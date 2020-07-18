Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии - Токаев

Нур-Султан. 17 июля. Kazakhstan Today - Президент РК Касым-Жомарт Токаев поставил перед правительством задачу определиться со статистикой по пандемии, передает Kazakhstan Today.

Перед правительством поставлена задача определиться со статистикой по пандемии. Помимо коронавируса, большой урон здоровью и жизни граждан наносит пневмония", - написал в Twitter глава государства.

Он отметил, что в данном вопросе нужно обеспечить прозрачность.

Все данные по ситуации с пандемией, какими бы печальными они ни были, должны быть достоянием общества. Чем больше прозрачности и взаимного доверия, тем быстрее мы сообща справимся с этой напастью", - подчеркнул президент.

Как сообщалось ранее, в некоторых СМИ Китая распространили информацию о том, что в Казахстане отмечены случаи неизвестной пневмонии, более смертоносной, чем коронавирус. Министерство здравоохранения Республики Казахстан заявило, что данная информация не соответствует действительности

Заведующий Центром нейрохирургии АО "Центральная клиническая больница" Мынжылкы Бердихождаев обратился к Министерству здравоохранения РК с просьбой прекратить игру со статистикой по заболеваемости коронавирусом и пневмонией. Он отметил, что необходимо случаи атипичной пневмонии классифицировать как коронавирусную пневмонию.

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