Представители РК и ОАЭ обсудили строительство ветряной электростанции в Жамбылской области

Фото: Минэнерго РК

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Астана. 29 мая. KAZAKHSTAN TODAY - В четверг, 29 мая, в рамках Международного форума министр энергетики РК Ерлан Аккенженов провел ключевую встречу с министром энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейлем аль-Мазруи, директором по развитию и инвестициям в Азии и Африке Masdar Зайедом Абдуллой, а также послом ОАЭ в Казахстане Мухаммедом Саидом Мухаммедом аль-Арики, сообщает пресс-служба МЭ РК.





Переговоры были посвящены углублению двустороннего сотрудничества в энергетической сфере, с особым акцентом на реализацию масштабных проектов в области возобновляемых источников энергии (ВИЭ).





Центральной темой обсуждения стал стратегический проект по строительству ветряной электростанции (ВЭС) мощностью 1 ГВт в Жамбылской области, реализуемый совместно с компанией Masdar. Ерлан Аккенженов подчеркнул значимость этого проекта для достижения Казахстаном целей по переходу к "зеленой" экономике, предусматривающих увеличение доли ВИЭ в общем объеме выработки электроэнергии до 15% к 2030 году и до 50% к 2050 году.





Стороны обсудили текущий прогресс проекта, включая ведущиеся ветроизмерительные работы, оценку воздействия на окружающую и социальную среду (ESIA), и подтвердили планы по завершению финансового закрытия в первом квартале 2026 года, с поэтапным вводом мощностей, начиная с 500 МВт в первом квартале 2028 года, и полным вводом 1 ГВт к 2029 году. Общая стоимость проекта оценивается в $1,4 млрд.





Помимо проекта с Masdar, министры затронули широкий спектр вопросов энергетического сотрудничества, включая потенциал взаимодействия в нефтегазовой и нефтехимической отраслях, а также в сфере атомной энергетики.