно, предложенного такими компаниями, как McKinsey или BCG. По его словам, этот подход сводится к тому, что недостающие инвестиции фактически изымаются из карманов населения. Перевод времени, как отметил эксперт, способствует увеличению таких "инвестиций", превращая население в источник финансирования энергетики.

Центр исследований "Сандж" провел социологическое исследование о влиянии на граждан единого часового пояса в Казахстане. Его результаты показали, что единый часовой пояс повлиял отрицательно на 11,5 млн казахстанцев. Изменение времени негативно сказалось на здоровье, самочувствии, сне, безопасности, торговле, выросло количество ДТП, отмечается рост потребления электроэнергии. Наиболее сильно это ощущается в восточных областях.

Министр здравоохранения РК Акмарал Альназарова заявила, что только спустя три года министерство сможет предоставить научно обоснованную информацию об изменении состояния здоровья казахстанцев из-за смены часового пояса.

В ноябре министр науки и высшего образования Казахстана Саясат Нурбек сообщил, что в Казахстане проведут исследование влияния на здоровье людей перехода на единый часовой пояс. На исследование планировалось направить 160 миллионов тенге. Позже сумма была снижена до 54 млн тенге. Конкурс на научное исследование стартует 26 декабря и продлится до 25 января 2025 года. Исследование по единому часовому поясу намерены завершить к марту 2025 года.

В конце ноября в разделе "Опросы" мобильного приложения еGov mobile казахстанцам предлагалось ответить на пять вопросов, касающихся перевода времени. Однако спустя несколько дней данный опрос пропал из приложения. Министр науки и высшего образования объяснил, почему опрос так быстро исчез с платформы. По его словам, рекомендуемая выборка составляла 200 тысяч человек, а эти цифры удалось набрать за три дня.

Между тем в опросе, проведенном бюро экспресс-мониторинга общественного мнения DEMOSCOPE с 27 ноября по 11 декабря 2024 года, большинство казахстанцев высказались против единого часового пояса. Наибольшее недовольство выразили жители восточных и центральных регионов, а также крупнейших городов - Алматы и Астаны.

Ряд граждан подали обращения в Конституционный суд о нарушениях их прав в связи с принятием постановления о введении единого часового пояса.

Житель Восточно-Казахстанской области юрист Серикжан Ахметжанов подал иск об отмене постановления правительства о переходе страны на единый часовой пояс. 18 декабря суд отказал в удовлетворении иска. Позже в суде Астаны прокомментировали решение по делу, сообщив, что "довод об изменении более половины текста нормативно-правового акта не подтвердился, данный довод не может служить основанием для признания постановления правительства незаконным, так как процедура издания НПА ответчиком не нарушена". 25 февраля суд Астаны оставил без удовлетворения жалобу по иску к правительству о переводе времени.

Необходимо отметить, что в казахстанском обществе вопрос перевода времени стал одним из самых обсуждаемых в 2024 году и остается им до сих пор.

Недавно исполнился год, как Казахстан перевели на единый часовой пояс.
 
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Теги:Исследованиечасовой поясВремя

новости по теме

12.03.2025, 20:48 726

В Минэнерго РК сделали заявление после публикаций ряда иностранных СМИ

Ведомство продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств
В Минэнерго РК сделали заявление после публикаций ряда иностранных СМИ
Фото: Depositphotos
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство энергетики РК в ответ на публикации ряда иностранных СМИ заявило о полной приверженности соглашению ОПЕК+.

Ведомство продолжает целенаправленную работу по выполнению обязательств, включая компенсацию объемов, добытых сверх установленных квот.

При этом текущее превышение квот в феврале обусловлено технологическими процессами в рамках проекта будущего расширения (ПБР) на Тенгизском месторождении. Данный проект носит долгосрочный характер и направлен на обеспечение стабильных поставок энергоресурсов, а также на выполнение наших среднесрочных обязательств", - говорится в сообщении Минэнерго.


Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев провел переговоры с крупнейшими акционерами и недропользователями страны. В ходе обсуждений был подтвержден график выполнения обязательств по соглашению ОПЕК+, а также согласованы меры по компенсации объемов, добытых сверх установленных квот.

Республика Казахстан приняла необходимые меры для компенсации временного увеличения добычи. В ближайшей перспективе объемы будут скорректированы таким образом, чтобы полностью соответствовать установленным лимитам. Необходимо также учитывать, что на долю Казахстана приходится всего 1,5% от мировой добычи нефти, а в рамках ОПЕК+ - около 3%. Эти показатели демонстрируют, что Казахстан не оказывает критического влияния на глобальный баланс спроса и предложения, однако, несмотря на это, наша страна остается надежным партнером и выполняет взятые обязательства", - сообщили в ведомстве.


В Минэнерго подчеркнули, что Казахстан неизменно поддерживает стабильность мирового нефтяного рынка и полностью привержен соглашениям ОПЕК+.

Мы продолжаем тесное сотрудничество с партнерами и готовы к дальнейшему выполнению согласованных решений. Любые дальнейшие планы по развитию нефтедобывающей отрасли Казахстана, будут реализованы исключительно в строгом соответствии с международными обязательствами страны и с учетом ситуации на мировом рынке", - добавили в МЭ.


Ранее вице-министр энергетики Алибек Жамауов заявил, что в марте Казахстан намерен сократить добычу нефти в рамках обязательств ОПЕК+.
 
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Теги:ЗаявлениеОПЕКМинэнерго
12.03.2025, 20:29 1716

"Казахтелеком" подписал меморандумы с China Telecom, China Unicom и PCCW

Документы предусматривают создание международного телеком-хаба на территории Казахстана
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - На крупнейшей технологической конференции Mobile World Congress в Барселоне "Казахтелеком" заключил соглашения о сотрудничестве с ведущими телекоммуникационными компаниями - China Telecom, China Unicom и PCCW.

Документы предусматривают создание международного телеком-хаба на территории Казахстана, что позволит стране усилить позиции на глобальном цифровом рынке, привлечь зарубежные инвестиции и развивать отрасль без дополнительной нагрузки на госбюджет.

Подписание меморандумов стало логичным продолжением стратегической работы "Казахтелекома" по наращиванию транзитного потенциала и развитию маршрутов интернет-трафика между Европой и Азией.

Напомним, с 3 по 6 марта в Барселоне прошел Mobile World Congress (MWC) 2025 - крупнейшее событие в мире технологий и связи. В этом году главными темами стали генеративный искусственный интеллект, умные города, IoT, 5G, кибербезопасность и eSIM. Конгресс собрал лидеров индустрии, инвесторов и инновационные стартапы со всего мира.
 
12.03.2025, 19:42 1296

Казахстан и Сьерра-Леоне договорились об отмене виз

Представители обеих стран смогут находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан утвердил соглашение с Сьерра-Леоне, согласно которому владельцы дипломатических и служебных паспортов освобождаются от визовых требований.

Документ был подписан в Нью-Йорке 26 сентября 2024 года, а постановление вступает в силу со дня подписания. Теперь представители обеих стран смогут свободно въезжать, следовать транзитом и находиться на территории друг друга без визы до 30 дней в течение 180-дневного периода.

Соглашение также распространяется на дипломатов, консульских сотрудников и их семьи, позволяя им пребывать в стране в течение всего срока аккредитации. При этом дипломатический или служебный паспорт должен оставаться действительным минимум шесть месяцев с момента въезда.
 
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Теги:КазахстанВизаАфрика
12.03.2025, 18:27 8221

Новые механизмы соцподдержки нуждающихся граждан рассмотрели в правительстве

Рассмотрен переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В правительстве обсудили совершенствование системы социальной поддержки населения, сообщает пресс-служба кабмина.

Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова представила новые подходы, основанные на цифровых решениях, что позволит исключить дублирование мер поддержки и повысить эффективность распределения социальных благ согласно принципу "социальной справедливости", - говорится в сообщении.


По состоянию на март в Казахстане более 4 млн получают различные виды соцподдержки, включая адресную помощь, выплаты многодетным семьям, пособия по инвалидности, дородовые и послеродовые выплаты, поддержку малоимущих и др.

При этом анализ данных Цифровой карты семьи демонстрирует, что только 564 тыс. граждан относятся к категориям, находящимся в тяжелой жизненной ситуации. В этой связи рассмотрен механизм, нацеленный на переход от категориального принципа оказания соцпомощи к критериям реальной нуждаемости", - пояснили в правительстве.


В правительстве также намерены решить проблему региональных диспропорций в охвате нуждающихся граждан. В частности, озвучены идеи по унификации видов и количества выплат вне зависимости от регионов и городов.

Глава правительства Олжас Бектенов подчеркнул, что приоритетом данной работы является переход граждан из категории нуждающихся в категорию с удовлетворительным уровнем жизни.

Он поручил Министерству труда и соцзащиты населения и Министерству цифрового развития в ближайшее время завершить работу по детальному анализу благосостояния для оценки уровня нуждаемости. Отдельную работу поручено провести по гражданам, которые не отражены в системе нуждающихся.
 
12.03.2025, 17:56 10706

Подготовка к параду в честь юбилея Победы: в Минобороны предупредили о переброске военной техники   

В связи с передвижением военной техники на отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения
Подготовка к параду в честь юбилея Победы: в Минобороны предупредили о переброске военной техники
Фото: МО РК
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В связи с подготовкой и проведением военного парада в Астане, посвященного 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, с 13 марта планируется переброска личного состава и передвижение военной техники как железнодорожным транспортом, так и своим ходом, сообщает Министерство обороны РК.


На отдельных участках дорог в некоторых регионах страны могут быть временные ограничения дорожного движения. Также с 22 апреля по 7 мая 2025 года в городе Астане будут кратковременные ограничения использования воздушного пространства для проведения тренировочных полетов военной авиации. В связи с этим возможны изменения в расписании авиарейсов. Мы рекомендуем гражданам заранее уточнять информацию о рейсах", - предупредили в военном ведомстве.


Казахстанцев просят с пониманием отнестись к введенным ограничениям, воздерживаться от распространения недостоверной информации и обращаться только к официальным источникам.

Напомним, военный парад, посвященный 80-летию Победы, пройдет 7 мая в Астане.
 
12.03.2025, 17:04 13491

Заявление таксопарков по поводу повышения НДС прокомментировали в Миннацэкономики

В ведомстве заявили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения
Заявление таксопарков по поводу повышения НДС прокомментировали в Миннацэкономики
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Министерство национальной экономики прокомментировало заявление таксопарков о влиянии бюджетно-налоговой реформы на их деятельность.

В ведомстве напомнили, что в новом пакете поправок к проекту Налогового кодекса, представленном на рассмотрение в мажилис 20 февраля 2025 года, для самих таксистов предусмотрен льготный режим налогообложения.

Этот режим будет применяться без уплаты налогов: НДС и другие налоги не возникают, ставка ИПН обнулена. Они будут уплачивать единый платеж в 4%, который включает только пенсионные взносы, соцотчисления и медстрахование. Можно пользоваться этим режимом без регистрации ИП. Поэтому для самих таксистов нагрузка не увеличится", - подчеркнули в министерстве.


Кроме того, таксисты могут работать напрямую с оператором интернет-платформы ("Яндекс" и т.д.) без посредничества таксопарков.

В ведомстве также отметили, что, по данным КГД, по итогам 2024 года по виду деятельности "такси", в том числе по предоставлению в аренду, порядка 15 тыс. налогоплательщиков применяют режим упрощенной декларации, из них только 924 лица превышают порог 15 млн тенге.

То есть снижение порога с обязательством по уплате НДС коснется только 6% из них. Это те крупные таксопарки, которые должны платить НДС", - пояснили в МНЭ.


Что касается оператора интернет-платформы, то он является плательщиком НДС, напомнили в министерстве, отметив, что цены на рынке услуг такси формируются на основе рыночных отношений, в зависимости от конкуренции, спроса и предложений.

Ранее глава Казахстанской ассоциации налоговых консультантов Сакен Карин в ходе круглого стола в мажилисе заявил, что повышение ставки НДС приведет к сокращению субъектов предпринимательства и росту цен.

Напомним, в правительстве РК предложили увеличить действующую ставку НДС и снизить порог для постановки на учет по данному налогу. Однако президент Токаев заявил, что предложенная правительством ставка НДС была завышена, и поручил кабмину дополнительно проработать вопрос по ставке.

20 февраля стало известно, что предложение об увеличении ставки НДС до 16% было внесено в парламент.

Участники финансового сектора ожидают ускорения инфляции на фоне налоговых реформ.
 
12.03.2025, 15:47 20021

В МВД прокомментировали действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы

В МВД прокомментировали действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы
Фото: Кадр из видео
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - В кулуарах мажилиса парламента вице-министра внутренних дел РК Санжара Адилова попросили прокомментировать действия полицейских во время захвата заложницы в аэропорту Алматы, передает корреспондент агентства.

Сотрудники полиции находились на месте происшествия, ситуация была очень опасная - это многолюдный стратегический объект. Подозреваемый прямо заявил, что он произведет взрыв. Никаких фактов того, что "они прятались за спинами", - это полная дезинформация. Полицейские находились на месте, исполняли свои служебные обязанности", - заявил вице-министр.


Он отметил, что проводится служебное расследование.

Напомним, 7 марта неадекватный мужчина напал на сотрудницу досмотра в предполетной зоне аэропорта Алматы. Сотрудники досмотра службы авиационной безопасности МАА попросили его предъявить документы, в ответ на что он схватил сотрудника досмотра за волосы и стал угрожать ножом.

Через 7 минут злоумышленника обезвредили благодаря провожающему, который выхватил из рук агрессора нож. 67-летний дебошир задержан, возбуждено уголовное дело. Обезвредившего дебошира мужчину наградили медалью. Позже стало известно, что напавший на сотрудницу аэропорта в прошлом году ударил в автобусе девушку за громкий разговор по телефону.

В Министерстве внутренних дел Казахстана заявили, что три уголовных дела возбуждено после нападения на сотрудницу аэропорта Алматы.
 
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Теги:АэропортЗаложницаполицейские
12.03.2025, 11:44 42141

Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе

Планируется сокращение гарантированного объема бесплатной медпомощи в два раза
Взносы в систему ОСМС пересмотрят в мажилисе
Фото: ФОМС
Астана. 12 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты мажилиса парламента приняли в работу законопроект по вопросам обязательного социального медицинского страхования, передает корреспондент агентства.

Проект закона предусматривает формирование единого пакета медицинской помощи к 2028 году и сокращение ГОБМП в два раза. Для работодателей и работников предлагается увеличить верхний предел дохода для уплаты взносов в систему ОСМС с 10-кратного до 50-кратного размера МЗП", - выступил депутат нижней палаты Асхат Аймагамбетов.


При этом, согласно документу, уплата взносов ОСМС за безработных и лиц, относящихся к кризисному и экстренному уровням социального благополучия, будет осуществляться за счет средств местного бюджета.

Ранее сообщалось, что почти половина населения Казахстана неудовлетворена качеством медуслуг. В ФСМС выявили многомиллиардные нарушения.

Напомним, Минздрав планирует с 2026 года повысить верхний предел исчисления взносов в систему ОСМС в 5 раз.

Ранее ведомство уже выступало с подобным предложением, однако предложенный законопроект по увеличению в 5 раз верхнего предела взносов на обязательное социальное медицинское страхование вызвал возмущение казахстанцев.

Эксперты выразили мнение, что казахстанская система ОСМС дискредитирована в глазах населения. Основные недостатки системы - недофинансирование, непрозрачность и неустойчивость.

Президент Касым-Жомарт Токаев дал поручение взять на жесткий контроль функционирование системы медстрахования. На расширенном заседании правительства в начале года глава государства поручил проработать законопроект по совершенствованию системы ОСМС до конца текущей сессии.

В июле проведенный аудит ФСМС выявил процедурные нарушения более чем на 32 млрд тенге, в числе которых неэффективное планирование и использование средств.

Ранее в самом фонде выявили более 440 случаев фиктивных медуслуг почти на 200 млн тенге.
 
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