Сенат ратифицировал Конвенцию с Ирландией об избежании двойного налогообложения

Астана. 28 декабря. Kazakhstan Today - Депутаты сената парламента РК сегодня на пленарном заседании ратифицировали казахстанско-ирландскую межправительственную Конвенцию об избежании двойного налогообложения и предотвращении уклонения от налогообложения в отношении налогов на доход, а также Протокол к ней, передает Kazakhstan Today.

"Участники Конвенции обеспечивают налогоплательщику возможность уплатить налог только один раз - в одном из договаривающихся государств. Другое государство предоставляет ему зачет на уплаченную сумму налога или же исключает из облагаемого совокупного дохода ту часть, по которой уже произведено налогообложение в другом государстве", - сообщили в пресс-службе сената.

По информации палаты, документом предусмотрены положения, в соответствии с которыми дивиденды, проценты и роялти могут облагаться налогом в государстве-источнике возникновения дохода по пониженным ставкам.

Просмотров: 4006