Токаев подписал закон о расширении полномочий маслихатов

НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты республики Казахстан по вопросам расширения самостоятельности и ответственности районных, городских и сельских уровней власти", передаёт KAZAKHSTAN TODAY со ссылкой на сайт akorda.kz

Согласно новому закону, 4 вида налогов и платежей теперь будут поступать в районные бюджеты. В их числе - единый земельный налог; плата за пользование земельными участками; поступления от продажи земельных участков (за исключением земельных участков сельскохозяйственного назначения) и плата за продажу права аренды земельных участков.

Вводится возможность корректировать бюджет города районного значения, села, поселка, сельского округа в случае перераспределения средств. Но в объеме не более 20% от объема расходов бюджетной программы на текущий финансовый год.

В новом законе упразднят должность председателя сессии маслихата. Решения маслихатов больше не нужно регистрировать в органах юстиции.

В законе также конкретизированы нормы категорий административно-территориальных единиц, а также определён порядок изменения категории. Например, город может лишиться "городского" звания, если не соответствует этой категории в течение пяти лет, а село - в течение трех лет.

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