Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии - Токаев

Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония", - написал в Twitter глава государства.
Он отметил, что в данном вопросе нужно обеспечить прозрачность.
Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью", - подчеркнул президент.
Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ Китая распространили информацию о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что данная информация не соответствует действительности.
В ВОЗ заявили, что вспышка неизвестной пневмонии в Казахстане, вероятно, является коронавирусом.
Токаев на расширенном заседании правительства назвал чрезвычайной ситуацию с пневмонией в Казахстане и поручил направить усилия Министерства здравоохранения на решение данной проблемы.
Заведующий Центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" Мынжылкы Бердихождаев обратился к Министерству здравоохранения РК с просьбой прекратить игру со статистикой по заболеваемости коронавирусом и пневмонией. Он отметил, что необходимо случаи атипичной пневмонии классифицировать как коронавирусную пневмонию.
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