Имя
E-mail
Тема
Текст
Логин     Пароль
29 декабря 2017
  • 07
  • :
  • 35
Все области
-6º Туман
днем 4º    ночью -3º
17:00
.
Aнонс

Сенат ратифицировал Конвенцию с Ирландией об избежании двойного налогообложения28.12.2017
Государство  18:04

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали казахстанско-ирландскую межправительственную Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, а также Протокол к ней, передает Kazakhstan Today.

"Участники Конвенции обеспечивают налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве", - сообщили в пресс-службе сената.

По информации палаты, документом предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.
Просмотров: 4006
При использовании информации с сайта гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства.
Заметили ошибку на сайте? Выделите текст и нажмите Ctrl+Enter
В разделе   государство
28.12.2017   21:24
Назарбаев принял участие в новогоднем столичном благотворительном бале
28.12.2017   18:04
Сенат ратифицировал Конвенцию с Ирландией об избежании двойного налогообложения
28.12.2017   17:28
Парламент принял поправки в закон о госаудите и финансовом контроле
28.12.2017   15:33
Президент Казахстана дал ряд конкретных поручений по дальнейшему развитию Вооруженных сил страны
28.12.2017   14:52
Казахстан окажет помощь мусульманам рохинджа, бежавшим из Мьянмы в Бангладеш
Читаемое
Видео
Фоторепортажи. Инфографика.
Архив
© Все права защищены
ТОО «Kazakhstan Today Media Group», 2016
Информационное агентство, интернет-газета
Авторские права на материалы
Информационного Агентства Kazakstan Today