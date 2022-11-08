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Токаев посетил опреснительный завод "Каспий"

07.11.2022, 16:27 26196
Токаев посетил опреснительный завод "Каспий"
Фото: telegram/БОРТ№1
Актау. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе своей рабочей поездки в Мангистаускую область ознакомился с работой опреснительного завода "Каспий", сообщает пресс-служба Акорды.
 
Президенту рассказали о реализации проекта по модернизации предприятия. В настоящее время ведутся работы по удвоению мощности завода, производящего 20 тысяч кубометров чистой воды в сутки.
 
Как сообщило руководство области, сегодня дефицит воды наиболее остро ощущается в населенных пунктах Мунайлинского района и селе Курык Каракиянского района. С учетом ежегодного роста численности населения и развития туристического кластера на берегу Каспийского моря возникла необходимость увеличения производительности завода "Каспий" до 40 тысяч кубометров воды.

 

Это крайне важный и нужный проект. Сегодня на встрече с общественностью я обозначил ряд конкретных вопросов. Подобные проекты должны работать. Такие страны, как Израиль, Саудовская Аравия, Сингапур, тоже испытывают нехватку чистой питьевой воды. Поэтому и нам следует внедрять новые технологии. Правительству дано соответствующее поручение. Серьезную озабоченность вызывает снижение уровня воды в Каспии. Нам нужно внимательно подойти к этой проблеме", - заявил глава государства.

 
Также президент в беседе с сотрудниками предприятия отметил, что своей деятельностью они вносят вклад в обеспечение благополучия народа.


 

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Знание казахского языка могут сделать обязательным для получения гражданства

08.11.2022, 16:59 1326
Знание казахского языка могут сделать обязательным для получения гражданства
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В парламенте Казахстана разработали поправки в закон о предоставлении гражданства, включающие обязательное знание казахского языка и законов страны. Об этом в ответе на депутатский запрос сообщил премьер-министр Алихан Смаилов.
 

В настоящее время разработаны поправки в закон "О гражданстве Республики Казахстан", предусматривающие незнание государственного языка, основ истории и национального законодательства в качестве дополнительного основания для отказа в приеме и восстановлении в гражданстве, а также направленные на предупреждение фактов двойного гражданства", - сообщил глава кабмина.

 
По его словам, в стране работают 40 Домов дружбы, в которых есть 174 воскресные школы для бесплатного изучения государственного языка. Там же можно познакомиться с казахской культурой и обычаями.
 
Смаилов также сообщил, что в настоящий момент ежедневное количество прибывающих граждан Российской Федерации вернулось к среднему уровню пересечения государственной границы.
 
Для контроля в сфере миграции, по словам Смаилова, создана штаб-квартира, а также разработан план действий по защите национального рынка, по усилению контроля на государственной границе и приграничных территориях. Проводятся мероприятия по соблюдению миграционного законодательства, содействию во временном заселении и управлению рисками, связанными с ростом миграции.
 

Президент РК ознакомился с деятельностью Центра Абая в Атырауской области

08.11.2022, 15:00 3231
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках рабочей поездки в Атыраускую область президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев ознакомился с работой Центра Абая, сообщает пресс-служба Акорды.
 
Касым-Жомарт Токаев осмотрел передвижную выставку, где в качестве экспонатов были представлены национальные музыкальные инструменты, принадлежавшие выдающимся казахским деятелям.

В Центре Абая школьники овладевают различными видами искусств в творческих кружках.
 
Президент осмотрел проекты, созданные в STEM-лаборатории JasSpace, а также послушал кюй Курмангазы "Балбырауын" в исполнении молодых домбристов.
 
Также в шахматном клубе Касым-Жомарт Токаев побеседовал с группой молодых гроссмейстеров, среди которых была и Зарина Нургалиева, которая в этом году добилась победы на чемпионате мира среди игроков до 14 лет в Румынии. Президент поинтересовался планами юной шахматистки на будущее и пожелал ей дальнейших успехов.
 
В завершение мероприятия Центру Абая был подарен автобус от имени президента.
 
Ранее сообщалось, что в ходе встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поднял тему охраны здоровья подрастающего поколения.
 

Разбитые дороги, износ электросетей и водоводов - президент обозначил основные проблемы инфраструктуры Атырауской области

08.11.2022, 12:34 6366
Разбитые дороги, износ электросетей и водоводов - президент обозначил основные проблемы инфраструктуры Атырауской области
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил улучшение инфраструктуры Атырауской области одним из приоритетов развития региона.
 
По словам президента, в Атырауской области в удовлетворительном состоянии только 72% дорог местного значения. Это достаточно низкие показатели.
 
Также отстает и качество дорог республиканского значения. Он отметил медленный ремонт трассы Атырау - Астрахань и поручил правительству обеспечить своевременное и качественное завершение строительных работ.
 

В целом разбитые дороги области много раз были предметом общественной критики. Но результата нет, потому что ответственные органы не выполняют свою работу должным образом. Без улучшения состояния межрайонных, межобластных дорог трудно говорить о развитии регионов. Поэтому строительство дорог будет на моем личном контроле", - заверил глава государства.

 
Отдельное внимание президент оказал развитию придорожной инфраструктуры. Так, после ввода в эксплуатацию первой очереди национального нефтехимического комплекса резко возрастет трафик на дороге Атырау - Доссор. Уполномоченные органы, поручил он, должны ускорить перевод категории эксплуатации этой дороги с третьей в первую.
 

Многие села Атырауской области не подключены к централизованному водоснабжению. Во многих населенных пунктах жители получают чистую воду только в определенное время. Это происходит из-за высокого износа инфраструктурных сетей. К примеру, очистные сооружения, обеспечивающие водой Атырау и Макатский район, находятся в аварийном состоянии. В ближайшие пять лет дефицит пресной воды в регионе может достичь 40 %. Поэтому правительство и акимат области должны уделить пристальное внимание модернизации системы водоснабжения. Следует ускорить подключение двух новых фильтрующих станций. Нужно ускорить запланированную реконструкцию водовода Астрахань - Мангистау, износ которого достиг 80%", - высказался Токаев.

 
Вместе с тем, продолжил глава государства, правительству следует активизировать переговоры с банками, финансовыми институтами по вопросу строительства новой ветки водовода с Волги. "Большинство оросительных каналов в регионе обветшали. В этом году из республиканского бюджета выделены средства на ремонт трех каналов. Необходимы ресурсы на восстановление еще одиннадцати. Поручаю правительству рассмотреть возможность финансирования данных проектов в ближайшие два года. Обеспечение граждан питьевой водой - обязанность государства. Поэтому откладывать решение данного вопроса недопустимо", - высказался президент.
 
Другая насущная проблема Атырауской области - износ сетей электроснабжения, который, по информации главы государства, достиг 40%.
 

В этом году проводится ремонт электросетей в 15 населенных пунктах. Но очевидно, что этого недостаточно. В последние годы система электроснабжения области функционирует плохо. Нехватка электроэнергии в регионе достигает порядка 200 мегаватт. В области есть предприятия, которые используют собственные электростанции. Но их возможности тоже крайне ограничены. На фоне развития промышленности и роста численности населения потребность в электроэнергии в регионе будет только расти. Поэтому необходимо начать полную модернизацию всей системы электроснабжения Атырауской области", - подчеркнул Токаев.

 
Он напомнил, что в прошлом году поручал подключить западные регионы к основной энергетической системе страны.
 

Поручаю правительству проработать данный вопрос и принять конкретные решения. Необходимо также рассмотреть возможность финансирования ремонта электросетей из республиканского бюджета. Кроме того, есть замечания к работе компании "Атырау Жарык". Если компания не исполняет своих обязанностей, то договор с ней нужно расторгать", - считает он.

 
Также непростой проблемой остается и состояние инженерной инфраструктуры. В регионе ведется интенсивное жилищное строительство. Однако много и старых домов.
 

Почти четверть многоэтажек, а это 432 дома, находятся в аварийном состоянии. Правительству совместно с акиматом необходимо решить данный вопрос. Следует также активизировать строительство для переселения жителей аварийных домов", - заключил Касым-Жомарт Токаев.

 

Наркотики, электронные сигареты, энергетики - президент высказался об угрозах здоровью молодежи

08.11.2022, 11:45 7921
Наркотики, электронные сигареты, энергетики - президент высказался об угрозах здоровью молодежи
Фото: Depositphotos
Атырау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - В ходе встречи с общественностью Атырауской области президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев понял тему охраны здоровья подрастающего поколения.
 
Так, по его словам, в обществе широко обсуждается необходимость введения запрета на продажу энергетических напитков подросткам. Правительству следует изучить этот вопрос и принять конкретное решение.
 

Мы должны всем обществом бескомпромиссно бороться против наркотиков. Это крайне важно для здоровья подрастающего поколения и всей нации", - высказался он.


Токаев рассказал, что синтетические наркотики получили широкое распространение.

Это очень опасная тенденция. По всей стране на учете состоит уже около 110 тысяч человек, в том числе детей. И это только те, о которых мы знаем. Требуется, чтобы деятельность МВД по противодействию распространению наркотиков стала более эффективной", - заявил президент.

 
Он подчеркнул, что нельзя допустить укоренения пагубных привычек среди молодежи.
 

Сейчас многие подростки, школьники стали употреблять электронные сигареты, которые можно легко приобрести в любом магазине. Это очень опасная ситуация. В нашей стране алкогольную продукцию запрещено продавать лицам, не достигшим 21 года. Однако это условие на практике не соблюдается. Уполномоченным органам нужно усилить контроль", - дал поручение президент.


Токаев выразил обеспокоенность высокими показателями смертности в регионе из-за болезней органов дыхания и сердечно-сосудистых заболеваний. Серьезную озабоченность также вызывает уровень младенческой и материнской смертности.

Причины такой ситуации в плохой экологии региона, большом дефиците кадров. Одна из главных задач - улучшение медицинской инфраструктуры. Большинство поликлиник Атырау расположены в приспособленных зданиях. А в целом по области в таком положении находятся почти 40% медицинских организаций. Не выдерживает критики состояние зданий центра психического здоровья, онкологического диспансера, станций скорой помощи, которые фактически непригодны к эксплуатации. Все эти вопросы необходимо срочно решать», - сказал он.


Глава государства заявил о необходимости разработать программу по привлечению специалистов в регион и уделить внимание повышению квалификации местных кадров. Нужно также провести капитальный ремонт и дооснащение областного перинатального центра. Надо проработать вопрос строительства нового онкологического диспансера в Атырау.

Он рассказал, что в регионе запланировано возведение ряда новых объектов здравоохранения. Строительные работы нужно начать уже в следующем году.

По его словам, для укрепления здоровья детей и молодежи принципиальное значение имеет наличие развитой и доступной спортивной инфраструктуры. Многие спортивные объекты региона нуждаются в капитальном ремонте. Есть также необходимость возведения новых комплексов, которые позволят проводить соревнования республиканского и международного уровня.
 

В целом нужно развивать виды спорта, не требующие больших затрат, такие как шахматы, настольный теннис, тоғызқұмалақ, стрельба из лука, қазақша күрес и другие. Этот подход в первую очередь позволит занять наших детей полезным и активным досугом, снизит потребность в спортзалах. Поручаю акимату проработать эти вопросы. Чем воздвигать многочисленные памятники, лучше больше внимания уделять строительству спортивных и медицинских объектов. Это касается не только Атырауской области, но и всей страны», - заявил президент.

 

Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии

08.11.2022, 09:40 10386
Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии
Фото: primeminister.kz
Астана. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Казахстан готов стать региональным центром развития возобновляемых источников энергии. В этой связи страна уделит особое внимание увеличению производства и экспорта "зеленого" водорода. Об этом заявил премьер-министр РК Алихан Смаилов на Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), проходящем в Египте.
 

У Казахстана есть потенциал стать одним из мировых центров "зеленой" энергетики. Поэтому мы готовы выступать в качестве регионального центра развития возобновляемых источников энергии и в целом стимулировать переход Центральной Азии к "зеленым" технологиям", - подчеркнул премьер-министр.

 
Он обратил внимание на важность технологической модернизации, необходимость внедрения обмена знаниями и передачи "чистых" технологий, в том числе в рамках Парижского соглашения по климату.
 

Наша страна поставила перед собой амбициозную цель - достичь углеродной нейтральности к 2060 году. В рамках этого мы планируем до конца года принять Стратегию низкоуглеродного развития. Это станет историческим моментом: впервые страна в Центральной Азии принимает такой амбициозный документ", - сказал Алихан Смаилов.

 
По его словам, сегодня в Казахстане доля "зеленой" энергии в общей выработке составляет порядка 3%. При этом планируется нарастить ее производство до 15% - на 7 дополнительных ГВт к 2030 году. Выбросы углерода к этому году также планируется снизить минимум на 15%.
 
Кроме того, правительство РК принимает меры по стимулированию "зеленых" инвестиций и готово предложить международный финансовый центр "Астана" в качестве уникального регионального инвестиционного центра "зеленых" финансов.
 

Мы также прилагаем значительные усилия в рамках нового Экологического кодекса и реализуем амбициозную задачу по посадке 2 миллиардов деревьев до 2025 года", - подчеркнул Алихан Смаилов.

 
В заключение премьер-министр отметил беспрецедентный масштаб вызовов, с которыми сегодня сталкивается мировое сообщество.
 

В связи с этим нам нужны смелые решения и справедливые модели развития, которые были бы устойчивыми и равноправными. Казахстан готов сотрудничать со всеми международными партнерами по широкому спектру вопросов климатической повестки", - заключил Алихан Смаилов.

 
В работе климатического саммита принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступают с "национальными обращениями", в которых представляют видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата, сообщила пресс-служба премьер-министра.
 

Токаев посетил мечеть Бекет-ата в Мангистауской области

08.11.2022, 08:30 11581
Фото: Акорда
Актау. 8 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в ходе рабочей поездки в Мангистаускую область посетил подземную мечеть Бекет-ата, сообщает пресс-служба президента.
 
После осмотра историко-культурного объекта глава государства побеседовал с местными аксакалами.
 

Я специально нашел время, чтобы посетить это святое место. Я уже приезжал сюда в 2019 году, сразу после вступления в должность президента. Сегодня на встрече с общественностью региона я поднял ряд важных вопросов. Считаю, что развитию Мангистауской области необходимо придать новый импульс. Соответствующие поручения даны правительству. Самое главное, полагаю, что если мы сохраним мир и спокойствие, то и в регионе все будет благополучно. Все шаги, которые предпринимаются в этом направлении, будут на моем личном контроле", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 

Смаилов примет участие в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата

07.11.2022, 16:15 27171
Шарм-эш-Шейх. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Премьер-министр РК Алихан Смаилов прибыл в город Шарм-эш-Шейх для участия в Саммите мировых лидеров Глобальной конференции по изменению климата (COP27), сообщает Telegram-канал правительства UKIMET.
 
В работе Всемирного саммита по климату принимают участие представители более 120 стран. Главы государств и правительств выступят с "национальными обращениями", в которых представят видение своих стран по наиболее актуальным проблемам изменения климата.
 
Ожидается, что на полях саммита Алихан Смаилов также проведет ряд двусторонних встреч.
 
 

В Астане и Карагандинской области снижены цены на товарный газ

07.11.2022, 15:19 27936
В Астане и Карагандинской области снижены цены на товарный газ
Астана. 7 ноября. KAZAKHSTAN TODAY - Комитет по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по результатам проверки цен на розничную реализацию товарного газа для потребителей поручил снизить его стоимость для жителей Астаны и Карагандинской области, сообщили в комитете.

В сентябре 2022 года по запросу тарифного ведомства АО "КазТранГаз Аймак" представлены необходимые документы для проведения экспертизы цены. В рамках экспертизы цены проведен тщательный анализ представленных материалов, а также изучены дополнительные материалы. По итогам рассмотрения Комитет по регулированию естественных монополий снизил снабженческую надбавку АО "КазТранГаз Аймак" для потребителей Астаны на 35,21%, а для потребителей Карагандинской области - на 32,15%", - сообщается в информации комитета.

 
В результате проделанной работы в части снижения уровня снабженческой надбавки с 4 ноября 2022 года жители Астаны будут платить ниже ранее действующей цены на 906 тенге за 1000 м3 (без НДС), а жители Карагандинской области на 1281,25 тенге за 1000 м3 (без НДС).

Ранее в Астане действовала цена в размере 34 550,69 тенге за 1000 м3 (без НДС), в Карагандинской области - 36 430,30 тенге за 1000 м3 (без НДС). Таким образом, снижение цены составило 2,62% и 3,52% соответственно.
 

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