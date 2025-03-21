Сенат ратифицировал соглашение о сотрудничестве стран СНГ в борьбе с коррупцией

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Астана. 20 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Депутаты сената парламента ратифицировали соглашение о сотрудничестве государств - участников СНГ в противодействии коррупции, передает корреспондент агентства.





Как гласит документ, основными задачами сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции являются выработка и реализация совместных программ и мероприятий по противодействию коррупции, осуществлению антикоррупционного мониторинга и совершенствование правовой базы сотрудничества в сфере противодействия коррупции и гармонизация законодательства.





Вместе с тем по соглашению страны СНГ намерены объединить усилия для преодоления угрозы дальнейшего роста числа коррупционных преступлений и правонарушений и обеспечить информационного обмена в сфере противодействия коррупции.





Также соглашение предусматривает оказание содействия по делам о коррупционных преступлениях и правонарушениях, осуществление сотрудничества в сфере розыска и возвращения доходов от коррупции и задержание и выдачу лиц, совершивших коррупционные преступления.





При этом Казахстан оставил за собой право передавать информацию из автоматизированных информационных, справочных систем и банков данных в Казахстане только в рамках возбужденных уголовных дел и при строгом соблюдении банковской, налоговой и коммерческой тайн. Казахстан также вправе иметь в национальном законодательстве свой перечень коррупционных преступлений, отличный от перечня, содержащегося в соглашении.