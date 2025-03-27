Токаев подтвердил неизменную приверженность Казахстана политике "одного Китая"

Президент Токаев и Лю Цзяньчао обсудили пути укрепления сотрудничества РК и КНР в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах

Фото: Акорда

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Астана. 26 марта. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял заведующего отделом международных связей центрального комитета Коммунистической партии Китая Лю Цзяньчао, информирует Акорда.





В ходе встречи Касым-Жомарт Токаев подчеркнул, что казахско-китайское вечное всестороннее стратегическое партнерство развивается по восходящей и устремлено в будущее.





Наши прочные связи сегодня представляют образец взаимовыгодного и эффективного межгосударственного взаимодействия, основанного на крепких узах вечной дружбы, добрососедства и стратегического партнерства. Мы ценим эти отношения, и с нашей стороны предпринимаются все действия для дальнейшего укрепления всестороннего сотрудничества с КНР. Я также высоко оцениваю дружеский характер взаимоотношений с генеральным секретарем центрального комитета Компартии Китая, председателем Китайской Народной Республики господином Си Цзиньпином", - сказал он.





Глава государства выразил уверенность в том, что в рамках предстоящего визита председателя КНР в Астану для участия во втором саммите "Центральная Азия - Китай" в июне текущего года будут намечены новые горизонты стратегического сотрудничества.





Особо отметив общность позиций Казахстана и Китая в рамках многосторонних структур, Касым-Жомарт Токаев поддержал глобальные инициативы председателя Си Цзиньпина по построению справедливого мирового порядка в соответствии с основополагающими принципами международного права и устава ООН.





Кроме того, глава государства подтвердил неизменную приверженность Казахстана политике "одного Китая".





В свою очередь Лю Цзяньчао передал президенту теплые слова приветствия от председателя Си Цзиньпина. По словам представителя ЦК КПК, Пекин рассматривает Казахстан с позиции стратегической важности и придает приоритетное значение углублению казахско-китайского вечного всестороннего партнерства.





В ходе беседы также были рассмотрены пути укрепления сотрудничества в торгово-экономической, инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах. В частности, Касым-Жомарт Токаев указал на имеющийся огромный потенциал для увеличения товарооборота и реализации крупных инвестиционных проектов в сферах транспорта и логистики, энергетики и развития искусственного интеллекта.