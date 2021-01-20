Президента проинформировали о результатах работы Агентства по делам госслужбы

Нур-Султан. 19 января. Kazakhstan Today - В ходе встречи с президентом Касым-Жомартом Токаевым председатель Агентства по делам государственной службы Анар Жаилганова представила подробный отчет об основных итогах деятельности Агентства в 2020 году, передает Kazakhstan Today.

Как сообщает пресс-служба Акорды, Анар Жаилганова проинформировала главу государства о результатах работы ведомства в части совершенствования процедур поступления на госслужбу, профессионализации политической службы, мотивации и развития персонала, работы с президентским молодежным кадровым резервом, а также изменений организационной культуры госслужбы.

Кроме того, президенту рассказали о ходе цифровизации государственной службы, в том числе о расширении интеграции системы "Е-Кызмет" и ходе разработки системы "i-Qyzmet".

Главе государства также доложили о переформатировании работы ведомства. В частности, по информации Анар Жаилгановой, штат Агентства в 2020 году был оптимизирован на 10%, а до конца февраля текущего года дополнительно будет оптимизирован еще на 15%.

Отметив необходимость дальнейшего совершенствования государственной службы, Касым-Жомарт Токаев дал председателю Агентства поручение обеспечить контроль прозрачности и эффективности процесса сокращения госслужащих на центральном и местном уровнях. Глава государства также дал указание активизировать деятельность ведомства в рамках подготовки и реализации Концепции государственного управления.

Ранее в ходе встречи с премьер-министром Аскаром Маминым Касым-Жомарт Токаев был проинформирован о санитарно-эпидемиологической обстановке и актуальных вопросах социально-экономического развития страны.

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