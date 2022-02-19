Токаев обнародует итоги расследования январских событий в послании

АТЫРАУ. 18 ФЕВРАЛЯ - АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" оштрафовано на 3,2 миллиона тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В декабре 2021 года, за не исполнение подпункта 15) пункта 2 статьи 26 закона "О естественных монополиях" департаментом Комитета по регулированию естественных монополий по Атырауской области в отношении АО "Атырауская ТЭЦ" было возбуждено административное дело по части 4 статьи 164 Кодекса "Об административных правонарушениях", сообщает КРЕМ МНЭ РК.

Выявлено не исполнение статей затрат тарифной сметы, превышающее 5% от затрат, предусмотренных утвержденной тарифной сметой по регулируемой услуге производство тепловой энергии, учтенных в тарифе АО "Атырауская ТЭЦ" на сумму 0,178 тыс. тенге.

В связи с ходатайством АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", административное дело рассмотрено в специализированном суде по административным правонарушениям Атырау.

Суд, рассмотрев дело, признал действия департамента законными и привлек АО "Атырауская теплоэлектроцентраль" к административной ответственности с наложением административного штрафа.

Однако, АО "Атырауская теплоэлектроцентраль", не согласившись с решением суда, обжаловало его в судебной коллегии по уголовным делам Атырауского областного суда.

Суд, рассмотрев апелляционную жалобу, вынес решение об оставлении постановления суда специализированного суда по административным правонарушениям без изменения, а апелляционную жалобу без удовлетворения.