Токаев посетил опреснительный завод "Каспий"

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Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своей рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой опреснительного завода "Каспий", сообщает пресс-служба Акорды.

Президенту рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия. В настоящее время ведутся работы по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.

Как сообщило руководство области, сегодня дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря возникла необходимость увеличения производительности завода "Каспий" до 40 тысяч кубометров воды.





Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур, тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме", - заявил глава государства.

Также президент в беседе с сотрудниками предприятия отметил, что своей деятельностью они вносят вклад в обеспечение благополучия народа.







